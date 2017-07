Maratonac iz Petrovaradina

»Trčao sam u devet država do sada, a najviše po državama bivše Jugoslavije. Oduvijek mi je bila velika želja trčati maraton u Ateni i jako mi je drago što sam ju uspio ostvariti. Također mi je drago i što sam trčao na najstarijem maratonu u Europi, koji se organizira od 1924., i drugom u svijetu, u Košicama u Slovačkoj. Velika mi je želja i trčati na Bostonskom maratonu. Trčao sam još na Malti, u Turskoj i u državama u okruženju«, kaže Deman i dodaje da uglavnom istrči cijeli maraton, a kada osjeti da ne može više, odustane jer se ne voli odmarati kroz šetnju tijekom utrke iako je i to dozvoljeno. Deman ima za sada istrčanih 19 maratona, a samo četiri puta je odustao.

»Jako mi je drago što će u Subotici ove godine prvi puta biti organiziran polumaraton i što sam u prilici trčati«, ističe on.

Deman vikendima, kada ide kod roditelja u Petrovaradin, radi i brdske pripreme, najčešće na Fruškoj gori, a dva-tri puta je istrčao i do Iriškog vijenca. Preko tjedna u Subotici kaže da najviše voli trčati u Dudovoj šumi na tartan stazi, ali trči i kroz grad te na biciklističkoj stazi iz Subotice prema Paliću. Deman napominje da Subotici nedostaje staza za rekreativce bez betonske podloge.

»Svatko sebi dozira trening. Ima ljudi koji potpuno amaterski pristupaju trčanju i važno im je samo da istrče, a ja posljednje dvije godine imam i neke programe i zadatke. Svaki trening zapišem kad ga odradim. Radim intervale ili dionice. Kraće distance brzim tempom pretrčim, najčešće su to jedan kilometar brzo s malo odmora u vidu laganog džogiranja i ponavljanja više puta. Trening tempa je trčanje pet-šest, a ponekad i 10 km malo bržim tempom u kontinuitetu.« kaže Deman i objašnjava da je najvažniji trening dužine kada nije toliko brzina bitna ali se trči 20, 30 a nekad i 40 km što znači trčati dva, tri čak do četiri sata.

»Prve sportske korake sam napravio kao student. Sve je počelo kao neobavezno ljetnje trčanje u večernjim satima duž obale Dunava u Novom Sadu i Petrovaradinu u cilju poboljšanja kondicije. Bilo je to trčanje bez kontinuiteta – četiri godine sam trčao godišnje po tri-četiri mjeseca svakog drugog dana«, priča Deman koji posljednjih šest godina trči cijele godine, bez prekidanja i postupno povećava dužine pretrčanih dionica.

