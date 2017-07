Odnosi »kako-tako«

»Nalazimo se na europskom putu, želimo tu graditi dobre odnose sa SAD-om, ali se ponosimo dobrim odnosima s Rusijom i Kinom. Budućnost nema namjeru čekati na naše rasprave. Od onih manje važnih, poput, čiji je Tesla, do onih gorkih, višedesetljetnih i viševjekovnih predbacivanja odgovornosti za sukobe iz prošlosti. I pri tome, ne bježimo od istine, istina je ljekovita za svakoga, ali i Tesla , naš Srbin ne pripada samo nama«, naglasio je Vučić.

Vučić je podsjetio da Srbija ima suficit u proračunu i privredni rast veći od nekih zemalja EU, ali da to nije dovoljno, jer je zaostajanje veće od rasta i siromašni građani su i dalje siromašni, zbog čega »moramo više raditi da obični ljudi budu zadovoljniji«.

»Korak kojim se iz nesreće prelazi u sreću. Hoćemo sutra, i to hoćemo danas. Srbija se prestala nadati smrti i želi život. Želimo mir sa sobom i mir s drugima.«

»Imamo mnogo toga što opterećuje naše odnose, ali vjerujem da u idućih šest mjeseci, odnosno do kraja godine, možemo postići značajnije rezultate, koji bi značili i Srbima u Hrvatskoj i Hrvatima u Srbiji, koji bi značili kakvo-takvo popravljanje bilateralnih odnosa između Srbije i Hrvatske, ali i u cjelini, između Srba i Hrvata«, rekao je Vućić.

Vučić i Grabar-Kitarović su razgovarali u četiri oka, a nakon sastanka Vučić je izjavio novinarima kako vjeruje da se odnosi između dviju država i dvaju naroda mogu »kako-tako« popraviti do kraja godine. Vučić je rekao da je s Grabar-Kitarović razgovarao o konkretnim problemima i dodao da će razgovore s hrvatskom predsjednicom nastaviti uskoro u Dubrovniku, gdje se 1. srpnja održava tradicionalna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum.

»Grabar-Kitarović je izrazila uvjerenje da će sada imati odgovarajućeg sugovornika o otvorenim hrvatsko-srpskim pitanjima, uključujući i pitanje hrvatske manjine, budući da, prema njenim riječima, prošli predsjednik to nije mogao biti zbog svojih stajališta. Istaknula je da su okviri za poboljšanje položaja hrvatske manjine provedba Subotičke deklaracije i naglasila nužnost da hrvatski narod ima autentične parlamentarne zastupnike kroz garantirana mjesta u republičkom i pokrajinskom parlamentu, sukladno sporazumu o zaštiti manjina koji je ratificiran 2005. godine«, kaže Bačić.

Sve je to krasno i dobro, naravno da takvim težnjama nitko zdravog razuma neće proturječiti, ali je izostalo obašnjenje zbog čega već do sada to nije tako

