Magični momenti u 2017.

11.01.2018 10:58

Nedavno se okitila novom titulom juniorske prvakinje Srbije

Prosinačka klizačka natjecanja u Srbiji protekla su, kako smo već to i navikli, u znaku Leone Rogić. Najbolja subotička, ali i srbijanska klizačica trenira u Subotici i Beogradu, ali je i dalje članica subotičkog Spartaka. Nedavno se okitila novom titulom juniorske prvakinje Srbije, a na Badnji dan je trijumfirala i na međunarodnom natjecanju »Novi Sad na ledu«, koje se odvija pod pokroviteljstvom Pokrajinskog tajništva za sport i omladinu.

»U juniorskoj kategoriji nastupile su natjecateljice iz četiri kluba: Olimpika iz Beograda, Vojvodine iz Novog Sada, Lebeda iz Skoplja, te našeg Spartaka. Ovo je moja druga juniorska sezona i ponovo prvo mjesto, čime sam dokazala da sam trenutno najbolja u državi u ovoj kategoriji«, počinje Leona ovu božićno-novogodišnju priču.

A da je priča zaista praznična, govori i Leonin osvrt na godinu koju polako ispraćamo. Kako kaže, ona je za nju bila posebna i puna magičnih trenutaka.

»Magično se odnosi na mnoge lijepe momente, od osvajanja državnog rekorda u juniorskoj kategoriji, plasmana na Svjetsko prvenstvo u kineskom Tajpeju.«

Svaka medalja ima dvije strane, pa je u godini, naravno, bilo i teških trenutaka.

»Bilo je momenata za zaborav. Oni su vezani za neugodnu povredu skočnog zgloba pred Svjetsko prvenstvo. Mogu to pripisati lošim uvjetima u Srbiji, nisam se mogla pripremati kao kolegice iz drugih zemalja. To je svakako i utjecalo na moj rezultat na Svjetskom prvenstvu. Nadala sam se plasmanu među prvih 35, ali nije bilo tako. Nakon toga mi je trebalo dosta da se vratim u formu, a prema procjenama stručnjaka, još uvijek nisam na nivou od prije ozljede.«

Ljeto je proteklo u dobrom radu, prije svega zbog nastupa na trening kampu u Kanadi.

»Dobro sam radila u Kanadi, i s mojim trenerom Milicom Stanković. Uspjela sam na treninzima skočiti još tri nova trostruka skoka. Još ih uvijek nisam uspjela odraditi na natjecanjima, ali mislim da ću do kraja sezone i to uspjeti.«

Rezultati u novoj sezoni potvrđuju da je forma sve bolja, medalje stižu...

»Imala sam dobar rezultat na juniorskom Grand prixu u Zagrebu, gdje sam bila 21. od preko 35 natjecateljica. Osvojila sam drugi put Prvenstvo Srbije u juniorskoj konkurenciji.«

Godina 2017. će Leoni ostati u pamćenju i po stvarima koje su vezane za led, ali nisu toliko »natjecateljske«: postala je lice koje se prepoznaje i van okvira klizačkog sporta. Nakon pojavljivanja u spotu muzičke grupe Neverne bebe, ponovo se pojavila na malim ekranima u reklami za Telenor.

»Bilo je to zaista magično iskustvo, pozvala sam moje drugarice s klizanja, bila je tu i moja drugarica Mila iz Subotice. Reklama je predivna, vrti se na svim televizijama, a na većini autobuskih stajališta i u autobusima gradskog prijevoza u Beogradu i Novom Sadu se nalaze bilbordi s mojim slikama. Moji drugovi iz škole su ponosni na mene i mnogi su me nakon toga prepoznali na ulici ili klizalištu. Nakon toga bila sam i sudionica humanitarne akcije Teleton na TV Prva, po pozivu Kancelarije UNICEF-a Srbija.«

Kraj godine je tradicionalno vrijeme kada se prave planovi za narednu. Oni su, bar što se Leone tiče, odavno poznati, djelomice i što su joj dobri rezultati već donijeli plasman na veliko natjecanje u 2018.

»U prva tri mjeseca 2018. godine ću pokušati dići formu, kako bih od 5. do 11. ožujka bila maksimalna na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Sofiji, u Bugarskoj, na koje sam se ponovo kvalificirala. Čekaju me redom natjecanje u Bukureštu, Subotici, Beogradu (Europa kup), Sofiji, Novom Sadu (Prvenstvo Vojvodine) i na kraju naravno Svjetsko. Nadam se da će to biti kruna moje sezone. Sljedeće godine, odnosno sezone 2018./19., ću se moći natjecati i u seniorskoj konkurenciji, što će mi dati mogućnost da izborim i Europsko prvenstvo, koje, inače, na moju žalost, ne postoji u juniorskoj kategoriji«, zaključuje Leona Rogić.

D. Vuković

Nedostaju sponzori

Leona, na žalost, još uvijek nema uvjete rada kao konkurentice iz drugih zemalja. Preseljenje u Beograd joj je otvorilo više vremena na ledu nego u Subotici, ali to svakako nije dosta za vrhunske rezultate za koje je naša klizačica sigurno kadra.

»Za sve što planiram su mi potrebni kvalitetni uvjeti i sponzori, koje, na žalost, još nemam. Pripreme su jako skupe i moji roditelji se trude da mi osiguraju sve potrebne uvjete, od klizaljki, haljinica, natjecanja i priprema. U tome imam potporu i Grada Subotice i ovom prilikom se zahvaljujem gradonačelniku Bogdanu Labanu i članu Gradskog vijeća zaduženom za sport i omladinu Nemanji Simoviću na dosadašnjoj pomoći. Veliku zahvalnost dugujem medijima, pogotovo subotičkim koji prate moje napredovanje od prvih dana. Hvala svima koji veruju u mene, nastojat ću biti još bolja i da predstavljem Suboticu i Srbiju na još mnogo natjecanja.«