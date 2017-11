Istrajni u očuvanju kulture i nacionalnog identiteta

06.11.2017 14:02

Na svečanosti se čulo i kako će uskoro biti poduzeti konkretni koraci na vraćanju imovine Hrvatskog doma

Svečanim koncertom pod nazivom Divan je kićeni Srijem Hrvatski kulturni centar Srijem – Hrvatski dom iz Srijemske Mitrovice u subotu, 28. listopada, obilježio je 20 godina od obnove rada. U okviru bogatog kulturno-umjetničkog programa, osim domaćina, predstavili su se i gosti iz Hrvatske KUD Graničari iz Gunje i KUD Šumari iz Vinkovaca. Na proslavi ove značajne obljetnice za Hrvate iz Srijemske Mitrovice od diplomatskih predstavnika Hrvatske i Hrvatskog nacionalnog vijeća domaćinima su upućene riječi pohvale i ohrabrenja, kao i obećanje da će se uskoro poduzeti konkretni koraci na vraćanju imovine Hrvatskog doma HKC Srijem.

Nastavak tradicije

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Srijemskoj Mitrovici su djelovale brojne udruge koje su brinule o životu i kulturi mitrovačkih Hrvata. Među njima najistaknutije su bile Hrvatska čitaonica, Hrvatska građanska obrtna čitaonica, Hrvatsko pjevačko društvo Nada, Hrvatsko pjevačko društvo Hrvatska omladina, Pjevačko društvo Fanfara, Sokolsko hrvatsko društvo i Hrvatsko ratarsko, pjevačko i prosvjetno društvo Tomislav. Hrvatski kulturni centar Srijem je počeo 1997. godine obnavljati rad i tradiciju ovih društava.

»U Srijemskoj Mitrovici su djelovala brojna hrvatska kulturna društva, koja su prestala djelovati nakon Drugog svjetskog rata, odnosno nastavili su djelovati samo u okvirima crkve, čuvajući svoju tradiciju nošnjama i pjesmama. Krajem devedesetih ljudi su se okupili da obnove i poboljšaju rad i da nastave tradiciju tih starih hrvatskih društava. Cilj tog okupljanja je bilo ne samo čuvanje kulture i tradicije, nego i čuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta«, istaknuo je predsjednik HKC Srijem – Hrvatski dom Krunoslav Đaković, dodajući, »počeci su bili teški. Bila su teška vremena, a ni registraciju nismo mogli dobiti sve do 2001. godine. Bilo je teško okupiti ljude, a tad je još postojao i strah da se ljudi izjasne kao Hrvati. Hvala Bogu, toga danas više nema, došla su neka druga vremena. I danas postoje izvjesni problemi i neki ružni trenuci, ali i ima i dosta onih lijepih. Upravo ovaj večerašnji događaj je posebno lijep. Na ovoj svečanosti, kako mi tako i gosti iz Hrvatske pjesmom, plesovima, glazbom, tamburom smo ga na poseban način i proslavili«, kaže Đaković.

Preduvjeti za bitne iskorake

Među brojnim gostima svečanosti su prisustvovali i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Slaven Bačić, predsjednik Demokratskog saveza Hravta u Vojvodini i narodni zastupnik Tomislav Žigmanov, kao i veleposlanik Hrvatske u Beogradu Gordan Bakota, koji se na samom početku programa obratio skupu, uputivši domaćinima čestitke za značajnu obljetnicu:

»Dvadeset godina obnove rada hrvatske udruge u ovom gradu je nešto što je veoma vrijedno pomena. Zbog toga smo večeras s vama kako bismo je na dostojan način obilježili i kako bismo naglasili u svim našim govorima i druženjima koliko je bitno da kultura, politička opstojnost ali i svako drugo sudjelovanje Hrvata na ovim prostorima, treba opstati. Zbog toga smo ovdje da pružimo potporu s naše strane. Naše nastojanje je da Hrvati u ovom području budu emancipirani i da mogu ostvarivati sva ona prava koja smo dogovorili i državnim sporazumima, ali i mnogim konvencijama. Prekrasno je biti u Srijemu u ovo doba godine i vidjeti koliki je broj događaja. Ovo je živa zajednica i to se vidi na svakom koraku. Ali treba napraviti i neke daljnje korake i zbog toga sam danas ovdje. Želio bih s vama podijeliti svoju spremnost i reći vam da će Hrvatska pomoći u vašim nastojanjima oko pojedinih projekata. U prvom redu da vam se vrati Hrvatski dom. Ja vjerujem da za to postoji i dobra volja i dovoljno prostora. Bitno je da smo zajedno, da su sve institucije i svi pojedinci u hrvatskim tijelima jedinstveni oko nekih najbitnijih stvari. Veseli nas što su glavni predstavnici hrvatskih tijela u Srbiji, zajedno s Crkvom i sa svima vama. Mislim da je došlo vrijeme da napravimo bitne iskorake. Za to postoje dobri preduvjeti i od strane naših domaćina. Prekrasno je vidjeti da je HKC Srijem na zdravim temeljima, da njeguju hrvatsku kulturu i folklor i da su fokusirani na budućnost i na mlade«, rekao je veleposlanik Gordan Bakota.

Izvjesno rješenje problema

Predsjednik HNV-a Slaven Bačić istaknuo je da su vidljivi pomaci u razgovorima s predstavnicima Vlade Srbije i njihove spremnosti u zaštiti prava manjina:

»Vjerujem da je vrijeme sazrelo da se to pitanje napokon riješi nakon svih ovih godina. Da je to tako nesumnjivo govore vijesti o razgovorima s predstavnicima vlasti o kojima se sve do sada nije razgovaralo na ozbiljan način. Oni su spremni razmotriti provedbu bilateralnog sporazuma o zaštiti manjina na način da imamo garantirane zastupnike i na republičkoj i na pokrajinskoj i na lokalnim razinama. Prije dva tjedna je napokon izdvojen novac za uređenje jednog dijela rodne kuće bana Jelačića, a sljedeći korak koji ćemo poduzeti, a koji košta neusporedivo manje, jest pitanje vraćanja Hrvatskog doma u Srijemskoj Mitrovici HKC-u Srijem, jer samo njemu i pripada. To će biti jedna od naših glavnih tema. Do konca godine najavljen je sastanak Međuvladinog mješovitog odbora, a najavljen je i sastanak savjeta Vlade Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske gdje će prisustvovati i predsjednik HKC-a Srijem Krunoslav Đaković. Uvjeren sam da ćemo tijekom naredne godine ovo pitanje riješiti«, istaknuo je Bačić.

Suradnja s udrugama iz Hrvatske

Svečanost su uveličali i gosti, kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske:

»Zajedno s HKC-om Srijem sudjelovali smo na manifestaciji Divan je kićeni Srijem u Nijemcima, gdje je došlo do prvog kontakta i međusobnog prijateljstva. Došli smo kod njih zajedno proslaviti njihovu obljetnicu i prikazati dio hrvatskog folklora. Mi također ove godine slavimo obljetnicu: 65 godina postojanja i rada. Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije ima jako dobru suradnju s kulturno-umjetničkim društvima iz Vojvodine i često ih pozivamo da budu gosti na našim manifestacijama. Mislim da je ta spona i najbitnija u ovoj suradnji istaknuo je voditelj KUD-a Šumari iz Vinkovaca Dario Grčić.

Voditelj folklorne sekcije i KUD-a Graničar iz Gunje Josip Margić kaže kako je njihova suradnja nastala kod njih.

»Prvi dojmovi o Srijemskoj Mitrovici su nam jako lijepi. Tek sada smo dobili prve informacije koliko dugo ova udruga djeluje na ovim prostorima. Sve ono što se čuje o djelovanju Hrvata s ove strane granice čujemo samo preko medija. Nekakva tješnja suradnja nije postojala do sada, ali nadamo se da će se to promijeniti i da će od sada sve bolje funkcionirati«.

Na kraju svečanosti Krunoslav Đaković uručio je zahvalnice dugogodišnjim članovima koji su svojim radom i zalaganjem dali svoj doprinos u istrajnosti ove udruge. Zahvalnica je uručena i generalnom vikaru Srijemske biskupije mons Eduardu Španoviću, župniku župe svetog Dimitrija, za nesebičnu pomoć i podršku koju pruža u radu ove udruge.

S. Darabašić