Duh hrvatske kulture u Beogradu

11.12.2017 13:14

»Uvjeren sam da se u Beogradu hrvatska kultura može najbolje promovirati i da se ovdje na neki način mogu okupiti sve hrvatske kulturne udruge iz Srbije«, kaže dopredsjednik HKC-a Beograd Aleksandar Alač

Održan predbožićni koncert kamernog zbora Val iz Rijeke u Beogradu

Gledateljstvo iz Beograda imalo je prigodu uživati u cjelovečernjem predbožićnom koncertu renomiranog riječkog komornog zbora Val, koji je 2. prosinca održan u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić u Beogradu. Organizator koncerta bio je Hrvatski kulturni centar Beograd, čija je želja da ovakvi predbožićni koncerti postanu tradicija u Beogradu pred božićne blagdane. Cilj im je, kako su istaknuli, da kroz gostovanje zborova iz Hrvatske u Beogradu, široj javnosti predstave kulturu svojega zavičaja i na taj način približe različitosti građanima u zemlji u kojoj žive. Očekuju da će već iduće godine ugostiti zbor iz Zadra, koji bi u Beogradu trebao obilježiti i svoju 110. obljetnicu postojanja.

Mnogobrojna publika koja je napunila dvoranu Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić uživala je u nesvakidašnjem koncertu u raznovrsnom programu riječkog zbora Val i njihovoj izvedbi klasične duhovne i sakralne zborske literature, sve do pop skladbi.

»Beogradska publika je fantastična. Na svim manifestacijama koje smo do sada organizirali, dvorana je uvijek bila prepuna. Prijem kod beogradske publike i ovoga puta je bio velik. Ljudi se raduju ovim druženjima«, ističe predsjednica HKC Beograd Ljiljana Crnić, dodajući: »Koncert koji je večeras održan je jedan od prvih koncerata ovakve vrste. Ubuduće će oni biti redoviti pred božićne blagdane. Mi želimo predstaviti kulturu našeg zavičaja da dovođenjem zborova iz Hrvatske približimo različitosti ovoj zemlji i građanima koji žive na ovim prostorima. Sa zadovoljstvom očekujem produbljivanje suradnje između nas i Rijeke, jer mi imamo jedni drugima što reći i u turističkom i kulturnom i u gospodarskom pogledu«, navodi predsjednica udruge.

Proširivanje suradnje

Renomirani riječki zbor Val mješoviti je zbor osnovan 2002. godine s ciljem poticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine. Želja za suradnjom s domaćinima je obostrana, što nam je potvrdila i umjetnička voditeljica zbora Doris Kovačić.

»Puno radimo i imamo dosta aktivnosti i veoma žustar tempo. Osim što nastupamo i sudjelujemo na mnogim manifestacijama koje su u našem gradu i županiji, često idemo na natjecanja i vraćamo se s visokim nagradama«, kaže umjetnička voditeljica zbora.

Repertoar im je raznolik. Pjevaju klasičnu zborsku literaturu, od renesense do 21. stoljeća, a vrlo dobro izvode i popularnu zabavnu glazbu, narodnu ali i ostale žanrove u što se uvjerila i publika u Beogradu. Zbog srdačnosti publike, dobrih domaćina, nadaju se još čvršćoj suradnji kao i ponovnom gostovanju u Srbiji.

»Do suradnje HKC-a Beograd i nas došlo je sasvim slučajno. Jedan naš član je rođak potpredsjedniku udruge iz Beograda Aleksandru Alaču. Tako je sve krenulo. Bilo bi mi drago da proširimo suradnju i posjetimo možda još neku udrugu ovdje, jer zbilja nam je lijepo a i domaćini su učinili sve da se ugodno osjećamo tijekom boravka«, navodi voditeljica zbora.

Centar promidžbe hrvatske kulture

HKC Beograd je relativno mlada udruga. Osnovana je prije godinu i pol dana na inicijativu nekoliko entuzijasta: Ivane Vukov, Ljiljane Crnić, Aleksandra Alača i Mihajla Balića, uz veliku potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske. Iako još uvijek nemaju svoje prostorije za rad, do sada su imali nekoliko manifestacija: organizirali su izložbu slika likovnih umjetnica iz Hrvatske, književnu večer sa Željkom Ivankovićem, potom koncert zagrebačke kantautorice Sare Renar.

»Mislim da je osnutak naše udruge iznimno važan jer je u Beogradu najveća vidljivost, a mislim da ovdje postoji i najveće interesiranje za hrvatsku kulturu. Uvjeren sam da se u Beogradu hrvatska kultura može najbolje promovirati i da se ovdje mogu okupiti sve hrvatske udruge iz Srbije«, ističe dopredsjednik udruge Aleksandar Alač, dodajući: »Zajednica Hrvata u Beogradu je dosta brojnija nego što to govori poslednji popis. To i jeste jedan od razloga zbog kojih smo se odlučili osnovati udrugu, kako bi oni imali mjesto za okupljanje, gdje bi mogli čuti svoju riječ i osjetiti pripadnosti svom narodu. Mislim da smo krenuli pravim putem. Naravno da nam treba potpora. Do sada smo je imali i apliciranjem na različitim natječajima dobili smo izvjesna sredstva iako smo neke od manifestacija i sami organizirali. Za sada još uvijek nemamo svoj prostor i mislim da je to krucijalna stvar. Kada bismo ga imali, mogli bismo u njemu sami organizirati kulturna zbivanja, koja nas ne bi koštala kao do sada«, kaže Alač.

Veliku potporu udruga iz Beograda do sada je imala od Veleposlanstva Hrvatske u Beogradu, čiji su predstavnici prisustvovali i ovom kulturnom događaju.

»Jako se veselimo predblagdanskom razdoblju i ovom prvom vikendu adventa. Iskreno se nadam da će se ovakvi predbožićni koncerti nastaviti održavati u Beogradu i idućih godina.Veoma je važno da hrvatska zajednica ovdje ima svoju kulturnu udruga i mi kao Veleposlanstvo poticat ćemo i davati, kao i do sada, potporu ovakvim pozitivnim i lijepim kulturnim događanjima«, istaknula je opunomoćena ministrica za poslove kulture u Veleposlanstvu RH Davorka Velicki Čičak.

S. Darabašić