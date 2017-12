Životna priča s važnom porukom

11.12.2017 13:31

Na vrhuncu nogometne karijere okrutna bolest zauvijek ga je udaljila od terena

Predstavljena knjiga Blaža Duplančića: Ivan Gudelj Hajdučka priča

Životna priča s važnom porukom

Na vrhuncu nogometne karijere okrutna bolest zauvijek ga je udaljila od terena

Svojevremeno jedan od najboljih europskih nogometaša koji je bio na pragu transfera u glasoviti Real Madrid, kapetan Hajduka i nogometne reprezentacije Jugoslavije Ivan Gudelj predstavio se subotičkoj publici u utorak, 5. prosinca, na predstavljanju knjige Blaža Duplančića: Ivan Gudelj Hajdučka priča. U društvu svojih gostiju, proslavljenog osječkog nogometaša Ivice Grnje i nekdašnjeg suigrača iz Hajduka, vratara Ivana Budimčevića, uz odličnu moderaciju Kristiana Takača, prisutni auditorij u Velikoj vijećnici Gradske kuće imao je prigodu pogledati kratki film s najatraktivnijim potezima i golovima legendarne četvorke i poslušati njegovu tragičnu sportsko-životnu storiju.

Snaga ličnosti

Knjiga Hajdučka priča započinje autorovim riječima: »Gudeljev primjer ulijeva nadu svima onima koji misle da su u bezizlaznoj situaciji«.

Svi oni koji znaju za detalje njegove nogometne tragedije složit će se s ovom Duplančićevom konstatacijom u djelu koje vjerno svjedoči o svim relevantnim događanjima vezanim za aktivnu karijeru velikog nogometaša Hajduka i svemu što se odigravalo nakon iznenadnog prekida aktivnim bavljenjem nogometom. Jer, kako je to lijepo rekao Gudeljev dugogodišnji trenerski kolega iz mlađih hrvatskih nogometnih selekcija, njegov gost na promociji Grnja »Ivan je svoju ljudsku veličinu pokazao nakon velike tragedije koja ga je zadesila uslijed oboljevanja od hepatitisa, kada je smogao snage započeti život doslovno od početka mireći se s tužnom sudbinom koja ga je odvojila od njegove velike životne radosti. Završio je studij na Kineziološkom fakultetu, postao vrstan trener i odlučio svoje iskustvo i nogometnu vještinu prenositi na mlade nogometaše. Ostajući bez voljene supruge, koja mu je podarila dvije prekrasne kćeri, još jednom se našao oči u oči sa zlosretnom sudbinom i zahvaljujući snazi svoje ličnosti nastavio uzdignute glave koračati stazom života«.

Hajdučka priča

Govoreći o knjizi u kojoj je glavni junak, Ivan Gudelj je istakao značajan podatak kako je subotičko predstavljanje 85. po redu, a promovirajući je prošao je gotovo pola Europe i veći dio Hrvatske.

»Na svim predstavljanjima najviše volim govoriti o drugom dijelu knjige koji se bazira na mom životnom iskustvu nakon oboljevanja od opake bolesti koja me je zauvijek odvojila od nogometa, jer gledajući isječke iz svoje igračke karijere uvijek imam dojam kako je u pitanju neka posve druga osoba od one koja sam ja danas. Uvijek ističem kako sam kao mladi momak iz malih Zmijevaca stigao u veliki grad Split, u veliki klub Hajduk, i do 26. godine uspio ostvariti sve svoje nogometne snove, postavši čak i kapetanom nacionalne selekcije nekadašnje zajedničke države. I onda je sve to, gotovo u sekundi, nestalo zbog bolesti od koje sam obolio. Poanta ove knjige je moj odgovor kako je trebalo iz te neugodne situacije izići i nastaviti život jednim posve drugačijim tokom od onoga kojim je do tog trenutka uspješno tekao. Nije bilo lako, prije svega jer sam se godinama borio s hepatitisom, a potom što se nisam više mogao baviti nečim što sam volio najviše u svom životu. Zato nastojim na svim svojim promocijama, osobito onim koje se upriliče u srednjim školama, ukazivati na važnost vjere u sebe, uz naravno pomoć vjere u dragoga Boga, i pronalaženja najboljeg rješenja u najtežim životnim situacijama«.

Prigodan program

Subotičku promociju knjige Blaža Duplančića Ivan Gudelj Hajdučka priča uveličali su prigodnim obraćanjem audiotoriju član Gradskog vijeća zadužen za sport i mladež Nemanja Simović i

generalni konzul RH u Subotici Velimir Pleša, dok se za glazbenu podlogu pobrinuo tamburaški sastav Hajo iz Subotice.

Antrfile 1

Blaško Temunović

Kao aktivni član splitskog Hajduka izuzetno mi je drago što je u Subotici upriličena predstavljanje knjige o Ivanu Gudelju, nogometašu koji je bio velika uzdanica tadašnjeg jugoslavenskog nogometa. Svojom nogometnom vještinom, ali i prepoznatljivim stasom i frizurom bio je vrlo primjetan i on je bio taj o čijim se potezima s ushićenjem govorilo. Sve do onog nesretnog dana kada se, nažalost, razbolio.

Antrfile 2

Promocija u Somboru

Dan kasnije, u srijedu, 6. prosinca, u Hrvatskom domu u Somboru, Ivan Gudelj je u sklopu mini vojvođanske turneje promovirao Hajdučku priču.

M. D.