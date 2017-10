Potvrda zajedništva

26.09.2017 14:20

Kao što je poznato, srijemski Hrvati su najteže prošli devedesetih godina, ni krivi ni dužni, s obzirom na to da nisu sudjelovali u ratu. Njihova jedina krivnja je bila njihova etnička pripadnost, rekao je Slaven Bačić

Centralna manifestacija hrvatskih srijemskih udruga Srijemci Srijemu, koja je u subotu, 16. rujna, održana u Kulturnom centru u Staroj Pazovi, još jednom je potvrdila da je ideja pokrenuta prije pet godina s ciljem povezivanja srijemskih udruga i prezentiranja hrvatske kulturne baštine ispunila i više od očekivanog. Sada se sigurnošću može reći da je, kako u organizacijskom smislu tako i po kvaliteti izvedbe programa i broju sudionika, manifestacija dostigla zavidnu razinu, što su potvrdili i sudionici programa i gledatelji te večeri.

Riječi ohrabrenja

Pokrovitelj i organizator manifestacije Srijemci Srijemu su bili Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i domaćin HKPD Tomislav iz Golubinaca. Omladinski tamburaški orkestar, inače dobitnik više prestižnih plaketa i priznanja, sa svojim solistima, otvorio je manifestaciju:

»Mi Golubinčani kao dobri domaćini trudili smo se da ova večer izgleda skoro besprijekorno. Nadam se da smo ispunili očekivanja. Kao domaćini smo prezadovoljni organizacijom, a tako i nastupom svih udruga koje su sudjelovale. Drago mi je da se ova manifestacija održava i da je iz godine u godinu sve uspješnija i nadam se da će ona imati dugu tradiciju. Također mi je drago što se Srijemci Srijemu ove godine održavaju u sklopu obilježavanja naše veoma važne manifestacije koju čuvamo i njegujemo u spomen na našeg istaknutog člana, a to su Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara«, istaknuo je predsjednik HKPD-a Tomislav Vlatko Ćaćić.

Poruku ohrabrenja srijemskim Hrvatima uputio je predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća dr. sc. Slaven Bačić:

»Manifestacija hrvatskih kulturnih udruga pokrenuta prije pet godina se doista ustalila. Plašili smo se da to ne bude samo pokušaj na početku. No, ona je zaživjela, postala tradicionalna i srijemske udruge su je prihvatile kao svoju. I to je radost ne samo srijemskih Hrvata, nego i svih ostalih Hrvata u Vojvodini i Srbiji. Kao što je poznato, srijemski Hrvati su najteže prošli devedesetih godina, ni krivi ni dužni, s obzirom na to da nisu sudjelovali u ratu. Njihova jedina krivnja je bila njihova etnička pripadnost. Ovo je poruka prije svega srijemskim Hrvatima da su ta vremena bez obzira na sve, nepovratno iza nas. Ovo je ujedno i poruka ohrabrenja da slobodno izražavate svoju nacionalnu pripadnost, njegujete svoj jezik, običaje, tradiciju i da tamo gdje postoji mogućnost koristite službenu upotrebu svog jezika, čuvate svoju kulturu. U tom smislu ja vas pozivam da ostvarujete svoja manjinska prava i ohrabrujem vas da pozivate i druge da to koriste«.

Zavidna kvaliteta programa

Osim domaćina, izvedbom svojih točaka kroz ples, skladbu i pjesme, recitacije, predstavili su se HKD Šid iz Šida, HKC Srijem – Hrvatski dom iz Srijemske Mitrovice, HKPD Matija Gubec iz Rume, HKPD Jelačić iz Petrovaradina, Društva hrvatske mladeži Zemuna i Zajednica Hrvata Zemuna knjižnica i čitaonica Ilija Okrugić, te Hrvatska čitaonica Fischer iz Surčina. Gosti ovogodišnjeg programa bili su članovi HKC-a Bunjevačko kolo Subotica – ogranak u Žedniku i Hrvatska čitaonica iz Subotice: »Najveća manifestacija srijemskih udruga kulture pokazuje da već sada imamo jedno dobro iskustvo i da smo bolji u organizaciji. Ali ono što je najvažnije to je zajedništvo koje se stvara. Upravo danas smo vidjeli na djelu koliko to puno znači kada ljudi koji se nemaju prilike često susresti, jedni drugima pokazuju što su tijekom godine radili. Vjerujem da ova manifestacija ne samo da je potrebna, nego da bez nje ove udruge kulture ne bi mogle uopće agendu kulturu Hrvata u Vojvodini ni ispuniti. Nadam se da će nas svake godine biti sve više, a čini mi se da je ove godine veliki broj sudionika koji je pokazao doista zavidnu kvalitetu u izvođenju svojih točaka«, izjavila je Katarina Čeliković.

Skupu se obratio i otpravnik poslova Veleposlanstva Hrvatske u Beogradu Ivan Sabolić, pružajući riječi podrške njezinom organiziranju:

»Uvijek ćemo rado podržavati ovako kvalitetne projekte koji na jedan uspješan način povezuju što više udruga Hrvata i upravo to zajedništvo koje pokazujete čini ovakve manifestacije kvalitetnim kako u umjetničkom tako i u svakom drugom smislu«.

A pohvale za organiziranjem ovakve vrste manifestacije u Srijemu dao je i zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Željko Rupić:

»Kroz nastup hrvatskih kulturnih društava i grupa doživio sam veselje i radost i zajedništvo Hrvata što me iznimno raduje. Zapravo to i jeste jedan od načina na koji i mi u Matici iseljenika pa i unutar državne politike Hrvatske želimo na neki način očitovati skrb o očuvanju nacionalne kulture jezičnog i svakog drugog identiteta Hrvata, ma gdje oni bili.«

Skupu su prisustvovali i predstavnici Vukovarsko-srijemske županije:

»I ja sam Srijemac, Šokac iz Drenovca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nisam prvi puta u Srijemu, a sa Srijemcima puno surađujem. Članovima Zajednice kulturno-umjetničkih društava Vukovarsko-srijemske županije pridružena su i kulturno-umjetnička društva Hrvata iz Srijema i s njima ostvarujemo lijepu suradnju, pogotovo sa Srijemskom Mitrovicom. Važno je da se srijemski Hrvati na ovakav način udruže i iznesu ovako veliki kulturni događaj. Ovakvi susreti su ujedno i prilika da jedni od odrugih nešto naučimo i da jedni drugima pripomognemo«, izjavio je predsjednik ZKUD-a Vukovarsko-srijemske županije Andrija Matić.

Dojmovi sudionika

Dojmove o organizaciji ovogodišnje manifestacije iznijeli su i sudionici, predstavnici udruga koji su već bili domaćini, ali i ostali:

»Ove godine HKPD Tomislav iz Golubinaca se u ulozi domaćina dobro pokazao, od koordinacije, tonske probe i same organizacije. Rekao bih da je puno toga uznapredovalo u odnosu na prve godine rada kada smo još nekako hvatali prve korake. Kako je naše svetište na Tekijama okupljalište, tako i Srijemci Srijemu pokušavaju prerasti u manifestaciju koja okuplja sve Hrvate. No, ono što mogu primijetiti, barem kada je riječ o Petrovaradinu i okolici, slab je odziv publike iz tih krajeva. Rekao bih da još uvijek nije dovoljno doprlo do ljudi gdje živi naš narod diljem Srijema. Zato bih rekao, kako Srijemci hodočaste na Tekije, tako mogu i jedanput godišnje u jedan srijemski grad, gdje se mogu nadahnuti hrvatskog kulturnog ozračja i susresti se sa svojim sunarodnjacima«, poručio je predsjednik HKPD-a Jelačić Petar Pifat.

A prvi puta ove godine predstavila se i najmlađa udruga, Hrvatska čitaonica Fischer iz Surčina:

»Puni smo entuzijazma i želimo svašta pokazati. Smatrali smo da je sasvim dovoljno da se predstavimo kao muzička sekcija, ali smo na poziv HNV-a doveli i članove kreativne i literarne sekcije i nastojali publici prikazati najbolje što imamo. Nadam se da ćemo i mi imati priliku biti domaćini jedne ovakve manifestacije«, rekla je tajnica hrvatske udruge iz Surčina Katica Naglić.

Prvi puta na manifesaciji su se predstavili i članovi Hrvatske čitaonice iz Subotice:

»Bila je ovo jedna prekrasna večer uz mnoštvo sudionika sa svih strana Vojvodine. Ovakve manifestacije su potrebne kako bi se sačuvao naš jezik. Važno je znati tko smo i što smo i to prenijeti mlađim generacijama. Jer mi smo ta sol koja ostaje i njome treba začiniti ovdje život«, rekla je Josipa Dević.

Skupu su prisustvovali i opunomoćeni ministar Veleposlanstva RH u Srbiji Stjepan Glas, generalni konzul RH u Subotici Velimir Pleša i načelnik društvene djelatnosti Općine Stara Pazova Željko Šolaja. Posljednju točku u okviru bogatog i sadržajnog programa izveli su domaćini Golubinčani u znaku svoje tradicionalne manifestacije Mačkare, odjeveni u šarene kostime. Iduće godine domaćini manifestacije bit će hrvatske kulturne udruge iz Zemuna, a očekivanja su da će biti još veći broj sudionika.

S. Darabašić