Rješavamo sve zahtjeve

04.10.2017 13:34

Predsjednik govorio, među ostalim, i o rješavanju problema Hrvata u Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Večernji list, u kojem se najavljuje njegov posjet Zagrebu i susret s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, je govorio, među ostalim, i o manjinama u ove dvije zemlje. Na pitanje »je li se realizirao dogovor između njega i predsjednice RH iz Dalja o rješavanju problema srpske manjine u RH i hrvatske manjine u Srbiji predsjednik Vučić je odgovorio sljedeće: »Kad sam bio s gospođom Grabar-Kitarović u Dalju i tamo sam slušao Srbe, što su im primjedbe hrvatskoj predsjednici i ona je to, da budem iskren, muški izdržala jer je i za mene ton bio oštriji nego što sam očekivao. Onda smo otišli u Tavankut kod Subotice i ja sam bio izložen još žešćem pritisku Hrvata. Sjeo sam s gospođom Grabar-Kitarović i tamošnjim Hrvatima, uzeo papir i olovku i slušao njihove konkretne zahtjeve, od glazbene škole, asfaltiranja ulica, do toga da im se dodijeli kuća bana Jelačića koja se tamo nalazi. I dali smo kuću i još ćemo platiti 500.000 eura za rješavanje imovinsko-pravnih problema. Riješili smo ili rješavamo i druge zahtjeve, od financiranja RH riječi do izdavanja udžbenika na hrvatskom jeziku. S druge strane, nisam siguran da je takav pristup u RH kad su u pitanju Srbi, ali sam uvjeren da postoji volja jer Srbi ne predstavljaju bilo kakvu opasnost ili prijetnju za RH. Nemamo nikakvih teritorijalnih pretenzija, već nas samo zanima da naši ljudi žive normalno i ništa više od toga«.

H. R.