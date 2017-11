Prvi korak u planiranju strategije

13.11.2017 13:36

Hrvatska zajednica treba iskoristi društvene mreže za stvaranje vlastite »online« prepoznatljivosti i brže komunikacije

U želji da se kao manjinska zajednica prilagodimo novim trendovima i iskoristimo društvene mreže za stvaranje naše vlastite prepoznatljivosti, jednostavniju i bržu komunikaciju između pojedinaca, udruga i subjekata i otvorenost prema drugima, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata organizirao je u petak, 3. studenoga, u svojim prostorijama seminar na temu »Društvene mreže i socijalni aktivizam – izazovi za kulturu Hrvata u Vojvodini«.

Seminar, namijenjen prije svega uposlenicima u ovdašnjim hrvatskim kulturnim udrugama i medijima koji imaju svoje Facebook stranice, te članovima zajednice koji su aktivni na društvenim mrežama, vodio je Igor Čeliković , stručnjak za komunikacije u Europskoj komisiji u Bruxellesu, čiji je posao prvenstveno rad na društvenim mrežama, te na komunikacijskim kampanjama na svjetskoj razini, u kojima ima bogato iskustvo.

U Srbiji je, prema njegovim riječima, najraspostranjenija društvena mreža Facebook, o kojoj je i bilo najviše riječi ovom prigodom i kojoj se, smatra on, treba posvetiti najviše pažnje.

»Facebook pruža puno mogućnosti koje možda još nisu istražene od hrvatske zajednice ovdje. On se mora ozbiljno shvatiti, mora se uložiti novčanih i ljudskih resursa da bi se komunikacija između članova zajednice poboljšala i bila što efektnija.«

Čeliković je, među ostalim, rekao kako je FB stranica rezervirana više za inspirativne, a ne preobimne tekstove te da postoje određena »zlatna pravila« kada je u pitanju rad na njoj.

»Kao prvo, treba uvijek znati kome je ta stranica posvećena i koji je to cilj koji ona mora dostići. Kada se to zna, mnogo je lakše shvatiti kakve sadržaje treba pružiti određenim korisnicima. Ti sadržaji ne smiju biti dosadni, suhoparni, stranica ne smije služiti izričito za samopromociju. FB nije za to, on treba nuditi inspirativne, intrigantne, zanimljive sadržaje koji daju vrijednost. Ne može proći tjedan dana da stranica objavi samo događaje ili samo vijesti o aktivnostima udruge, a ne i nešto privlačno. U ovu društvenu mrežu se mora uložiti vrijeme, mora se planirati unaprijed. Također, najbolje bi bilo kada bi FB stranica imala više administratora«, ističe Igor Čeliković.

U nedostatku cjelovite slike o tome tko sve boravi i tko je sve aktivan na društvenim mrežama unutar prostora kulture Hrvata u Vojvodini, te u želji otkrivanja dosega objavljivanja na ovim mrežama, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je, prema riječima ravnatelja Tomislava Žigmanova otvorio ovaj problem na način da je organizirao seminar.

»Vidjeli smo što sve društvene mreže danas jesu, koji su potencijali, i kad je u pitanju rasprostranjenost sadržaja i kad je u pitanju aktivizam. Na taj način želimo osvijestiti i osvijetliti ovu problematiku unutar hrvatske zajednice i u prestojećem razdoblju želimo ozbiljnije pristupiti sagledavanju i pozicioniranju društvenih mreža u kulturni život Hrvata u Vojvodini«, navodi on.

Na pitanje ima li hrvatska zajednica potencijala odgovoriti izazovu kojeg nude društvene mreže, Žigmanov kaže kako više od 20 Facebook stranica hrvatskih kulturnih udruga ili grupa koje su namijenjene kulturi Hrvata u Vojvodini govori u prilog tome da postoji određena vrsta aktivizma unutar toga prostora odnosno da postoji određeni potencijal. Dodaje kako su ipak najveći deficit resursi, i po pitanju profesionalnosti i po pitanju znanja. Zbog toga bi se, kaže , s tim izazovom trebalo sustavnije pozabaviti.

Na kraju seminara, koji predstavlja prvi korak u pokušaju planiranja strategije na društvenim mrežama, stručna suradnica ZKVH-a Katarina Čeliković je predložila prisutnima koji su administratori FB stranica udruga i medija da svaku objavu na svojoj stranici podijele i na onu Kulture Hrvata u Vojvodini, kako bi se dobila kompletna i objedinjena slika aktivnosti i događaja unutar ovdašnje hrvatske zajednice.