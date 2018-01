Kontinuirana suradnja o kojoj se malo zna

Na marginama prijema Žigmanov je razgovarao s domaćinom, predsjednikom SNV-a Miloradom Pupovcom i njegovim suradnicima o budućoj suradnji između dviju manjinskih zajednica

Na Božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća, koji je organiziran 6. siječnja 2018. u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu, bio je prisutan i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodni zastupnik u Skupštini Srbije Tomislav Žigmanov. Posljedica je to, kako je izjavio hrvatskim medijima, višegodišnje kontinuirane suradnje između predstavnika najvažnijih institucija hrvatske zajednice u Srbiji i srpskih u Hrvatskoj. Dodao je kako se o tome, kao dio širih medijskih politika prešućivanja aktivnosti Hrvata u Vojvodini, veoma malo govori u srbijanskoj javnosti, što također pridonosi ukupnim negativnim predodžbama djelovanja Hrvata u Srbiji u ovdašnjim medijima.

Na prijemu je bio, među ostalim brojnim uzvanicima iz hrvatskoga državnog vrha, i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je prisutne pozdravio u ime Vlade RH i u svoje osobno ime »u danu koji šalje poruku solidarnosti, mira i zajedništva«.

»Pruža se prigoda da ponovimo kako je moderno suvremeno hrvatsko društvo uključivo, društvo u kojem se Hrvati i nacionalne manjine dobro osjećaju … Kada smo razmišljali o parlamentarnoj većini, rekao sam da je moje duboko opredjeljenje da pripadnici nacionalnih manjina moraju biti dio većine. Samo na taj način možemo zajednički rješavati pitanja važna za naše manjine, za njihova prava koja imaju po Ustavu. Možemo biti ponosni da smo zemlja koja daje velika prava manjinama i to je korisno, uzor smo mnogima, ali ih je malo to doseglo«, rekao je. U nastavku svojega obraćanja premijer Plenković je ocijenio kako Hrvatska može biti ponosna kao zemlja koja, u komparativnoj analizi s brojnim drugim, daje velika prava manjinama. »Malo je zemalja koje imaju fiksne kvote u Saboru za manjine (…) Samo tako možemo težiti da i naši sunarodnjaci, koji su u BiH konstitutivni narod, koji su manjina u Srbiji, uživaju istu razinu prava kao što to naše manjine uživaju u Hrvatskoj«, istaknuo je premijer Plenković, a prenijeli su hrvatski mediji.

Na marginama prijema Žigmanov je razgovarao s domaćinom, predsjednikom SNV-a Miloradom Pupovcom i njegovim suradnicima o budućoj suradnji između dviju manjinskih zajednica, zatim s hrvatskim premijerom Plenkovićem, ministricom vanjskih i europskih poslova i dopredsjednicom hrvatske Vlade Marijom Burić Pejčinović, ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, te prvi puta u svojemu mandatu kao političkoga prvaka hrvatske zajednice u Srbiji sa srbijanskom veleposlanicom u Hrvatskoj Mirom Nikolić i srbijanskim generalnim konzulom u Rijeci Goranom Petrovićem.