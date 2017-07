Obećanje »teško« pol milijuna eura

Za obnovu kuće bana Jelačića potrebno je više od 500.000 eura, a najveći dio tih sredstava bit će utrošen za okup prizemnog dijela kuće

Srbija će obnovu rodne kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu financirati s više od 500.000 eura. To je ponovno, prilikom razgovora u Dubrovniku, s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović obećao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Obnova kuće jedne od najznačajnijih osoba u novijoj hrvatskoj povijesti i dalje je samo na razini obećanja iako je ovo pitanje stavljeno na vrh prioriteta potreba hrvatske zajednice u Srbiji.

Redovito bilateralno pitanje

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Slaven Bačić podsjeća u razgovoru za Hrvatsku riječ da je pitanje obnove kuće bana Josipa Jelačića već desetak godina tema međuvladinog Mješovitog odbora (MMO) za praćenje provedbe bilateralnog sporazuma o zaštiti manjina, ali se i ova, kao i većina drugih preporuka MMO veoma slabo provodila.

»Kao što se pitanje udžbenika počelo pojavljivati prije pet-šest godina kao redovito bilateralno pitanje na susretima najviše razine kada su predmet bila manjinska pitanja, prije nekoliko godina i ovo smo pitanje stavili na vrh naše agende, prije svega na našim sastancima s najvišim hrvatskim dužnosnicima, koji su intenzivirani posljednjih godinu dana. Projekt smo prije nekoliko mjeseci predstavili Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Bila je to tema i naših razgovora s tadašnjim predsjednikom Vlade Aleksandrom Vučićem u Tavankutu prije potpisivanja Subotičke deklaracije, kada je on i predložio modalitet rješenja ovog pitanja. Početkom svibnja smo upravo o ovoj temi razgovorali s predsjednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem. I na koncu, to je blio predmetom i našeg posljednjeg razgovora s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović u Zagrebu, prije njezinog susreta s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te je razvidno da su predsjednikova javna očitovanja o ovome rezultat toga što smo ovo pitanje stavili pri vrhu potreba hrvatske zajednice u Srbiji«, kaže Bačić.

On vjeruje da će se ovo pitanje konačno početi i rješavati, prije svega u duhu Subotičke deklaracije, kao i na temelju konkretnih razgovora koje je vodstvo hrvatske zajednica u Srbiji imalo s predsjednikom Vučićem, konkretnih razgovora s predsjednikom Pokrajinske vlade, razgovora najviših dužnosnika Hrvatske i Srbije.

»Na koncu, i tu je snažna potpora ove hrvatske vlade da se riješi pitanje rodne kuće bana Josipa Jelačića. Prije svega, poznato je da se radi o jednoj od najznačajnih osoba u novijoj hrvatskoj povijesti i sasvim je jasan i interes Hrvatske za ovo pitanje. Planirano je da tamo bude otvoren i područni ured HNV-a, što bi olakšalo komunikaciju s pokrajinskim tijelima, koja sjedište imaju u glavnom gradu Vojvodine, ali bi kuća bana Jelačića bila i mjesto okupljanja Hrvata i drugih hrvatskih udruga iz Petrovaradina i Novoga Sada«, kaže Bačić.

Za nekoliko desetljeća obnovljena samo fasada

Kuća u središnjoj ulici stalog dijela Petrovaradina Podgrađu katnica je u kojoj je 1801. godine rođen hrvatski ban Josip Jelačić. Kao i ostale kuće u Podgrađu, koje obično imaju više vlasnika i korisnika, tako je i rodna kuća bana Jelačića desetljećima unazad, bez ozbiljnih ulaganja u njenu obnovu, propadala. Nešto značajniji radovi na obnovi urađeni su 2012. godine i to tek nakon što se s katnice srušio dio fasade. Radove na fasadi i krovištu financirao je tada Grad Novi Sad. Stručni suradnik u MZ Petrovaradin Slobodan Lukić potvrđuje da od te 2012. godine nije ništa rađeno na obnovi. Po njegovim riječima, kuća ima nekoliko vlasnika, a najveći dio čini poslovni prostor u prizemlju i podrumu koji je sada prazan i ne koristi se. Petar Pifat, predsjednik HKPD-a Jelačić iz Petrovaradina također potvrđuje da rodna kuća bana Jelačića danas ima više vlasnika. Do nacionalizacije njen vlasnik bio je odvjetnik Robert Paulović, ali je toj obitelji poslije Drugog svjetskog rata imovina oduzeta, pa su tako ostali bez repezentativnog baroknog zdanja u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Ostao im je samo jedan stan u okviru velike, bogate katnice. U ostale dijelove naseljeni su stanari koji su kasnije stekli i stanarsko pravo i otkupom postali vlasnici stanova u kojima su živjeli. Najatraktivniji stan s balkonom koji izlazi na centralnu petrovaradinsku ulicu, a koji je u sklopu projekta obnove, sadašnji vlasnici su, kako tvrde, otkupili od prijašnjeg vlasnika Roberta Paulovića.

»Prizemlje je koristila jedna društvena tvrtka čiji su radnici tijekom privatizacije postali njeni dioničari, pa su postali i vlasnici prizemlja kuće bana Jelačića. Prizemlje i podrumski dio zatvoreni su i ne koriste se nekoliko godina. To je ukupno 256,86 četvornih metara, od čega je 101,53 četvornih metara u podrumu, a 155,35 četvornih metara u prizemlju. Stan na katu s balkonom ima 62,83 četvornih metara. Ukupna površina kuće je oko 1.100 četvornih metara, a zajedno s dioničarima tvrtke koja je vlasnik prizemlja ima ukupno šest vlasnika«, kaže Pifat.

Upravo su prizemlje, podrumski dio i središnji stan na katu dijelovi rodne kuće bana Jelačića planirani prvo za otkup, zatim za obnovu, nakon čega bi bili u funkciji hrvatske zajednice. Vlasnici prizemnog dijela javno su oglasili, još prije nekoliko godina, prodaju, a javno oglašena cijena je 300.000 eura. O prodaji stana na katu tek treba pregovarati.

HNV i Jelačić nositelji projekta obnove i uređenja

Nositelj projekta obnove rodne kuće bana Jelačića je HNV, uz HKPD Jelačić iz Petrovaradina.

»Planirana je svečana dvorana za manifestacije i priredbe, ured HNV-a, ured naše udruge koja bi tu dobila svoj prostor jer je od samih početaka bila zagovornik ideje obnove rodne kuće bana Jelačića. Katni stan bio bi pretvoren u muzejsko-galerijski prostor posvećen banu Jelačiću. Optimist sam glede realizacije ovog projekta, mada ne s nekom euforijom. Strpljenja kao udruga još imamo. Sami ne možemo više učiniti nego što činimo. Novca nemamo, ali imamo želje, imamo ljubavi prema banu Jelačiću, prema našem identitetu. Obnovom kuće bana Jelačića pružili bismo priliku i nama i drugim hrvatskim udrugama da u jednom autentičnom prostoru prezentiramo svoje stvaralaštvo. Vjerujem da se mi Petrovaradinci i članovi udruge Jelačić na najbolji način možemo brinuti o toj kući«, kaže na kraju razgovora Pifat.

Ukupna vrijednost projekta je 503.800 eura, a za njegovu realizaciju potrebno je šest mjeseci. Tehničku studiju projekta uradio je arhitekt mr. sc. Miroslav Šilić, a grafičko oblikovanje i dizajn dizajner mr. sc. Darko Vuković.

Spomen ploča

Na kući je spomen ploča koju su na stotu obljetnicu rođenja bana Jelačića podigli mještani Petrovaradina. Tjekom 90-ih godina ta spomen ploča bila je prekrivena, a prema Pifatovim saznanjima uradili su to vlasnici stana kojem pripada i ulični balkon iznad kog je postavljena spomen ploča. »Oni su spomen ploču iz 1901. godine prekrečili i time smanjili njenu vidljivost, plašeći se mogućih reakcija tijekom ratnih 90-ih godina. Kako su rekli učinili su manje zlo, jer su na neki način zakamuflirali spomen ploču koja je potom obnovljena 2001. godine«, kaže Pifat.