Što je sljedeće?

04.12.2017 14:00

Na posljednjoj sjednici Skupštine grada usvojen je prijedlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sistemu lokalne samouprave po kojemu će biti ugašeno 215 radnih mjesta

Problemi izazvani racionaliozacijom lokalne samouprave na primjeru Male Bosne

Na posljednjoj sjednici Skupštine grada usvojen je prijedlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sistemu lokalne samouprave po kojemu će biti ugašeno 215 radnih mjesta. Gradonačelnik Bogdan Laban je tom prigodom rekao kako će najveći teret podnijeti Gradska uprava, gdje će biti ugašeno 50 radnih mjesta.

Tako će od 37 mjesnih zajednica ostati 11 tajnika koji će od sljedeće godine biti raspodijeljeni u više MZ, odnosno pojedini tajnici će obavljati posao za tri i više MZ.

»Tajnici su imali posla sat vremena dnevno i to smo morali riješiti jer su nam bitniji vozači, čistači i ostali neposredni izvršitelji posla«, riječi su gradonačelnika sa Skupštine grada.

Nema tajnika i pošte

Kao i ostalih 26, MZ Mala Bosna više neće imati svoga tajnika već će u njegov ured dva puta tjedno dolaziti tajnik MZ iz Tavankuta. Sadašnja tajnica MZ Mala Bosna Dijana Boškić radi pola radnog vremena svaki dan i kaže da posla ima za svaki dan.

»Ovih dana aktualno je prijavljivanje za čišćenje snijega, potkresivali smo grane, u određenom razdoblju godine organiziamo dostavljanje otrova za štetnike... Stanovnici mi se javljaju kad god im iskrsne neki problem, na primjer s osvjetljenjem ulica ili slično da mi se jave i onda ja dalje zovem nadležne institucije. Ne znam kako će se rješavati ti svakidašnji problemi ako tajnik bude ovdje samo određenim danima u tjednu. Što će biti ako se nešto dogodi u ponedjeljak, a on dolazi u Malu Bosnu tek u srijedu?« postavlja pitanje Dijana Boškić, ali i kaže da posao tajnika uvijek najbolje radi stanovnik te MZ jer najbolje poznaje prilike mjesta.

Mjesne zajednice u kojima tajnik neće izgubiti radno mjesto su Bajmak, Bikovo, Čantavir, Hajdukovo, Kelebija, Novi Žednik, Stari Žednik, Palić, Šupljk, Tavankut i Verušić.

Međutim, stanovnike Male Bosne posljednjih mjesec dana pogodila je još jedna loša vijest. Zbog raskidanja ugovora između Grada i Pošte, ostali su bez svoje pošte i sada im pošiljke i račune donosi poštar iz Tavankuta dva puta tjedno.

Predsjednik Skupštine MZ Mala Bosna Dragan Vujević kaže da se ukidanjem pošte i tajnika stvorila bojazan među stanovnicima te postavlja pitanje, ukoliko se nastavi ovakav restriktivni trend, što će biti sljedeće što će se ukinuti?

On kaže da selo jeste malo, ali i da nema tako velika iseljavanja kao druga sela te da postoji tendencija da se čak i proširi.

»Ovo sada što se događa mještane ostavlja poprilično iznenađene. Kod nas gotovo nema praznih kuća, postoji tendencija da se selo čak i proširi jer je fino, ušuškano i blizu je autocesta. Mnogi rade u industrijskoj zoni i imaju sasvim pristojna primanja, a dosta njih se bavi poljoprivrednom. Mi smo blizu grada i dosta mladih želi ostati u selu. Zbog blizine industrijske zone kupuju kuce i zadovoljni su. Međutim, kad se ovakve stvari događaju, onda imaju problem. Imali smo u planu ove godine otvaranja jaslica, imamo pisani projekt, nazalost nema sluha za to.. «

Međutim, Vujević navodi da nedostaje sustavnih rješenja za sela i da je to najveći problem.

»Desetljećima unazad smo imali poštu i sada smo osuđeni na to da nam pošta stiže iz Tavankuta dva puta tjedno, a za svaku uplatu moramo ići izvan sela. Kada smo se žalili na ovu novonastalu situaciju, Pošta nam nije ponudila rješenje nego alternativu – njihov je prijedlog da određena pravna osoba preuzme posao pošte u selu, npr. da pošta bude u sklopu neke trgovine, poljoprivredne apoteke... Znači, nema sustavnih rješenja, već se sve rješava od slučaja do slučaja«, kaže Vujević i dodaje da je za mještane Male Bosne posebno nezgodno što su pripojeni pošti u Tavankutu jer nemaju direktnu autobusnu liniju k tom selu već prvo moraju ići do grada, što je dodatni trošak.

Stoga je prošloga tjedna poslan zahtjev da se Mala Bosna pripoji najbližoj pošti u Subotici, prvenstveno zbog direktne autobusne linije.

Vujević ističe da je to problem, jer se on »rješava« racionalizacijom, odnosno otupuštanjem viška zaposlenih, čime se ukidaju neke vitalne stvari unutar MZ. Samim tim, mještani imaju ozbiljan problem kako funkcionirati, a u većini slučajeva onima koji vode te MZ ruke su vezane.

Veliki problem Male Bosne, prema riječima Vujevića, je i što u ambulantu doktor dolazi samo dva puta tjedno, što nemaju ljekarnu niti jaslice.

Nekoliko pitanja o problemima s kojima se susreću mještani Male Bosne poslali smo pomoćnici gradonačelnika za područje ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba građana i suradnju s mjesnim zajednicama Zsuzanni Magosi, ali povratnu informaciju protekla dva tjedna nismo dobili. Također, iz Javnog poduzeća Pošta, jedinice Subotica, Zrenjanin, Sombor i Kikinda su nam rekli da nema ovlaštenih osoba za davanje izjava medijima.

Gdje idu novci?

Jedna od mnogih nezadovoljnih mještana Male Bosne nakon odluke Grada da se ukine tajnik ove MZ kao i raskidanja ugovorne pošte je i Ružica Matković. Ona kaže da je razočarana jer ovakvim odlukama stanovnici Male Bosne gube pravo na normalan i pristojan život.

»Ako već nemaš poštu u selu, moraš otići u grad ili gdje ti je najbliže, što iziskuje dodatni trošak«, navodi Matković i kaže da će ova odluka najviše pogoditi umirovljenike i one koji ne rade u gradu jer će zbog svake uplate morati plaćati autobus do Subotice 123 dinara u jednome smjeru.

Osim ovih novonastalih troškova za svaku uplatu, Matković kaže da je stanovnicima Male Bosne otežavajuća okolnost i što im pošiljke kasne jer im poštu donosi poštar iz Tavankuta.

Ona navodi da je veliki problem za mještane Male Bosne što više neće imati ni tajnika na raspolaganju svaki dan:

»Ide nam zima, bit će klizavih ulica i trotoara, a kome ćemo prijaviti problem? Postoji uvijek kakav problem koji žitelj sela neće moći riješiti sam, najviše zato jer ne zna gdje se treba javiti, na koja vrata pokucati. Ljuta sam jer sam sita od tzv. Vladine strategije da mladi ostanu u selu, te tobože pomažu mlade bračne parove subvencijama za kupovinu kuće na selu. A što kad je kupe i dođu? Nema pošte, MZ ima samo na papiru, a još malo pa neće biti ni ambulante ni škole jer nam Grad nije vrijedan ništa osigurati, dok je u isto vrijeme vrlo sposoban uzimati od nas velike novce u ime poreza i drugih smišljenih dažbina. Gdje ti novci idu i kome? Moje selo stoji, ide unatrag, tu nema ništa. Moj susjed zato i seli u Bajmak«, zaključuje Matković.

J. Dulić Bako