04.12.2017 14:09

Večer ikavice u Stanišiću

Rado Hrvat ikavicu zbori

Ikavica je ono čime će se podičiti svaki Bunjevac i Šokac i s obzirom na to da su oni najbrojnija hrvatska skupina u Vojvodini nekako oni i svojataju ikavicu kao svoju. Neće se s tim složiti baš svi i reći će, pa nije ikavica samo bunjevačka i šokačka, govor je to i drugih hrvatskih skupina. Onih u Dalmaciji, Hercegovini, Lici, Bosni. One koji ne vjeruju, razuvjerili su u HKD Vladimir Nazor iz Stanišića i na manifestaciji Ikavica – govor hercegovačkih, dalmatinskih, ličkih, bosanskih, šokačkih i bunjevačkih Hrvata pokazali da ikavica uvijek lipo zvuči, bilo da je iz bačke ravnice ili kršne Hercegovine.

I već osam godina u stanišićkoj udruzi istrajavaju u ovoj svojoj misiji. Okupiti na jednom mjestu udruge i pojedince koji pjesmom i stihovima dokazuju koliko je ikavica još živa u narodu. A ove godine na Večeri ikavice, koja je održana 25. studenoga, predstavili su se sudionici iz Širokog Brijega, Sinja, Pleternice, Slavonskog Broda, Petrovaradina, Beograda, Sonte, Sombora, Monoštora, Subotice, Lemeša i Tavankuta. Tijekom dvosatnog programa kroz koji su posjetitelje u punoj dvorani Mađraskog doma vodili Ivan Karan, predsjednik HKD-a Vladimir Nazor, i Ana Crnković, Bunjevačka vila sa sjevera Bačke u izvedbi Antonie Piuković, natpjevavala se sa Sinovima Hercegovine iz Širokog Brijega. Glazbovalo se na guslama, tamburici i gajdama, tugovalo se kroz pjesmu i stihove za zavičajem. Poseban dojam ostavili su gosti iz Pleternice, članovi KUD-a Rama koji su u Stanišić donijeli priču o svom zavičaju Rami, selu iz kojeg su morali otići 1968. godine, kada je Ramu i okolna plodna polja potopilo akumulacijsko jezero izrađeno kao potpora hidroelektrani Jablanica. Dah Dalmacije donijeli su gosti iz Petrovaradina. I tekla je pjesma i riječ, od Bačke do Dalmacije.

Na manifestaciji su proglašene i pročitane tri nalipše pisme na ikavici koje su pristigle na natječaj koji je rasposao HKD Vladimir Nazor. Stiglo je 12 pjesama. Prvu nagradu osvojila Mariška Pravdić iz Lemeša za pismu Bila jednom, pismu o Vojvodini kojoj su potrgali dukate, pogazili žito, utrnuli sunce, razvukli sve lipote. Drugu nagradu osvojila je Ruža Silađev iz Sonte za pjesmu Moja riči, a treću Marica Mikrut iz Sombora za pjesmu Dva pendžera.

Ovogodišnjoj Večeri ikavice prisustvovao je veleposlanik RH u Beogradu Gordan Bakota, tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivan Tepeš, predsjednik HNV-a Slaven Bačić, ravnatelj ZKVH Tomislav Žigmanov, pomoćnik gradonačelnice Sombora Ivan Šimunov i drugi dužnosnici.

Z. V.