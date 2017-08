Razigrana monoštorska fešta

18.08.2017 10:43

Festival tradicije, starih tradicijskih obrta, glazbe, nošnje, gastronomije okupi nekoliko tisuća posjetitelja

Selo na sedam Dunava, selo netaknutog prirodnog okoliša, selo očuvanja tradicije. Sve je to Monoštor, ali ima još nešto po čemu se prepoznaje ovo šokačko mjesto – Bodrog fest festival tradicije, starih tradicijskih obrta, glazbe, nošnje, gastronomije. Svake godine početkom kolovoza kada se održava Bodrog fest Monoštor , različitih interesiranja. One kojima je na prvom mjestu očuvanje okoliša, ljubiteljima monoštorskih specijaliteta od ribe, poklonicima starih obrta koji se čuvaju u ovom selu, zaljubljenicima u šokačku nošnju i onima koji prosto vole onaj specifičan šmek tog festivala. Tako je bilo i ove godine iako redovitom posjetitelju nije promaknulo da je bilo manje fijakera, zaprega i jahača, manje štandova s kuhanom i prženom ribom, s domaćim gibanicama i kolačima, a one popodnevne posjetitelje otjerao je pljusak.

Monoštor u slici i na slici

Za slikara Stipana Kovača već se može reći da je onaj neraskidivi dio Bodrog festa, a na njega i njegove slike posjetitelji Bodrog festa prvo i naiđu. I ne samo da naiđu već i zastanu pred prepoznatljivim motivima šume, monoštorskog ritma, trščara. Za Kovača ovaj Bodrog fest ipak je bio drugačiji od drugih, a razlog je slika od čak 35 četvornih metara. Naslikali su je Kovač i Milorad Rađenović Đene, a povod je više nego značajan – proglašenje bačkog Ponunavlja rezervatom prirode. »UNESCO je ovo područje proglasio rezervatom biosfere, pa su u Mjesnoj zajednici došli na ideju da to obilježe jedom ovakvom slikom. Posla smo se prihvatili moj prijatelj Đene i ja. Nismo našli tako veliko platno, pa je slika sastavljena iz tri dijela, što baš nije bilo lako za raditi, ali za sedam-osam dana uspjeli smo dovršiti sliku«, kaže Kovač.

I kao što su svi zapazili veliku sliku koja je ukrašavala centralnu pozornicu, tako je primjećen i veliki medvjed ručno rađen od jednog komada drveta. Djelo je to Ivana Periškića, koji, kao i njegov brat Nenad, od drveta uradi sve što zamisli.

»To je veliki komad hrasta, star sigurno 200 godina. Koliko je težak govori i to što je šest ljudi trebalo za prevrnuti taj komad drveta. Htio sam još za prošli Bodrog fest napraviti tako nešto zanimljivo, ali zbog obveza na fakultetu ostalo je za ovu godinu. Pet dana sam obrađivao taj komad drveta. Radio sam s tri motorke, po pet-šest sati na dan«, kaže Ivan.

I kao što mnogi nisu odoljeli fotografiranju kraj velike slike monoštorskog podunavlja, tako su mnogi aparati škljocali ispred drvenog mede. A fotografa je ove godine na Bodrof festu baš bilo. I to onih vrsnih čije fotografije objavljuju dnevne i tjedne novine. Došli su oni u Monoštor, ne samo fotografirati Bodrog fest već i pokazati što su to nekoliko dana ranije na svojevrsnom monoštorskom foto safariju ovjekovečili na svojim fotografijama.

»Nismo prvi puta u Monoštoru, a za neke od naših kolega kao što je Jaroslav Pap Monoštor je vječita inspiracija. Spontano, jedan dan rodila se ideja da napravimo jedan fotosafari, to su prepoznali ljudi iz MZ i UG Podunav, tako da smo proveli jedan lijep dan u Monoštoru i okolini, družili se s mještanima«, kaže Darko Dozet iz Fotoasocijacije Vojvodine.

I najbolji paprikaš

A ono po čemu se prepoznaje svaki Bodrog fest jest ponuda tradicijskih monoštorskih delicija, a to su kuhana i pržena riba, paprikaš od divljači i doboš torta. Bilo je toga manje nego ranijih godina, ali ipak nitko gladan ostao nije.

»Pripremam paprikaš od divljači, mlade divlje svinje. Kuhamo baš monoštorski paprikaš. To znači da meso mora biti samo od divljači, a kao začin monoštorska paprika i voda i sve to kada se spoji onda se dobije najbolji paprikaš«, kaže Saša Periškić.

I ne prepoznaje se Bodrog fest samo po dobroj hrani već i po starim obrtima koje danas održavaju još samo rijetki pojedinci. Jedan od njih je papudžija Vladislav Kuntić. Jedini je registrirani papudžija u Somboru.

»Radim muške kožne papuče, ženske papučice, žensku bunjevačku cipelicu i čizme. Sve manje se to koristi i kupuje. Kupci su danas foklorne udruge i rijetki pojedinci«, kaže Kuntić i onako usput još dodaje i priču o papučicama kod kojih nema lijeve i desne.

Bilo je to radi uštede, jer su se papučice iz jednog para mijenjale s lijeve na desnu nogu i tako su duže trajale.

I bilo je tu još mnogo zanimljivih priča, samo je trebalo pažljivo slušati. Nastupi foklornih udruga, koncerti, ekološke akcije i nezaobilazno natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša. Zadovoljni su Monoštorci brojem sudionika tog kuharskog natjecanja. Kažu bilo je više od stotinu kotlića, ali baš im nekako ne paše što titula najboljeg kuhara nije ostala u Monoštoru već otišla u susjedni Bezdan. No, ne jede se puno jer već za godinu dana novi je Bodrog fest i nova prilika za domaće majstore kotlića.

Z. V.