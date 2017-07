Zdravo da si, Vojvodino ravna, tu pribiva Šokadija slavna

S obzirom na suradnju koja postoji između Osijeka i Sombora, a u koju do sada nisu bile uključene hrvatske udruge, dožupana Ivanovića pitali smo mogu li se tu očekivati neke promjene.

A dužnosnik iz Hrvatske koji je prisustvovao ovom susretu šokačkih udruga bio je dožupan Osječko-baranjske županije Goran Ivanović Lac , koji je najavio da će Osječko-baranjska županija ubuduće pomagati ovu manifestaciju. Do sada je kao novinar pratio rad hrvatskih udruga u Bačkoj, a Šokci i baština prva je manifestacija koju prati kao dužnosnik Osječko-baranjske županije.

»Hrvatska zajednica u Srbiji je živa zajednica i na području kulture djeluje četrdesetak udruga i godišnje priredimo oko 400 manifestacija različitih vrsta, dosega i s različitim sadržajima. Jednom godišnje na zajedničkoj manifestaciji prikazujemo i dostignuća hrvatskih šokačkih udruga iz Bačke. Ovom manifestacijom hoćemo poručiti svima da nas ima, da smo zajedno, da smo ovdje i da želimo biti ravnopravni i u dostojanstvu jednaki građani. Mogu vam reći, dan nakon susreta s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović ovdje u Beogradu, da je hrvatska predsjednica poručila da će Hrvati u Srbiji stalno biti objektom interesa Hrvatske i zalagat će se pred vlastima u Srbiji da ostvarimo ravnopravnost; da hrvatske udruge koje djeluju na području kulture imaju jednaka financijska sredstva s drugim udrugama, što na žalost danas nije slučaj. Želimo biti ravnopravni kada je u pitanju prostor u kome izvodimo naše priredbe. Hoćemo ravnopravni status kada je u pitanju naša vidljivost u prostoru javnosti, zastupljenost u tijelima uprave, kada je u pitanju sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Želimo biti most suradnje između Hrvatske i Srbije. Prisutnost izaslanstva Hrvatske na ovoj manifestaciji znak je za nas da nismo sami i da će suradnja između Srbije i Hrvatske biti uspješna, ali uz naše sudjelovanje«, kazao je, obraćajući se prisutnima, zastupnik u Skupštini Srbije i v. d. ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov .

»Ova manifestacija je posebno važna zbog svog cilja, a to je predstavljanje i očuvanje kulturnog stvaralaštva i međusobna suradnja Šokaca na ovim prostorima. Za sve vaše potrebe u kojima vam možemo pomoći možete se obratiti Generalnom konzulatu u Subotici, a također i tijekom održavanja konzularnih dana u Somboru, svakog prvog petka u mjesecu«, kazala je konzulica Milanović.

»Na komičan način prikazana je sarana i to uoči korizme u kojoj više nema ni slavlja ni veselja. To je običaj jedinstven za Plavnu i održavao se nekada u vrijeme poklada«, kaže potpredsjednik Matoša Krunoslav Pakledinac , kome je dodijeljena uloga svećenika na toj šaljivoj sarani.

»Odabrali smo nešto po čemu smo raritet među podunavskim Šokcima, a to je običaj vezan za berbu grožđa i pjesmu starog pudara. Berbe i vinogradi nestaju, ali ovaj običaj mi čuvamo više od 100 godina. Pjesma starog pudara na komičan i šaljiv način govori o jednom pudaru koji nikako da se oženi«, kaže čelni čovjek KPZH-a Šokadija iz Sonte Zvonko Tadijan .

»Mlada i mladoženja dolaze sa vinčanja u mladoženjinu kuću di se održava veselje. Svekrva stere bilo tkanje priko koga iđu mladenci i kada oni priđu priko tog bilog platna kreće svadbeno veselje. Prije je tako bilo u svatovima, ali danas više nema tog običaja i još ga jedino čuvamo mi u udruzi«, kazala je Marta Gorjanac iz HKPD-a Silvije Strahimir Kranjčević iz Berega. Za Šokce se može reći da su veseli i raspjevani, a posebice im leži bećarac. Pokazale su to i članice Ženske pjevačke skupine Kraljice Bodroga KUDH-a Bodrog. Sonćani su za ovu prigodu odabrali berbanske običaje stare stotinjak godina.

A to podsjećanje na davna vremena naših starih donijelo je na pozornicu stare običaje i pjesme. Od Berega do Bača.

Zajednička manifestacija vojvođanskih udruga Hrvata Šokaca Šokci i baština ove godine održana je u Somboru, a domaćin udrugama od Berega do Bača bila je Udruga građana Urbani Šokci iz Sombora. »Dobro došli među Šokce radne i prgave, ali i vesele i gostoljubive, koji su se u Sombor počeli doseljavati još prije Drugog svjetskog rata. Tako je 50-tih godina prošlog stoljeća jedan dio Sombora, u Mjesnoj zajednici Gornja varoš, nosio ime šokački kraj. Prepoznati po svojoj melodičnoj ikavici, tradicijskom ruhu, počeli su se prilagođavati novom načinu života, tako da danas imamo Šokce građane koji su se utopili u multinacionalnu sredinu grada i veoma ih je teško prepoznati. Ujedno se i tradicija izgubila pa su ovakve manifestacije podsjećanja na davna vremena naših starih«, kazala je predsjednica UG-a Urbani Šokci Marija Šeremešić .

Sve je to krasno i dobro, naravno da takvim težnjama nitko zdravog razuma neće proturječiti, ali je izostalo obašnjenje zbog čega već do sada to nije tako

