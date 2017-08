Bez jakih treninga nema napretka

31.07.2017 12:41

Vaterpolo klub Spartak Prozivka spada u malobrojne subotičke klubove koji svake godine poboljšavaju svoje rezultate. U ovoj sezoni mogu se pohvaliti činjenicom da su se čak četiri selekcije plasirale među četiri najbolje u državi. Nedavno je u SRC-u na Prozivki odigran finalni turnir za 2002. godište na kojem su mladi subotički vaterpolisti osvojili drugo mjesto odmah iza Partizana. Konačnog pobjednika odlučila je utakmica posljednjeg kola u kojem su se sastali Spartak Prozivka i Partizan. U odličnoj sportskoj atmosferi pred punim tribinama i velikoj podršci za obje ekipe slavili su Beograđani s 9:7 i tako se revanširali za poraz u finala Kupa Srbije od ekipe Spartak Prozivke.

Jedan od standardnih prvotimaca ove generacije je desni branič Uroš Bedić (2002. godište), čijim su odlučujućim golom mladi Subotičani svladali Crvenu zvezdu u prvoj utakmici finalnog turnira. Uroš pohađa srednju Ekonomsku školu u Subotici, a vaterpolom se počeo baviti od svoje osme godine »Krenuo sam na plivanje i tada viđao kako se vaterpolisti igraju loptom u bazenu. Želio sam probati i kada sam se dohvatio lopte nisam je više ispuštao«, kaže Bedić na početku razgovora.

Bio si uspešan u ovoj sezoni, viceprvaci ste države i osvajači Kupa.

Početkom godine osvojili smo Kup Srbije. Na tom finalnom turniru nakon podjele bodova s Crvenom zvezdom svladali smo Vojvodinu i Partizan. Očekivali smo da ćemo pred našim navijačima ponoviti taj uspjeh i trijumfovalno završiti i prvenstvo. Nažalost, nismo uspjeli i morali se zadovoljiti drugim mjestom. Međutim, smatram da je ova sezona bila izuzetno uspješna i da stalno napredujemo.

Vaterpolo spada u sport koji izuskuje puno napornog treniranja. Kako se ti snalaziš u tome?

Na početku mi je bilo teško, međutim sada sam se navikao i treninzi mi ne predstavljaju problem. Za vrijeme škole svaki dan imamo trening u trajanju od dva sata, a ljeti i po dva treninga dnevno. Kada imamo plivački trening, plivamo i po osam kilometara. Svjestan sam da bez jakih treninga nema napretka i zato mi nije teško truditi se i slušati savjete trenera.

Važan segment bavljena sportom je i pravilna ishrana.

Sve više pažnje obraćam na svoju ishranu. Izbjegavam jesti previše slatkog i trudim se pravilno hraniti.

Kakvi su uvjeti za bavljenje ovim sportom u Subotici?

Vaterpolom sam se počeo baviti na bazenu u Dudovoj šumi. Izgradnjom zatvorenog bazena na Prozivki stvoreni su nam odlični uvjeti za rad kakve po meni trenutno nema nijedan klub u državi. Imamo naše termine i sve što nam je potrebno za nesmetano treniranje. Prije godinu i pol došao nam je trener Nemanja Andrić, koji nam je puno pomogao. To je najbolji trener koji me do sada trenirao, a uz pomoć njegovih savjeta znatno sam napredovao u igri i bio pozivan na kampove.

Koji su ti dalji planovi?

Želim se nastaviti baviti vaterpolom i da sa ovom generacijom dođemo do Super lige, zatim osvojimo Jadransku ligu i plasiramo se u Ligu prvaka. Kasnije bih volio karijeru nastaviti u Parizu ili u Brazilu.

Dejan Vuković