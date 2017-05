Subotički polumaraton – Trčimo kroz povijest

Subotica će biti bogatija za jednu lijepu sportsko-rekreativnu manifestaciju, od 2. rujna i ovaj grad će se naći u skupu velikih gradova kroz čije se ulice održavaju polumaratonske i maratonske trke. Naime, u okviru proslave Dana grada, 2. rujna, bit će održan prvi Subotički polumaraton.

Riječ je o projektu Sportskog udruženja Su horizont koji je naišao na veliku podršku i odobravanje lokalne samouprave.

U vrijeme kad su se u Beogradu spremali održati svoj jubilarni, 30. maraton, u Subotici je počela kampanja da prvo okupljanje ljubitelja trčanja, kojih je sve više, bude zaista dobro organizirano, ali i popunjeno trkačima.

Promocija Grada putem sporta

Da organizatori imaju potporu lokalne samouprave potvrdio je Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice. On je iznio riječi zahvalnosti prema organizatorima, jer su donijeli ideju kako se ovaj grad može još bolje promovirati.

»Jedan od ciljeva je promocija Grada Subotice, ali i promocija rekreativnog sporta, te zdravog načina života. Želimo da naš grad uvrstimo na mapu rekreativnog trčanja ovog dijela Europe, gdje se već nalaze Sombor, Zrenjanin, Novi Sad, Temišvar, Segedin, Baja..., te da u narednom razdoblju postanemo lideri ovakvih događanja« ističe Laban.

Dogradonačlenica Grada Subotice Tímea Horvát direktno je uključena u organizaciju proslave Dana grada, a dodala je da će ovo biti sadržaj koji će dodatno obogatiti događanja.

»Proslava Dana grada traje 2-3 dana i do sada je obilovala bogatim kulturnim sadržajem, a ovo će biti prilika da u sebi obuhvati i značajnu sportsku manifestaciju. Bit će ovo prilika da se sudionici, koristeći rutu utrke, upoznaju sa znamenitostima i kulturnim naslijeđem grada.«

Najljepša trasa

Jedan od onih koji podržava trku je i Bálint Pásztor, zastupnik u Skupštini Srbije. Kako je istaknuo, i sam je ljubitelj trčanja, te sudionik sličnih događanja. Pásztor je pohvalio organizatore koji su do sada radili na priređivanju utrka, ali je naglasio da se one održavaju na Paliću. Po njegovom mišljenju, pravo je vrijeme da i Subotica, poput drugih gradova, dobije svoju utrku.

»Hvala posebno gradonačelniku Subotice i lokalnoj samoupravi što su prihvatili da budu suorganizatori prvog Subotičkog polumaratona. Dobra je to ideja, jer će naši sugrađani moći biti sudionici cijelog događanja, bilo kao natjecatelji ili navijači. Očekujemo natjecatelje iz Srbije, ali i svih zemalja regije. Što se mene tiče, sudjelovao sam na više uličnih utrka, ali mislim da će Subotica imati najljepšu trasu, jer će ona prolaziti pored Narodnog kazališta, Gradske kuće, Sinagoge, Reichlove palače... «, rekao je Pásztor, te nastavio da Subotica ima veliki broj ljubitelja trčanja, kao i da je »dovoljno je pogledati koliko njih koristi Dudovu šumu za rekreaciju, te da će cijela manifestacija biti sjajna za poticaj turizma.«

Prateće utrke

Uz polumaratonsku, bit će održana i utrka na 5 kilometara, ali i utrka za djecu na 100 i 300 metara, a više o tome je izvjestio Kristifor Bogdanić, predsjednik Sportskog udruženja Su horizont.

»Ovo će biti ulična utrka, sastojat će se od 2 kruga od 10,5 km., koji će voditi kroz centar grada, a slogan trke je Trči kroz historiju. Imamo bogato kulturno-historijsko-arhitektonsko naslijeđe i potrudit ćemo se da to promoviramo u najvećoj mjeri«, kazao je Bogdanić, te potanko objasnio kako je trasa zamišljenja:

»Krećemo s platoa između Narodnog kazališta i Gradske kuće, ide se Korzoom prema zgradi Jadrana, ulazi se u Ulicu Đure Đakovića, potom idemo u ulice Branislava Nušića i Vladimira Nazora, pokraj spomenika Ivanu Sariću, trasa dalje vodi Ulicom Braće Radića, do SRC Prozivka, pravi se krug na spomeniku na Prozivci. Nakon toga slijedi povratak istom trasom do centra, gdje se završava utrka na 5 km, a polumaratonci nastavljaju Strossmayerovom ulicom, potom se ide do Trga žrtava fašizma, prolaze pored katedrale Svete Terezije Avilske, potom pored Gimnazije Svetozar Marković, spomenika Dezsőu Kosztolányiju, do Trga Sinagoge, zatim Alejom maršala Tita, pored Olimpijske česme, do Dudove šume, gdje se trči jedan krug, slijedi povratak s druge strane Aleje, zatim se skreće u Ulicu Arsenija Čarnojevića, prolazi se pored crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, pa u Ulicu Đure Đakovića, i ponovo kod Narodnog kazališta kreće drugi krug.«

