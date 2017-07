Veća dostupnost knjižne baštine

Iduće, 2016. godine studentska praksa u Subotici je nastavljena ali se odvijala u okviru projekta Digitalizacija baštinskih knjižničnih fondova: naša nužnost i obveza koji je dobio sredstva na natječaju europskog konzorcija DARIAH-EU. U okviru ovoga projekata digitalizirano je devet raritetnih knjiga iz franjevačke knjižnice u Subotici. One su u ovom formatu danas javnosti dostupne na internetskoj stranici projektnoga partnera, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata – www.zkvh.org.rs ,u rubrici Digitalizirana baština. Riječ je o knjigama(tri naslova),(poznatog po tomu što je znatno prijesmatrao da treba pisati onako kako govorimo),. Ova su djela, kako je istaknulaiz ZKVH-a, od velikog značaja za kulturu vojvođanskih Hrvata jer svjedoče preko tri stoljeća dugu povijest i kontinuitet hrvatske pisane riječi na ovim prostorima. Projekt digitalizacije, dodala je, znači i veću vidljivost baštine ovdašnjih Hrvata. Jer, kako je više puta istaknuto, knjige ne treba samo čuvati, već ih učiniti i dostupnima javnosti.

Sve je to krasno i dobro, naravno da takvim težnjama nitko zdravog razuma neće proturječiti, ali je izostalo obašnjenje zbog čega već do sada to nije tako

