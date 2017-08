Novim sadržajima do nove publike

04.08.2017 11:07

Novim sadržajima nastojimo privući što veći broj publike, ali i sudionika, posebice mladih, koji su budućnost manifestacije * Planiramo ući u prekogranični projekt s Vinkovačkim jesenima, glede dobivanja sredstava iz EU

»Rođena« početkom prošloga stoljeća, sada već daleke 1911. godine, a u međuvremenu prerasla u »priču« s velikim brojem programa koji traju od kraja travnja do kraja kolovoza, Dužijanca je najveća i najpoznatija kulturna manifestacija bunjevačkih Hrvata u Bačkoj , ali i Hrvata u Srbiji općenito. Hrvatsko nacionalno vijeće proglasilo ju je jednom od triju manifestacija od posebnog značaja za hrvatsku zajednicu. S druge strane, jedna je i od napoznatijih manifestacija u Subotici, u kojoj je službeno također proglašena manifestacijom od posebnog značaja. I ove godine njezin program sadržava dvadesetak različitih programa, od kojih je većina već održana, što ste redovito mogli pratiti i na stranicama našeg tjednika. Uskoro, u nedjelju, 13. kolovoza, očekuje nas središnja proslava Dužijance , te smo tim povodom razgovarali s njezinim glavnim organizatorom, direktorom Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinkom Piukovićem .

Iza nas su brojna događanja priređena u sklopu ovogodišnje Dužijance . Kako ocjenjujete dosadašnji tijek manifestacije, posjećenost programa i sličn e aspekte ?

Svaki segment Dužijance je važan sam po sebi, a za sada svakako najveći program bilo je Takmičenje risara . Tu smo konstatirali da je bilo nešto manje ljudi nego obično. Sigurno je da Subotičani, posebno oni stariji, već dobro poznaju Takmičenje risara , ali mi ovu manifestaciju želimo promovirati i šire. U tom smislu, cilj nam je da se u to uključe turističke agencije u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj, pa i šire, kako bismo imali više publike, što na s obavezuje da možda i proširimo program i sadržaje. S druge strane, na blagoslovu žita na Markovo, čime u travnju počinje Dužijanca , smo imali više ljudi nego ranijih godina. Priskaknje vatre na sv. Ivana Cvitnjaka održano je sedmi puta i to je program koji ljud i vole gledati, pa i sudjelovati u njemu, posebno mladi i djeca. Natjecanje u pucanju bičeva održano je treći put i također se pokazalo kao vrlo atraktivno; imali smo više sudionika, a natjecanje je održano u tri kategorije – djeca, mladi i odrasli. Dužijanca je stara manifestacija, stara preko 100 godina, i njezina poruka je nepromijenjena, a to je zahvala Bogu. Ali ona, osim duhovne, ima i svoju kulturnu i turističku dimenziju. Mislim da tu svatko može pronaći ponešto za sebe. Posebno nam je drago što ove godine Hrvatska radio-televizija snima dokumentarni film o Dužijanci , u režiji Branka Ištvančića . Ekipa HRT-a je bila tu već više puta, na Tijelovo, na Takmičenju risara , za d užijanc e u Tavankutu i Bajmaku, a očekujemo ih i na središnjoj proslavi. Oni će to sve trajno zabilježiti, što je važno za povijest ali i budućnost Dužijance.

Godinama unatrag uvodite nove programe, poput spomenutih – Priskakanja vatre na sv. Ivana Cvitnjaka ili Natjecanja u pucanju bičevima . Pridonose li ovi programi povećanju broja publike?

Ovo su relativno novi programi koje uhodavamo i tu vidimo potencijal za jačanje Dužijance , posebno u kontekstu uključivanja što većeg broja mladih koji bi onda nastavili tradiciju vezanu za našu manifestaciju i općenito običaje bunjevačkih Hrvata u Subotici i okolici. Tu je veoma važna i manifestacija Djeca u Dužij anci , koju u sklopu Dužijance organizira HKC Bunjevačko kolo . Ove smo godine uveli i dva nova sadržaja – imali prvi put radionicu za pravljenje tarane i radionicu za obuku mladih risara. Na obje smo imali dobar odaziv. Imali smo pet parova mladih risara, neki od tih momaka i djevojaka su učenici hrvatskih odjela iz subotičke gimnazije. Tri para mladih su već sudjelovali na ovogodišnjem Takmičenju risara . To nam je vrlo važno jer će mladi risari naslijediti one starije. Kad je u pitanju radionica tarane, ona je dio ciklusa u kojem želimo povezati sve one radnje u kojima se proizvode namirnice koj e se konzumiraju na Takmičenju risara , od risarskog doručka do natjecanja u kuhanju risarske tarane. Tako početkom godine imamo risarski disnotor , kada se ostavlja slanina za risarski doručak i divenica za risarsku taranu, a pečemo i risarsku rakiju. Nastojimo razvijati taj risarski brend. A općenito, plan nam je u budućnosti imati i druge radionice poput radionice za izradu bičeva i drugih rukotvorina, radionice starih zanata i slično.

Sljedeće godine je 50 godina od prvog Takmičenja risara koje je održano 1968. godine. Spremate li za tu prigodu nešto posebno?

Da, naša tradicionalna izložba S Božjom pomoći , koju planiramo kao i ove godine prirediti u subotičkom Gradskom muzeju, bit će posvećena upravo Takmičenju risara . Izložba će sadržavati stare fotografije, plakate, dokumente, stare alate i druge predmete vezane za tu manifestaciju.

Kakva je financijska konstrukcija ovogodišnje Dužijance ?

Od Grada Subotice smo dobili 900.000 dinara za Dužijancu i 150.000 dinara za Takmičenje risara , što je u ukupnom iznosu 150.000 dinara manje nego prošle godine. Od Ministarstva kulture i informiranja dobili smo 200.000 dinara, kao i prošle godine. Od Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice dobili smo po 150.000 dinara za obje navedene manifestacije, dok smo od Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama dobili 25.000 dinara za Takmičenje risara i 30.000 dinara za Dužijancu . Očekujemo rezultate s natječaja Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Na javnom pozivu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu dobili smo 12.000 kuna za Takmičenje risara i 20.000 kuna za Dužijancu . Imamo još i sponzore poput banke Credit Agricole , poduzeća Salaš 024 , Stovet , Auto kuće Tasić . Također, nadamo se i pomoći Grada Zagreba, koji nas s izuzetkom prošle godine, redovito podupire desetak godina unatrag.

Jesu li ova sredstva dovoljna za organiziranje Dužijance?

Nama su trenutno najsigurniji izvori financiranja Grad Subotica i Veleposlanstvo RH u Beogradu. Kako je tendencija da hrvatske udruge za svoje najveće manifestacije nađu i nekog pokrovitelja među županijama u Hrvatskoj, mi ćemo nastojati suradnju s Gradom Zagrebom ili Zagrebačkom županijom dovesti do razine potpisivanja sporazuma ili protokola o suradnji. Kada su u pitanju financijska sredstva, plan nam je ući i u prekogranični projekt s Vinkovačkim jesenima , glede dobivanja sredstava iz Europske unije, jer smo mi tu blizu praktički naslonjeni jedni na druge. Nositelj projekta bi svakako bile Vinkovačke jeseni . Tu vidimo našu mogućnost i glede realizacije razvojnih projekata, poput izgradnje našeg sjedišta – Risarskog salaša u Đurđinu na kojem bismo mogli tijekom cijele godine imati programe poput već spomenutih radionica, seminara na teme iz agrara, uzgoja autohtonih biljnih i životinjskih vrsta. Također, i rekonstrukcije postojećeg bunjevačkog etno postava pri đurđinskoj župi i slično. U tom smislu, uspostavili smo kontakte i s vodstvom regionalne razvojne agencije Panonreg u Subotici i oni su izrazili spremnost da nam pomognu glede pisanja projekata. Bilo bi dobro i da Grad Subotica stane iza nas, jer mi imamo status manifestacije od posebnog značaja za grad.

Spomenuli ste i turistički aspekt Dužijance , koji, čini se, nikako da zaživi u praksi...

Smatramo da imamo što ponuditi turistima, ali mi kao udruga nemamo dovoljno kapaciteta baviti se i tom vrstom posla. Tu prije svega mislim na promociju i tu očekujemo snažniju pomoć Turističke organizacije Grada Subotice, posebno kada se radi o nastupima na sajmovima u zemlji i inozemstvu. Budući da Subotica ljeti ima puno festivala i manifestacija, mislim da bi ideja o nekoj vrsti Kulturnog ljeta , gdje bi se ovi programi povezali u cjelovitu ponudu, bila dobra. Tu smo ideju predložili predstavnicima gradske uprave i naišla je na dobar prijem.

Imate li dovoljn o ljudi za organizaciju Dužijance kao manifestacije s dvadesetak različitih programa?

Od osnutka UBH Dužijanca , početkom 2014. godine Organizacijski odbor Dužijance radi u istom sastavu. Tu je okupljeno pedesetak ljudi. Sljedeća godina je izborna u udruzi i ja se nadam da ć e dobar dio Organizacijskog odbora ostati. No, činjenica je da je potreba za uključivanjem novih ljudi velika. Tu prije svega računamo na bandaše i bandašice iz proteklih godina, plan nam je da ih i dalje okupljamo te da oni daju svoj doprinos Dužijanci . Imamo veliku potrebu za volonterima. Volonterski rad je zastupljen ali kod dijela ljudi dolazi do umora, a i ljeto je vrijeme godišnjih odmora, što nam, u tom smislu, ne ide u prilog.

I za kraj, što nas očekuje za središnju proslavu Dužijance, u iduću nedjelju, 13. kolovoza?

Središnjoj proslavi prethodi natjecanje aranžera izloga u duhu Dužijance , te u četvrtak Književna večer u organizaciji Katoličkog društva Ivan Antunović , koja se održava u HKC -u Bunjevačko kolo . U petak je Tamburaška večer kada će na središnjem gradskom trgu uz ansamble nastupiti i Subotički tamburaški orkestar sa svojim vokalnim solistima. To će biti kruna večeri. Sutradan nas na istom mjestu očekuje smotra folklornih ansambala, gdje ćemo uz lokalne KUD-ove, imati goste iz Makedonije, Hrvatske te Ansambl narodnih igara i pjesama Branko Radičević iz Rume. A središnji program u nedjelju započinje ispraćajem bandaša i bandašice iz crkve sv. Roka, slijedi svečana misa u katedrali koju će služiti bjelovarsko-križevački biskup, monsinjor Vjekoslav Huzjak , a potom svečani mimohod do središnjeg gradskog trga gdje će gradonačelniku biti uručen kruh od novog žita. I ove godine imat ćemo zajedničko kolo svih sudionika svečanog mimohoda, što je praksa koju smo uveli prije tri godine. Navečer slijedi Bandašicino kolo , koji je jedan od najposjećenijih programa Dužijance i u njemu sudjeluje veliki broj građana. Tu zna biti i do dvije tisuće ljudi. Inače, ovog tjedna izlazi i novi dvojbroj naše revije Dužijanca , koji ima za cilj promociju naše manifestacije. Ovoga puta akcent je dan upravo na fotografije koje pokazuju da za Dužijancu postoji ineteresiranje publike .