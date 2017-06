Slučaj Mirka Paulića iz Nikinaca

19.06.2017 13:51

HNV uputio preporuku Železnicama Srbije u kojoj se pozivaju na članak 77 Ustava Srbije o odgovarajućoj zastupljenosti manjina

Mirko Paulić iz Nikinaca, po struci strojovođa dizel vučnih vlakova – tehničar vuče, već 20 godina bezuspješno pokušava pronaći posao u struci. Već nekoliko puta sudjelovao je na raznim natječajima u Železnicama Srbije, ali, kako kaže, konstantno je bio odbijan. Još nijednom nije dobio poziv iz Zavoda za zapošljavanje za posao u struci ili izvan nje. Ne nalazeći drugo rješenje, obratio se Hrvatskom nacionalnom vijeću s molbom za pomoć s obzirom na to da, kako navodi, postoji sumnja da je razlog nemogućnosti uposlenja njegova javno očitovana hrvatska pripadnost.

Bez odgovora

Na posljednjoj sjednici HNV-a vijećnici su podržali Paulića (inače člana Vijeća) i dali mu preporuku za uposlenje u Železnicama Srbije.

»Najčešće se događa da odgovor nakon natječaja u Železnicama Srbije uopće ne dobijem ili mi samo vrate dokumente bez ikakvog obrazloženja, vjerojatno smatrajući da nisu dužni to uraditi«, navodi Paulić. »Prošle godine sam čekao odgovor više od mjesec dana, iako je bilo napisano da će svaki kandidat dobiti odgovor u roku od deset dana. Odgovor nisam dobio nego sam ih pozvao i pitao ih zbog čega ne dobijam odgovor? Nonšalantno su mi odgovorili da se pošiljka izgubila iako sam naveo točnu adresu na prijavi. Zbog te njihove greške nisam dobio ni ispriku«.

Kaže da posjeduje sve potrebne kvalifikacije za obavljanje svog posla i uglavnom ispunjava uvijek sve što se navodi u natječaju:

»Kada bi mi tražili i dodatne kvalifikacije, bio bih u mogućnosti i to ispuniti. Ali u Železnicama Srbije danas rade i oni koji su izvanredno završavali škole, pa čak i oni koji su ponavljali razrede. Smatram da to nije u redu«.

Sumnja u diskriminaciju

Kako kaže, sumnja da je riječ o diskriminaciji zbog njegove javno očitovane hrvatske pripadnosti: »To je nažalost nešto s čime se susrećem cijeli svoj život. Mislio sam da je to prošlost, ali to se i danas događa. Tolerancija i ravopravnost danas nažalost stoje samo na papiru, a kada dođe do toga da se to provede u praksu, onda dolazi do zastoja koji nitko nikad ne objasni. Tako je i kada konkurirate za posao: onda ste ravnopravni i ispunjavate sve neophodne uvjete. A kada trebate biti primljeni na posao, onda niste, odnosno niste ravnopravno zastupljeni pogotovo u javnim poduzećima za koje je po Zakonu određena zastupljenost manjina. I kako onda da se ne osjećam da me tretiraju kao manje vrijednog«.

Kako kaže, siguran je da u njegovom slučaju diskriminacija postoji:

»Događalo mi se da kao jedini pripadnik manjinske zajednice konkuriram za posao, i pri tom više nego što je potrebno ispunjavam uvjete na natječaju, da bih nakon toga bio odbijen bez ikakvog odgovora. I onda da bih na koncu saznao da je svaki kandidat osim mene bio pozvan na razgovor. Mislim da to dovoljno govori o tome da diskriminacija postoji«.

Apel za pomoć

Do sada se za pomoć obraćao na više adresa. Međutim, kao i mnogo puta prije, ostalo je samo na obećanjima:

»Nakon posljednjeg natječaja uložio sam žalbu i ubrzo dobio šturi odgovor da je žalba neutemeljena. Tako mi brzo nisu odgovorili ni na rezultate natječaja, iako su bili to dužni uraditi odmah nakon deset dana. No, nije sve ostalo na tome. Putem maila poslao sam na nekoliko adresa svoju molbu u kojoj sam opisao svoju situaciju: Uredu za brze odgovore, Uredu za ljudska i manjinska prava, a dobio sam svega četiri gotovo istovjetna odgovora. U njima se navodi da nisu nadležni po pitanju mog prigovora na rezultate natječaja«.

Posljednja nada mu je pomoć HNV-a, čiji je vijećnik:

»HNV je krovna institucija hrvatske manjinske zajednice u Srbiji. Osim toga što sam vijećnik, ja sam jednako pripadnik hrvatske zajednice. Obratio sam im se za pomoć, ukazao na ovakvu vrstu problema i naišao sam na razumijevanje ostalih članova Vijeća. Ovim putem bih im se zahvalio na tome i iskreno se nadam pozitivnom rješenju«.

S. Darabašić

OKVIR:

Hrvatsko nacionalno vijeće uputilo je preporuku Železnicama Srbije u kojoj se pozivaju na članak 77 Ustava Srbije, prema kojem je garantirano pravo nacionalnih manjina da se pri zapošljavanju u državnim tijelima, javnim službama, tijelima Autonomne Pokrajine i jedinicama lokalne samouprave vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. I u Akcijskom planu za pregovaračko poglavlje 23 vlasti Srbije preuzele su obvezu pojačati napore da se garantira sveobuhvatnija primjena ustavnog načela »odgovarajuće zastupljenosti« nacionalnih manjina u širem javnom sektoru, kao i u Akcijskom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, poglavlje 8, s općim ciljem »ostvarivanja odgovarajuće razmjerne zastupljenosti nacionalnih manjina u javnoj upravi na svim razinama«.