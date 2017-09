Prvi odjel izvan Subotice

11.09.2017 14:15

Na prvom školskom satu prvašići su dobili komplete udžbenika

U Osnovnoj školi 22. oktobar u Monoštoru 1. rujna prvi puta u školske klupe sjelo je 26 prvašića. Među njima je i šestoro prvašića koji su upisani u odjele na hrvatskom jeziku. Prvi su to prvašići koji će u Zapadnobačkom okrugu pohađati kompletnu nastavu na hrvatskom jeziku, koja se prvi puta organizira u nekoj školi izvan Grada Subotice. Malena Milica Šarković na prvi školski sat doša je zbunjena, ali zna: u školi će učiti slova, matematiku, bolje će upoznati svijet u kome živi i imati puno drugara. Toliko smo uspjeli doznati od stidljive Milice, curice iz prve školske klupe koja je radoznalo listala nove školske knjige, nestrpljiva da vidi što to sve u njima ima. Njena majka Ružica kaže da su se za upis u odjel na hrvatskom jeziku odlučili jer je to odjel s manje djece, pa se samim tim s djecom može i više raditi. »Odlučili smo da probamo i nadamo se da će se Milica dobro uklopiti da će će sve biti u redu«, kaže majka Ružica.

Odjel ovih malih prvašića vodit će učiteljica Elena Brdar, kojoj je ovo prvi puta da je u razrednoj nastavi, jer je do sada predavala izborni predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. »Pohađala sam nekoliko seminara u Hrvatskoj koji se organiziraju za nastavnike. Prihvaćanje ovog odjela za mene je velika čast, ali i veliki izazov. Imam šestoro prvašića i raditi u jednom manjem odjelu velika je prednost jer se može ponaosob prići svakom đaku i nadam se da ćemo uspješno odraditi četiri godine koje su pred nama«, kaže učiteljica Elena.

Pomoć HNV–a

Prvom školskom satu prisustvovali su predstavnici hrvatske zajednice, Konzulata u Subotici i Školske uprave. »Ovo je prvi odjel na hrvatskom jeziku u nekoj školi izvan Grada Subotice. Ovdje u Monoštoru već dugi niz godina učenici pohađaju izborni predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture i meni je iznimno drago i čestitao sam i djeci i roditeljima, što danas u Monoštoru imamo i odjel na hrvatskom jeziku. U Zapadnobačkom okrugu postoje uvjeti da se i u Sonti pokrene nastava na hrvatskom jeziku i nadam se da bi za naredenu školsku godinu nešto slično mogli učiniti i u Sonti«, kazao je predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća Darko Sarić Lukendić koji je prvašićima uručio komplete udžbenika.

»Hrvatsko nacionalno vijeće u suradnji s vladama Hrvatske i Srbije osiguralo je besplatne udžbenike. Tek ove godine uspjeli smo kompletirati kompletan set naslova i za kompletno školovanje u osnovnoj školi svi udžbenici su osigurani. Ove godine dali smo i mali prilog roditeljima, a to je bon od 10.000 dinara kao pomoć za kupovinu školskog pribora. Za nas je iznimno važno da se pohađa nastava na hrvatskom jeziku, jer se na taj način od najranijih dana njeguje svoj materinski jezik, pripadnost hrvatskom narodu. Ono što je još značajnije jeste što su u ove udžbenike, koji su po nastavnom planu i programu Srbije ugrađeni i sadržaji koji svjedoče o prisustvu i kulturi Hrvata na ovim prostorima. Dakle, djeca će imati prigodu o svom narodu saznati više nego što bi mogli imati pohađajući nastavu na srpskom jeziku«, kazao je Sarić Lukendić.

Poticaj za Sontu

»Naša školska uprava koja pokriva dva okruga – Zapadnobački i Sjevernobački – je školska uprava u kojoj se nastava, osim na hrvatskom organizira i na mađarskom, slovačkom i hrvatskom jeziku. Danas prvi puta u Zapadnobačkom okrugu kreće nastava na hrvatskom. Istaknuo bih dobru suradnju s Hrvatskim nacionalnim vijećem i Pokrajinskim tajništvom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice. Zajedničkim dogovorom osigurali smo sredstva za ovaj odjel. Iako je zakonski minimum za otvaranje odjela 15 učenika kada su u pitanju nacionalne zajednice, otvaraju se odjeli i s manjim brojem đaka«, kaže načelnik Školske uprave Sombor Borislav Staničkov.

»Nadamo se da je ovo dobar poticaj za Sontu, koja bi također po mojim saznanjima mogla ići u ovom smijeru i naredne školske godine otvoriti odjel na hrvatskom jeziku. Ovo je jedan mali korak i nadam se da će kroz nekoliko godina ovakvi događaji postati potnuno normalni. Djeca su najvrjednije što svaki narod ima, pa je i obrazovanje na materinskom jeziku ono najvrjednije što se može pružiti«, kazao je generalni konzul Hrvatske u Subotici Velimir Pleša.

Prvom školskom satu prisustvovao je i zastupnik u republičkoj Skupštini, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.

U Osnovnoj školi 22. oktobar u Monoštoru od školske 2005./06. učenici pohađaju izborni predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture i svake školske godine za taj izborni predmet opredijeli se polovica monoštorskih đaka.

Z. V.