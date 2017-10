Kvalitetan i dobar rod

U odnosu na prošlu ali i na nekoliko prethodnih godina mislim da je ova godina, što se tiče kvalitete grožđa, jedna od najboljih, kaže Goran Žeravica

Ove godine, zbog suše, berbe grožđa su na srijemskim vinogorjima počele nešto ranije nego prošle. Prve procjene vinogradara govore da je kvaliteta roda znatno bolja u odnosu na prošlu godinu. Sušno ljeto i manje padalina utjecalo je da kvaliteta grožđa bude izuzetna, s velikim postotkom šećera. Iako je suša uzela svoj danak, godina je, barem kada je u pitanju rod grožđa, bila dobra a manji rod kod pojedinih sorti grožđa direktna je posljedica niskih temperatura u zimskom razdoblju.

Jedna od boljih godina

Veliki prinos i dobra kvaliteta grožđa bio je ove godine u vinogradu obitelji Žeravice iz Šida. U svoja dva vinograda u Gibaračkoj planini desetljećima ova obitelj gaji vinovu lozu. Za dobar ovogodišnji rod kažu da su pogodovale vremenske prilike, redovna primjena kvalitenih agrotehničkih mjera ali i svakodnevni rad u vinogradu:

»Mogu reći da je ova godina bila pogodna za vinogradarstvo. Bilo je dosta sunca u vrijeme kada je grožđe trebalo zreti što je utjecalo na kvalitetu i slast. Svake godine koristim agrotehničke mjere koje imaju svoju karencu, a posljednje špricanje vinograda, kad grožđe sazrijeva, radimo plavim kamenom. Ta metoda nije štetna za grožđe a ni za ljude, a dobra je za rod«, kaže mladi vinogradar Goran Žeravica, ističući da je ove godine prezadovoljan rodom: »U odnosu na prošlu, ali i na nekoliko prethodnih godina mislim da je ova godina, što se kvalitete tiče, jedna od najboljih. Rod je veći od očekivanog, apsolutno nema truleži a i slast je iznimno dobra. Sve je to rezultat sunčanih dana tijekom ljeta ali svakako i našeg rada i ulaganja u vinograd«, kaže sugovornik.

Ova obitelj već desetljećima proizvodi vino, uglavnom za svoje potrebe:

»Od preostalog koma, osim vina, prozvodimo i rakiju. Od domaćih bijelih sorti grožđa proizvodimo bijelo vino, a od sorte hamburg pravimo roze. Tako radimo godinama, s tim što danas za proizvodnju koristimo suvremenije tehnologije koje nam dosta olakšavaju rad. Posjedujemo bačve od prokroma koje se lakše održavaju; koristimo električne muljače kojima muljamo grožđe, a također imamo i filtere koji dodatno izbistre vino, taloge pri dnu, pa čak i one sitne čestice koje se nalaze u njemu. Vino nam bude odlične kvalitete, što mogu potvrditi i moji najbliži prijatelji s kojima ga redovno degustiram, pogotovo tijekom zime«.

Baš kao nekad

Danas su rijetki mladi vinogradari u Srijemu. Za vinograd se kaže da traži slugu, s obzirom na to da mu je potrebno posvetiti veliku pažnju tijekom cijele godine. Goran, i pored brojnih obveza koje ima kao privatni poduzetnik, posvećen je svojim vinogradima. Kako kaže, na prvom mjestu zbog obiteljske tradicije, ali i velike ljubavi prema vinogradu koja mu je usađena od malih nogu:

»Ja sam jedan od rijetkih vinogradara u ovom dijelu Srijema koji je nastavio ovaj posao. Kao dječak često sam odlazio u vinograd i bio sam uključen u cijeli proces, od špricanja, održavanja, branja grožđa i proizvodnje vina tako da sam imao želju da nastavim baviti se vinogradarstvom, unatoč tome što je to veliki posao. No, postoji još jedna čar svega toga. A to je okupljanje moje rodbine i prijatelja na berbu, baš kao nekad kako ja pamtim berbe grožđa iz svog djetinjstva«.

A kako je to bilo nekad u Gibarcu, ispričao nam je najstariji član obitelji Žeravica: »Drago mi je da se ovaj tradicijski posao nastavio i da mlađe generacije u mojoj obitelji poštuju te običaje. Ranije se sve to radilo na drugi način. U berbe grožđa nekada smo išli s konjskim zapregama i mi Gibarčani smo se mnogo radovali tome. To je za nas bila prava svečanost i jedna lijepa prilika za druženje. U velikom broju smo se okupljali u vinogradima, zajedno brali grožđe, kasnije ga ručno muljali nakon čega smo se uz dobru kapljicu i dobru hranu lijepo družili do kasno u noć. Zato mi je mnogo drago što danas mladi ljudi, koji imaju i drugih načina da se druže, održavaju ovu tradiciju koja je kod mnogih Srijemaca, posebno u Gibarcu, sada skoro i zaboravljena«, kaže Marko Žeravica.

Vinogradarstvo je jedna od omiljenih grana poljoprivrede i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Marijan Burger iz Lovasa obrađuje 30 hektara vinograda. Berbe ranih sorti grožđa su u punom jeku, a očekivanja su mu da će ove godine imati izuzetnu kvalitetu grožđa: »Ova godina je za vinogradare u Vukovarsko-srijemskoj županiji uglavnom bila pogodna. Kažem 'uglavnom', jer to ovisi od toga gdje je kome smješten vinograd. U vinogradima smještenim u dolinama dosta roda je izmrzlo, ali to je možda negdje oko 20 posto izmrzavanja, što ne predstavlja neki veliki gubitak. U mojih 30 hektara vinograda, uzgajam najvećim dijelom graševinu, zatim frankovku, cabernet, sardonay, zatim bijelo grožđe i traminac. Očekujem dobru kvalitetu i vina i grožđa, s obzirom na vremenske prilike koje su pratile ovu godinu. U našoj vinariji proizvedemo oko 50.000 litara vina i većim dijelom ga prodajemo u Istru i Makarsku, a grožđe vinarijama u Iloku i Vukovaru. Što se cijene tiče, očekujemo da će biti ista kao i lani kada se za kilogram grožđa moglo dobiti od 2 do 2,50 kune. To nije neka cijena, ali kada prođe berba, onda nemaš kud i prihvatiš je takvu kakva jeste«, kaže Marijan.