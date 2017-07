Trijumf Hrvata iz Srbije!

11.07.2017 13:56

Nogometaši će sljedeće godine sudjelovati na Prvenstvu Europe svih klubova koje su utemeljili Hrvati izvan Hrvatske

Nogometaši hrvatske zajednice iz Srbije osvojili su prvo mjesto na 5. Europskom nogometnom natjecanju reprezentacija hrvatskih manjina, održanom od 23. do 25. lipnja u Svetom Martinu na Muri (Hrvatska). Nastupilo je šest momčadi hrvatskih nacionalnih manjina iz inozemstva, a zahvaljujući pobjedi, naši će nogometaši sljedeće godine sudjelovati na Prvenstvu Europe svih klubova koje su utemeljili Hrvati izvan Hrvatske, a koje se planira održati u Francuskoj.

Izbornik reprezentacije hrvatske zajednice iz Srbije Marinko Poljaković tim je povodom na prošlotjednoj konferenciji za novinare rekao kako osvojeno prvo mjesto njegovoj momčadi u iduće tri godine donosi kvalitetna natjecanja na višoj razini, i u nogometnom smislu, a i u smislu toga da će biti daleko više jačih ekipa i utakmice će biti više propraćene.

»Pokazali smo veliku kvalitetu, rezultati jesu dosta visoki i djeluje da smo to lako odradili, ali ja sam od početka ove selekcije tu i nikad nismo igrali ovako kvalitetno. Poklopilo se da smo imali prave napadače, brze i kvalitetne igrače, i to je na kraju pokazao i sam rezultat. Uz to, bilo je velikih izazova. Mi nemamo puno vremena upoznati igrače, a sada smo imali četiri nova, i to iz Srijema. Međutim, pogodili smo sastav tima, što nije lako, i sve se tako dobro uklopilo da sam i sam bio iznenađen kako smo dobro igrali, pogotovo što smo svi znali da je naša grupa prilikom ždrijebanja bila daleko najjača. Nama je ovo peto prvenstvo, dva puta smo bili prvi, i po jednom drugi, treći i četvrti.«

Koordinator nogometne reprezentacije Srbije i predsjednik Povjerenstva za sport u Hrvatskom nacionalnom vijeću Petar Kuntić ističe da nogometna reprezentacija Hrvata iz Srbije u posljednjih 11 godina, koliko sudjeluje na europskom nogometnom natjecanju reprezentacija hrvatskih manjina, nije ovako uvjerljivo osvojila prvo mjesto. Također, ni za jedno natjecanje pripreme nisu bile tako teške kao sada.

»Ponovno na našem računu nismo imali ni jednog dinara ili kune. Jako je bilo teško organizirati jedan ovakav put, 25 momaka povući iz svih dijelova Vojvodine. Zahvaljujem se županu Vukovarsko-srijemske županije Boži Galiću što nam je omogućio da otputujemo od Vinkovaca do Svetog Martina, potom rukovodstvu hrvatske zajednice koje je svojom logistikom i poznanstvima pomoglo da odemo do Vinkovaca, te sponzorima. Jedanaest godina se mučimo svaki put, a svaki put promoviramo hrvatsku zajednicu iz Vojvodine na vrlo visokoj razini. Nećemo dugo moći tako i zato razmišljamo da na jesen registriramo nogometnu reprezentaciju Hrvata u Srbiji kao udrugu građana i onda će sve ići lakše.«

Za najboljeg igrača ovogodišnjeg prvenstva proglašen je Luka Sili. Ovo mu je prvi put da igra za reprezentaciju hrvatske manjine. Zahvalan je svojim suigračima zbog ove nagrade, jer je bez njih, kako kaže, ne bi osvojio.

»Treniram nogomet od svoje pete godine, nastupao sam za NK Bačka sedam godina, pa sam prešao u NK Spartak gdje sam igrao do seniorskog nogometa i potom se vratio u Bačku, u prvi tim, gdje i sada igram. Zahvaljujem se pozivu na natjecanje i stekao sam jako lijep dojam o njemu.«

Osim Silija, dobitnici nagrade su njegov suigrač Stefan Lebović, koji je proglašen za najboljeg vratara, te Igor Vidović, iz iste momčadi, koji je nagrađen kao najbolji strijelac, i to s četiri zgoditka na turniru.

I. Petrekanić Sič

Antrfile

Skupina A: Srbija – Slovačka 2:0, Slovačka – Slovenija 0:2, Slovenija – Srbija 0:4

Skupina B: Austrija – Rumunjska 2:0, Rumunjska – Mađarska 1:4, Mađarska – Austrija 2:1

Utakmica za peto mjesto: Slovačka – Rumunjska 3:0

Utakmica za treće mjesto: Slovenija – Austrija 0:1

Finale: Srbija – Mađarska 6:0