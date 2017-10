Dan za sjećanje i budućnost

Rodna kuća bana Jelačića neće biti samo kuća HKPD-a Jelačić, jer je planirano da ona bude dostupna i za turiste. U planu nam je tu otvoriti i područni ured HNV-a, kao i centar predstavljanja kulture Hrvata u Vojvodini i Srbiji

Proslava jednog od četiri praznika hrvatske zajednice u Srbiji – Spomendana rođenja bana Josipa Jelačića, održana je u ponedjeljak, 16. listopada. Program proslave, koju je organiziralo Hrvatsko nacionalno vijeće i HKPD Jelačić iz Petrovaradina, otpočeo je svetom misom za pokojnog bana u njegovoj krštenoj župi svetoga Jurja u Petrovaradinu, a nastavljen priredbom kulturno-umjetničkog sadržaja u amfiteatru SPENS-a u Novom Sadu. Na sam dan proslave rođendana bana Jelačića gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je prisustvovao misnom slavlju, prenio je stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će radove na obnovi rodne kuće bana Jelačića financirati Srbija. Dodao je i da je Grad Novi Sad poduzeo već konkretne korake kako bi se projekt uspješno realizirao na ponos i zadovoljstvo svih.

Uvijek uz svoj narod

Misno slavlje u župi svetoga Jurja predvodio je preč. Marko Kljajić u zajedništvu s drugim župnicima Srijemske biskupije. U svojoj propovijedi posebno je istaknuo važnost obilježavanja ovog praznika, kao i povijesni značaj Petrovaradina.

»U Petrovaradinu se povijest događala i prelamala. U njemu su kraljevi donosili presudne odluke značajne za Europu i ne samo za nju. U njemu su stolovali biskupi srijemski, superiori isusovački, rezidirali gvardijani franjevački, opati i vikari. Kapelanovao je u njemu nepune tri godine Josip Juraj Strossmayer, župnikovao pjesnik i glazbenik Ilija Okrugić Srijemac. A prije njih u njemu je rođen 16. listopada 1801. godine, najveći hrvatski ban Jelačić. Istoga dana u ovoj župi, na krštenju dobio je ime Josip, Juraj, Franjo. Jelačić je živio kratko, ali dovoljno da bi dokazao da se pod jednim barjakom mogu okupiti različite političke opcije. Zato je današnji dan važan dan, za sve nas Hrvate. Prošlo je dva stoljeća od rođenja bana koji je promijenio Hrvatsku, ali koji je tijekom svog života postao metafora. Zato su Hrvati pozivali Jelačića kada im je bilo najteže. U teškim godinama 1903., 1971., 1991., tragičnim za nas Hrvate u istočnom dijelu Srijema i ne samo za nas, nego i za sve ostale Hrvate. Danas se suočavamo s različitim pristupima realizacije hrvatskih interesa. Ponovno smo svjedoci da krupni interesi i nažalost osobne ambicije pojedinaca, prevladavaju nad zajedničkim. Onemogućuju poticanje stvarnih interesa cijelog hrvatskog naroda. Neka današnji dan bude dan sjećanja, ali i dan okrenut ka boljoj budućnosti hrvatskoga naroda, ovdje i uopće«, istaknuo je preč. Kljajić.

Pomaci u ostvarivanju prava

Svečanost je nastavljena u amfiteatru SPENS-a prigodnim programom u kojem su se predstavili članovi HKPD-a Jelačić. Skupu su, među ostalim, prisustvovali predstavnici Grada Novog Sada i AP Vojvodine, Hrvatske te hrvatskih institucija, ustanova i udruga kulture u Srbiji.

Na početku programa prisutnima se obratio predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Slaven Bačić: »Drago mi je što danas mogu reći da je došlo do različitih pomaka na području manjinskih prava. Prošle godine sam govorio o Subotičkoj deklaraciji koju su nakon razgovora u Dalju i Tavankutu potpisali predsjednik Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović. Predmet razgovora predstavnika hrvatske zajednice s predsjednikom Vučićem bilo je i otkup i uređenje dijela rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu, kao zajednički projekt dvije države. Realizacijom toga projekta osigurat će se napokon prostor za petrovaradinsko društvo Jelačić, koje bi onda osiguralo i muzejsku postavku o banu Jelačiću i postalo bi mjestom okupljanja Hrvata iz cijeloga Novoga Sada, a bilo bi u funkciji drugih potreba hrvatske zajednice. Danas smo saznali da je Vlada Srbije donijela zaključak da će biti izdvojena sredstva za otkup jednog dijela kuće bana Jelačića. Imat ćemo razgovore s predstavnicima Vlade Srbije na tu temu. Mislim da se to dobro poklopilo s obzirom na to da će Novi Sad biti Europska prijestolnica kulture što je bio također jedan od elemenata u donošenju tog zaključka. Predstavnici gradske vlasti Novog Sada će biti na neki način nositelji realiziranja tog projekta. Ono o čemu smo razgovarali više od deset godina s predstavnicima državne i pokrajinske vlasti, sada je konačno urodilo plodom. Rodna kuća bana Jelačića neće biti samo kuća HKPD-a Jelačić, jer je planirano da ona bude dostupna i za turiste. U planu nam je tu otvoriti i područni ured HNV-a, kao i centar predstavljanja kulture Hrvata u Vojvodini i Srbiji«.

Bačić je pozvao Hrvate u Srbiji da ostvaruju sva svoja zagarantirana manjinska prava:

»Očekujemo da kroz razgovore rješavamo i druga otvorena pitanja, poput povrata oduzete imovine hrvatskim društvima u Srijemskoj Mitrovici i Rumi, a u prosincu će nakon tri godine biti održana nova sjednica MMO-a koji prati provedbu bilateralnog sporazuma o manjinama kao put rješavanja manjinskih prava između dvije zemlje. Kao i uvijek, koristim prigodu da sve pripadnike hrvatske zajednice pozovem na prakticiranje prava koja imamo. Počev od informiranja, što znači redovito čitati i propagirati Hrvatsku riječ, pratiti vijesti na hrvatskom jeziku RTV-a, zatim sudjelovati u radu ili dolaziti na kulturne manifestacije hrvatskih udruga, upisivati djecu na hrvatsku nastavu, koristiti pravo i zatražiti da ime bude ispisano u svim dokumentima na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno je li hrvatski jezik u službenoj uporabi u nekoj lokalnoj samoupravi«.

Povijesni svjetionik

Osim brojnih uzvanika, svečanosti je prisustvovao i novi veleposlanik Hrvatske Gordan Bakota: »Zadovoljstvo mi je što je predsjednik Vučić najavio da će srpska Vlada osigurati financiranje obnove kuće bana Jelačića, što mislim da će biti od velike koristi za hrvatsku manjinu ali i za ovaj grad. Time će se omogućiti da Hrvati u Vojvodini i Srbiji na pravi način koriste sva ona manjinska prava koja su zagarantirana međunarodnim sporazumom između Hrvatske i Srbije, koja su naglašena u Subotičkoj deklaraciji i koja su sastavni dio svih onih elemenata i vrijednost koje želimo u najboljoj namjeri da Srbija primijeni u svakodnevnoj praksi. Taj svjetionik povijesti bana Jelačića će omogućiti da Hrvati u Srbiji na pravi način mogu emancipirati i koristiti sva svoja manjinska prava u punom smislu riječi. To će biti mjesto okupljanja, hrvatske sinergije u Vojvodini i Srbiji i mjesto hrvatskog jedinstva kako bi došlo do provedbe i punog života jedne manjine u Srbiji«, istaknuo je Bakota.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas također se obratio skupu:

»Sigurno da su položaj i prava Hrvata u Srbiji prioritet Hrvatske. Da je to tako, Središnji državni ured to pokazuje svojim radom i projektima koje radi zajedno s hrvatskim institucijama na očuvanju hrvatskog identiteta i kulturne baštine. Mi ćemo se zalagati da sve ono što implementiramo bude tako da predstavnici Hrvata imaju svoje mjesto na svim razinama vlasti, kako na lokalnoj, pokrajinskoj tako i državnoj. Sve ono što radimo, radimo zajedno, ustrajno u pravom smjeru. Središnji državni ured bit će vam uvijek tu kao pouzdan partner, kao pomoć i potpora u svemu onome što zadovoljava interese naše zajednice na ovim prostorima«.



Ponosni na ime udruge

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Jelačić iz Petrovaradina s ponosom nosi ime znamenite i povijesne ličnosti.

»Petrovaradinski Hrvati oduvijek su gajili spomen na bana Jelačića. O tome svjedoče da su i na njegovoj spomen kući na njegovu stotu obljetnicu rođenja, 1901. postavili spomen ploču. Godinama nakon toga brojne su hrvatske kulturne i prosvjetne ustanove udruge nosile naziv Jelačić. Također, ban Jelačić je metafora skladnih odnosa Srba i Hrvata, on je ugaoni kamen između te dvije nacionalnosti i metafora borca protiv hegemonije velikih naroda. Mi se trudimo od samog osnutka društva biti atraktivni, ali i autentični. Temeljna sekcija naše udruge jeste glazbena. To je i nastavak hrvatskog pjevačkog društva u Petrovaradinu, brojnih tamburaških orkestara, majstora orguljaša, skladatelja i svi oni su skupa utrli put koji mi sada slijedimo. Trudimo se da kroz rad svojih odjela očuvamo, njegujemo i promičemo nematerijalnu baštinu Hrvata Petrovaradina, a s druge strane potreban nam je i prostor da sav taj nematerijalni doprinos i rad na jednom mjestu izvedemo. Mislim da nakon 14 godina postojanja Društva Jelačić zavrjeđujemo da to zbilja i imamo«, kaže predjednik HKPD-a Jelačić Petar Pifat.

Na svečanosti proslave Dana hrvatske zajednice u Srbiji prisustvovali su i uvaženi gosti: politički predstavnici Srbije i Hrvatske, predstavnici pokrajinskih i gradskih institucija. državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas sa suradnicima, veleposlanik Hrvatske u Beogradu Gordan Bakuta sa suradnicima, konzul Generalnog konzulata Hrvatske u Subotici Velimir Pleša, predsjednik DSHV-a i ravnatelj Zavoda vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević; u ime pokrajinske Vlade svečanosti su prisustvovali pokrajinski tajnik za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama Miroslav Štatkić i njegov zamjenik Nebojša Kuzmanović, potom ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, predstavnik Grada Novog Sada Aleksandar Kravić, kao i svećenici Srijemske, Subotičke i Zrenjaninske biskupije.