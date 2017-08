Akcent na izradi pletiva

31.07.2017 12:20

Osim domaćina – Gupčevih folkloraša, kao gosti nastupili Hrvatska folklorna grupa Poljanci iz sjevernog Gradišća

Vedro raspoloženje i nasmijana lica sudionika kulturno-umjetničkog programa priređenog u povodu otvorenja XXXII. saziva Prve kolonije naive u tehnici slame bili su dovoljni da, usprkos hladnjikavom vjetru, ugriju tijela i ispune srca posjetitelja ovog događaja priređenog u subotu, 15. srpnja, na Etno salašu Balažević u Donjem Tavankutu, u organizaciji HKPD-a Matija Gubec i Galerije Prve kolonije naive u tehnici slame iz Tavankuta.

Ovogodišnju je Koloniju otvorila posebna viša savjetnica gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, Biserka Bucković, zahvaljujući kojoj, prema riječima predsjednika HKPD-a Matija Gubec, Ladislava Suknovića, priča o razvojnom projektu Etno salaša Balažević ne bi bila toliko uspješna. Ona je ovom prigodom prenijela Bandićevu poruku kako je Grad Zagreb bio i ostat će i dalje tu za sve projekte i programe koji se tiču razvoja spomenutog salaša, koji im je, kako je istaknula, prirastao srcu i po kojem se vidi da se isplati pomoći. Ono što ih posebno fascinira je, kako je naglasila, tradicijska vještina slamarki čijim su radom svaki puta oduševljeni, te je ujedno izrazila zadovoljstvo što može otvoriti ovaj festival kulture, tradicije i pre krasnog stvaralaštva.

U povodu otvorenja priređen je kulturno-umjetnički program u okviru kojeg su, osim domaćina – Gupčevih folkloraša, kao gosti nastupili Hrvatska folklorna grupa Poljanci iz sjevernog Gradišća, iz sela Vulkaprodrštof u istočnoj Austriji. Predsjednica ovog društva od njegova osnivanja 1977. godine je Angelika Kornfeind, koja nam je ispričala kako g radišćanski Hrvati na tom prostoru žive više od 450 godina, pažljivo čuvajući svoj jezik i kulturu te kako danas oko osam posto stanovištva Gradišća čine Hrvati. Oni govore čakavski, ali ne kao Dalmatinci » sve na ' i '« , pa tako primjerice ne kažu » bilo mliko « , već » bijelo mliko«. Kako je dodala, i folklorna grupa Poljanci, među ostalim, pleše bunjevačke plesove i bilo bi zanimljivo usporediti njihovu i našu koreografiju. Kaže, nema velike razlike, imaju i oni zvečke i čizme, a najuočljivija razlika je u melodijama.

Nakon svečanog programa posjetitelji su u Galeriji Prve kolonije naive u tehnici slame mogli pogledati slike koje su ove godine izradile slamarke, članice slamarskog odjela HKPD-a Matija Gubec. One će tamo biti postavljene do središnje proslave ovogodišnje Dužijance, kada će ih tijekom nekoliko dana zainteresirani građani moći pogledati u predvorju Gradske kuće, nakon čega će biti vraćene u tavankutsku Galeriju.

Voditeljica Gupčeve slamarske sekcije i članica Organizacijskog odbora Prve kolonije naive u tehnici slame Jozefina Skenderović istaknula je kako će ove godine slamarke tijekom rada na Koloniji akcent staviti na izradu različitih pletiva, koja, kako kaže, obogaćuju sliku. Prema njenom mišljenju, kada se nauči novo pletivo, to je kao nova boja u slikarstvu. Tijekom trajanja Kolonije, slamarke će svak og dan a raditi u hodniku OŠ Matija Gubec i to do subote, 22. srpnja, kada će u 19 i 30, ponovno na Etno salašu Balažević, uslijediti njeno svečano zatvaranje. Ovom će prigodom, kako je uobičajeno, biti predstavljeni mali bandaš i bandašica tavankutske Dužijance, koja će biti održana u nedjelju, 23. srpnja, a svečanu misu iz crkve Srca Isusova od 10 sati izravno će prenositi Hrvatska televizija na svom prvom programu.