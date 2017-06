Raspoloženi da pomognu

S pozicije ravnatelja, onih koji vode obrazovanje, odlučili smo unutar onoga što možemo, dati potporu u svakom mogućem obliku, istaknuo je Nikica Mihaljević

Tijekom dvodnevnog studijskog putovanja prošloga tjedna tridesetak ravnatelja Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije i predstavnika obrazovnih institucija Hrvatske posjetili su zajednicu Hrvata u Vojvodini u mjestima Srijemska Mitrovica, Petrovaradin, Novi Sad, Tavankut i Subotica.

Osim ravnatelja u posjetu su bili viša savjetnica za razrednu nastavu iz Agencije za obrazovanje Jasmina Hamer, zadužena za osnovno obrazovanje i učeničke zadruge iz Zagrebačke županije Darinka Balen, u ime Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji Dubravka Martić te ispred nakladničke kuće Školska knjiga Vinko Filipović i Ante Tomić.

Susret je organizirao ured Hrvatskog nacionalnog vijeća, Školska knjiga, Zagrebačka županija i Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije u cilju uspostavljanja suradnje, umrežavanja škola te razmjene iskustva.

Predsjedništvo ravnatelja u Subotici

Predsjednik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Nikica Mihaljević rekao je da je plan putovanja bio obići vojvođanske krajeve, upoznati se s poviješću, čuti s kojim problemima se Hrvati ovdje susreću i pružiti im potporu.

»Moram priznati da mi u Hrvatskoj ne znamo puno o Hrvatima koji žive izvan svoje matice. Imam dojam da se u medijima ne govori dovoljno o Hrvatima izvan Hrvatske, barem onoliko koliko bi trebalo. Tako da smo mi sa svoje pozicije ravnatelja, koji vode obrazovanje, odlučili da unutar onoga što mi možemo, dati im potporu u svakom mogućem obliku, koliko to budemo mogli«, istaknuo je Mihaljević.

Probleme s kojima se Hrvati u Vojvodini susreću uopćeno s naglaskom na područje obrazovanja na materinskom jeziku gostima su u prostorijama HNV-a u Subotici predstavili predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov i predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić.

Predsjednik udruge ravnatelja Zagrebačke županije Jure Mišković ocijenio je da su, što se tiče obrazovanja na hrvatskom, uvjeti u Vojvodini najgori i najteži od svih drugih mjesta gdje se uči na ovome jeziku.

»S obzirom na to da škola u kojoj sam ja ravnatelj surađuje sa školama u kojima se uči na hrvatskome iz Bosne, Austrije i Mađarske, upoznat sam dobro s uvjetima u kojima oni rade i stekao sam dojam da je ovdje kod vas najgora i najteža situacija«, rekao je Mišković i dodao da ima velike mogućnosti pomoći školama u kojima se uči na hrvatskome. On je ovom prigodom donio i veliki fond lektirnih izdanja knjiga u cilju pomoći obrazovanju na hrvatskome.

Mišković je rekao da Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola organizira svake godine najmanje dva predsjedništva te da je dogovoreno da jedno od njih bude održano u Subotici na jesen ove godine.

»Predsjedništvo ravnatelja osnovnih škola Hrvatske ćemo napraviti u Subotici kako bismo se povezali s ravnateljima ne samo osnovnih već i srednjih škola i s predstavnicima koji su zaduženi za obrazovanje da bismo mogli vidjeti kako možemo pomoći u rješavanju problema s kojima se Hrvati u Vojvodini susreću u obrazovanju«, rekao je on.

Žigmanov je ideju pozdravio i rekao da bi to bila lijepa gesta i dokaz da su Hrvati u Srbiji čimbenik koji nije prešućivan i koji je dostojan biti domaćin takvoga skupa. On je također predložio da se uspostave škole partneri između ove dvije države i da se preko tog projekta organiziraju razmjene učenika, jer, istaknuo je »ima djece koji uče hrvatski po modelu C koja nisu ni vidjela Hrvatsku«.

Mišković je prijedlog škola partnera prihvatio i naveo jedan takav primjer koji već godinama funkcionira između OŠ Matija Gubec u Tavankutu i OŠ Matija Gubec u Zagrebu.

Podizanje učiteljskih kompetencija

Iz Agencije za odgoj i obrazovanje Jasmina Hamer nakon upoznavanja sa situacijom obrazovanja na hrvatskom u Vojvodini rekla je da oni u Hrvatskoj nisu ni svjesni pod kakvim se uvjetima školuju Hrvati i istaknula je nekoliko prijedloga za pomoć.

»Sastavite listu prioriteta za sve što smatrate da vam možemo pomoći, da o tomu prodiskutiramo i vidimo tko i što može učiniti ovdje. A što se tiče predložene suradnje škola i pomoći u podizanju učiteljskih kompetencija, to možemo odmah početi«, rekla je Hamer.

Ravnateljica OŠ Matija Gubec iz Zagreba Mirjana Pavlinović Pivac rekla je da ne može ostati ravnodušna na sve probleme s kojima se susreću Hrvati u Srbiji te da im se divi s kojom hrabrošću čuvaju nacionalni identitet. Pavlinović Pivac je predložila da se problem smještaja studenata iz Vojvodine u zagrebačkim studentskim domovima riješi tako što će im biti osigurano mjesto u učeničkim domovima, jer su oni pod upravom Grada Zagreba i obećala je svoju pomoć u tome.

Ravnatelji su posjetili dvije subotičke osnovne škole u kojima se odvija nastava na hrvatskom jeziku – Matko Vuković i Ivan Milutinović.

Posjet Srijemu

Ideja za posjetom Srijemskoj Mitrovici i ostalim mjestima u Vojvodini gdje žive Hrvati, potekla je od povjesničara i ravnatelja osnovne škole u Dežanovcu pokraj Daruvara Zorana Činčaka koji je rodom iz Nikinaca u Srijemu.

»Inzistirao sam da posjetimo Srijem jer znam što je proživio devedesetih godina i neizmjerno sam sretan što sam danas ovdje. Kad god sam u Srijemu tužan sam i sretan. Tužan, jer znam kako je bilo nekad, a opet sretan što sam ponovno ovdje među Srijemcima. Upravo ta neinformiranost nas samih u Hrvatskoj uopće o zajednici vojvođanskih Hrvata nas je povukla za time da organiziramo ovaj posjet. Također, jedan od ciljeva nam je, s obzirom na to da znamo kako u Vojvodini funkcionira četrdesetak hrvatskih ustanova i institucija, proširiti tu suradnju s njima, uspostaviti kontakte i njihove predstavnike pozvati da i oni nas posjete«, rekao je Činčak.

On je istaknuo i da škola u kojoj je ravnatelj ima apartmane na Pašmanu te da je spreman Hrvatima u Vojvodini ponuditi smještaj u pola cijene.

Ovom prigodom gosti iz Hrvatske su u Srijemskoj Mitrovici posjetili župu svetog Dimitrija, Hrvatski dom i kulturne znamenitosti grada i upoznali se s poviješću i životom Hrvata u tom dijelu Srijema. O povijesti Srijemske Mitrovice, kulturi grada kao i sa svim problemima s kojima se susreću predstavnici hrvatske zajednice, goste iz Hrvatske upoznali su župnik vlč. Mario Paradžik i profesor povijesti i hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture u srijemskomitrovačkim školama i Petrovaradinu Dario Španović.

»Izložili smo im naše probleme koji su vezani za školstvo, odnosno izučavanje fakultativnog predmeta Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. Nadam se da će ova suradnja uroditi plodom i da će se nastaviti«, rekao je Španović.

O radu HKC-a Srijem – Hrvatski dom goste je upoznao predsjednik udruge Krunoslav Đaković koji je istaknuo važnost svakog posjeta iz Hrvatske, jer im se mogu predočiti problemi s kojima se susreće udruga i općenito Hrvati u Srijemu.

Početak suradnje

Suradnja Hrvatskog nacionalnog vijeća s Hrvatskom udrugom ravnatelja osnovnih škola počela je prošle godine.

»Kada sam bila na stručnom skupu Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola u Opatiji, predstavila sam probleme s kojima se mi ovdje susrećemo u nastavi na hrvatskome jeziku i pozvala ih na suradnju. Tom prigodom su ravnatelji obećali da će pomoći koliko god budu mogli i sada su se organizirali i došli prvi puta kod nas«, rekla je Vojnić i napomenula da je njezin kontakt s HUROŠ-om započeo zahvaljujući dolasku nekoliko ravnatelja i predstavnika Školske knjige u HNV prošle godine, na inicijativu predsjednika udruge CroArt Josipa Horvata.