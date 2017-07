Oda Gospi

17.07.2017 11:58

Ove godine sudionici su izvodili marijanske pjesme koje se pjevaju za Veliku Gospojinu

U Monoštoru je održan 12. po redu Festival marijanskog pučkog pivanja. Ove godine sudionici su izvodili marijanske pjesme koje se pjevaju za Veliku Gospojinu. Manifestaciju organizira mjesni KUDH Bodrog.

»Prije 12 godina, tadašnja predsjednica KUDH-a Bodrog Marija Turkalj prepoznala je kvalitetu pivanja u Monoštoru, koji je svetiše Gospe Fatimske i koji je mjesto gdje se iznimo štuje lik Marije. Na inicijativu prečasnog dr. Andrije Kopilovića, tadašnjeg predsjedavajućeg Katoličkog insituta za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović temeljen je Festival marijanskog pučkog pivanja. Do 2011. godine sudjelovale su uglavnom pjevačke skupine iz Vojvodine, ali je novi predsjednik KUDH-a Željko Šeremešić Festival podigao na jednu višu razinu. Godinama unazad gosti su nam skupine iz Hrvatske, i to iz okolice Zagreba, Slavonije i Baranje, a uz to uvijek pozivamo još barem jednu pjevačku skupinu iz Vojvodine«, kaže dopredsjednica KUDH-a Bodrog Anita Đipanov-Marijanović.

Pjesme iz starih molitvenika i pjesmarica

Prošle godine na Festivalu su se pjevale marijanske hodočasničke pjesme, a ove godine organizatori su odabrali da to budu marijanske pjesme koje pjevaju na Veliku Gospojinu, 15. kolovoza.

»Ovo je bila prilika za sve skupine koje su došle malo istraživati po starim molitvenicima i da pronađu stare, zaboravljene pisme. Jedna od pjesama koju ćemo mi danas izvesti O, Marijo, sude od milosti, koja je na našem drugom nosaču zvuka; više se ne piva u Monoštoru, a stara je preko sto godina«, kaže Anita Đipanov Marijanović.

Pjesme za gostovanje u Monoštoru među starim zapisima tražili su i gosti iz KUD-a Strmec iz mjesta Strmec, naselja u sastavu grada Sveta Nedelja.

»Njegujemo izvorni foklor, ali smo aktivni i u svim crkvenim događajima što znači da štujemo i marijanske pjesme. Blizu nas je veliko svetište Majke Božije Bistričke, često idemo u hodočašće i pjevamo marijanske pjesme. Pjesme koje ćemo danas pjevati pronašli smo u starim pjesmaricama koje su pisali orguljaši i časne sestre prije stotinjak godina. U našoj župi one se danas rijetko pijevaju, ali smo zato mi tu, kao KUD, da čuvamo te pjesme i vraćamo ih iz zaborava. Bilo nam je srcu drago doći među naš narod u Vojvodini i zapjevati naše marijanske pjesme«, kaže Miroslav Hriberski, umjetnički voditelj pjevačkog zbora koji je snimio dvadesetak pjesama za fonoteku Radio Zagreba i tri nosača zvuka.

Od Bačke do Dalmacije

KUD Dragutin Domjanić iz mjesta Adamovec izvodilo je pjesme koje je skladao i za njih tekstove napisao Dragutin Domjanić.

»Dolazimo iz rodnog kraja Dragutina Domjanića i pjesme koje ćemo večeras izvoditi su pjesme koje je skladao Domjanić, ali su toliko zaživjele u narodu da su postale pučke pjesme«, kazao je Nenad Dan Kozig, umjetnički voditelj i dirigent.

Na ovogodišnjem festivalu sudjelovale su i ženske pjevačke skupine iz Gundinaca i Tenja, Ženski vokalni ansambl Zvizde iz Zagreba, HKUD Vladimir Nazor iz Sombora i domaćini Kraljice Bodroga i Bodroški bećari.

Festival u monoštorskoj crkvi Svetog Petra i Pavla s posebnom pozornošću pratio je stručni suradnik Međunarodne smotre foklora u Zagrebu Vidosav Bagur, ali kao organizator smotre marijanskih pučkih pjevača u Metkoviću.

»Ovo je izvrsna prigoda da na jednom mjestu vidim skupine, da čujem pjevače kako pjevaju i da vidim koga od njih bi eventulano mogli pozvati na našu smotru. To je smotra foklora i tradicijske kulture svih županija koje dodiruju more, ali pozivamo i goste, a posebno su nam važni gosti koji pjevaju marijnaske pučke napjeve, jer se oni ipak polako zaboravljaju. Ja sam iz neretvanskog kraja i nema crkve u kojoj nema izvrsnih pjevača i to me je ponukalo da osnujem taj festival kako bih prije svega sačuvao naše lokalno pučko pjevanje, ali smo smo odlučili da zovemo i druge goste. Monoštoci su već prije desetak godina bili u Metkoviću i nadam se da će ponovno biti naši gosti«, kaže Bagur.

Z. V.