Potopljeno 18. mjesto

18.08.2017 11:27

Salašari somborskisve bolji i bolji

Prethodnog tjedna je Neretva posebno tekla jer je na njoj održan jubilarni, dvadeseti po redu, Maraton lađa. Na stazi dugoj 22,5 kilometra, od Metkovića, preko Kule Norinske, Krvavca, Opuzena, Komina, Banje, ŠarićStruge, Rogotina, Čeveljuše, Stabline, pa do cilja u Pločama, svoje lađarske snage odmjerili su momci 30 ekipa, a među njima i ekipa Salašari somborski kojoj je ovo bio sedmi nastup na ovom natjecanju.

Ovogodišnje prvo mjesto i prijelazni štit Domagoja odnijelisu Gusari iz Komina, drugo mjesto pripalo je prošlogodišnjim pobjednicima, ekipi Argo iz Bjelovara, dok su treće mjesto podijelile dvije ekipe Stablina i Crni put. Salašari somborski su zauzeli 18. mjesto, što je do sada njihov najbolji plasman, a nastup je komentirao kapiten ekipe Gašpar Matarić, koji je put od Sombora do ušćaNeretve prešao biciklom:

Žustro i s lađom punom vode

»Ovogodišnji start utrke u Metkoviću smo dočekali mirno, nikad svjesniji da smo najspremniji do sada. Startali smo iz drugog reda i plan je bio da se, prateći lađu ispred nas, provučemo u prvi red i mirniju vodu ali smo u prvih 30-ak sekundi utrke doživjeli sportsku nesreću i u kontaktu s drugom lađom, punom brzinom uletjeli u valove koje su stvarali veslači lađa iz prvog reda. Prelijevanje vode preko stranica lađe u nekoliko navrata dovelo je do značajnog zaostatka za ostalim ekipama i prekomjernog iscrpljivanja veslača uslijed pokretanja lađe s viškom tereta od minimum 2.000 litara vode. U tim trenutcima ekipa je pokazala veliku psihološku snagu i nije klonula. Uz kantu i pumpu smo u nekoliko kilometara ispraznili vodu iz lađe i tada je počeo našmaraton. Naša utrka. Naštempo. Protivničke lađe smo prestizali s lakoćom, a veslači su s lakoćom odgovarali na svaku promjenu tempa u kritičnim situacijama kada se utrka s pojedinim lađama 'lomila'. Do samog cilja tempo nije opadao i cilj u Pločama je došao iznenađujuće brzo«.

Momčad lađara koji veslaju kao jedno i koji može odgovoritina zahtjeve ovakve utrke se gradi godinama, a svi su se složili da je ovogodišnji sastav odgovorio na sve postavljene parametre.

»Kostur ovogodišnje momčadi je ostao isti kao i prethodnih 6 maratona. U pitanju su iskusni veslači koji znaju što ih očekuje i što se traži od njih na maratonu lađa. Dva iskusna člana ekipe s nekoliko izveslanih maratona su nas blagovremeno obavijestilida će iz opravdanih razloga preskočiti ovaj maraton. Iako u prvi mah nije bilo lako naći zamjene, imali smo sreće i prema mom skromnom mišljenju našli smo dva debitanta koji su se sjajno uklopili u ekipu. Pojačani s dva lokalna veslača iz doline Neretve, koji su punim srcem htjeliveslatiza nas, iskombiniranaje jedna respektabilna ekipa«, dodao je kapetansomborskih lađara.

Vatreno krštenje

Pun dojmova je bio i debitant Salašara somborskihNikola Paštrović, koji se sjajno snašao u momentu kada je velika količina vode završila u lađi i zajedno s ostalima uspioodržatientuzijazam do samog kraja utrke. Prilikom sumiranja dojmovaPaštrovićnije krio zadovoljstvo svime.

»Sada, kada je utrka prošla i kada su se dojmovi malo slegli, mogu rećida sam prezadovoljan našim sudjelovanjem na 20.Maratonu lađa. Pripremao sam se prije odlaska čitajući o povijestineretvanske lađe i slušajući priče našeg iskusnog kapetana Gašparao podvizima knezaDomagoja i neretvanskih gusara, koji su zarobili mletačkog dužda u čiju se čast i vesla maraton. Povijesno potkovan i naravno utreniran otišao samna ušće Neretve i odmah se ugodnoiznenadio gostoprimstvom obitelji Burić, koja je godinama domaćin naše momčadi. Atmosfera je bila sjajna i sve je bilo u znaku ovog maratona, a ljudi koji žive u slivu Neretve žive za to da predstavljaju svoje mjesto na utrci lađa. Na samom natjecanju naša ekipa je kroz svako naseljeno mjesto dobivala aplauz, podršku, a paljene su i baklje što je jedan veliki vjetar u leđa. To daje snage da svaki sledeći zaveslaj bude jači«.

Najjači dojamovog debitanta je što energija ni jednog od lađara Salašara somborskihnije pala ni u jednom trenutku kad je lađa bila potopljena.

»Prije početka utrke iskusniji lađari su mi rekli da postoji mogućnost da se lađa napuni vodom usljedsilovitog starta i da se ne uplašim. To se na žalost i dogodilo i to u većoj mjeri od očekivanog. U narednih 500 metara veslali smo s lađom punom vode i polako padali na 28. mjesto. Ni u jednom trenutkuekipa nije klonula duhom, kantom smo ispraznili vodu i u narednih 20 kilometara prešli 10 ekipa. Šteta što nismo imali joškoji kilometar, jer bi u tom silovitom naletu koji smo uhvatili sigurno prešli joškoju lađu za šta smo ozbiljno trenirali i pripremali se prethodnih mjeseci. Na kraju, 18. pozicija i nije loša jer je prije svega do izražaja došao jak mentalni sklop ekipe i čestitke poslije utrke«.

Zadovoljan svim, a najviše lađarima bio je i Pavle Matarić, pročelnik ove sportske sekcije HKUD-a Vladimir Nazor iz Sombora.

»Jedino čimenisam zadovoljan je rezultat. Momci su bili odlični, bili su spremni i dali su svoj maksimum ali je rezultat izostao. Očekivao sam plasman u prvih 15. Sljedeće godine ćemo i to popraviti, a svakako ćemo se bolje pripremiti za mogućiproblem koji donese velika količina vode u lađi«.

Uz sve navedeno, Pavle Matarićistakao je da je tim Somborskih salašarakonačno postao ozbiljan tim, kolegijalna ekipa koja diše kao jedno i koja uz najavljeno pojačanje dva-trinova momka može očekivatiplasman oko 10. mjesta na natjecanjusljedeće godine.

Kakav je osjećaj biti diospektakla u kom lađari i rijekadišu istim ritmom, u kojem navijači u brodicama prate ovu utrku u pokretu i gdje se Neretva slavi, ove godine imali su priliku osjetitii novinari Hrvatske riječi. Malo je riječi kojima se može opisati ta žar ali je zato puno vremena do narednog natjecanja i sigurni smo da će ih lađari sportske sekcije HKUD-aVladimir Nazoriskoristiti na najbolji mogući način i ostvariti svoje zacrtane ciljeve.

Marton lađa je amatersko sportskog natjecanje lađa u dolini Neretve koje se organizira jednom godišnje pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatske, a u organizaciji Udruge lađara Neretve. Veoma masovno natjecanje po broju sudionika, ali i veoma interesantno za gledatelje, pa se ubraja i u turističke atrakcije. Od 2006. godine organizira se i utrka za lađarice.

Gorana Koporan