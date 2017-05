Proizvodnja po tradicionalnoj recepturi

02.05.2017 12:54

Kroz poduzetništvo ljudi mogu pokazati najbolji dio sebe* Mali proizvođači nisu svjesni da moraju 3 posto svog proračuna ulagati u marketing

Tragom glasa o uspješnom obiteljskom poslu, usmjerenom na proizvodnju friškog jazačkog sira, put nas je odveo u Jazak, mjesto smješteno na padinama Fruške gore. Danas obitelj Radojčić ima zaokružen ciklus proizvodnje, zasnovan na tradicionalnoj tehnologiji. Posjeduju 16 krava za koje proizvode i hranu za njih, a potom od mlijeka proizvode 14 vrsta sireva, koji se rade po tradicionalnoj recepturi, ali uz jednu inovativnost. U tvrde sireve dodaju se razni dodaci, a kako tvrdi Marija Radojčić, vlasnica Busines Cafea licence za Vojvodinu i članica obitelji koja proizvode svoje tvrtke marketinški predstavlja i prodaje, ono što njihove proizvode izdvaja od ostalih je proizvodnja za koju mogu potpuno garantirati. Jer sve je, od hrane koju jedu životinje do konačnog proizvoda, potpuno tradicionalno i prirodno. Bila je ovo prigoda da s Marijom razgovaramo i o Business Cafeu, konceptu koji već sedam godina funkcionira na teritoriju svih bivših republika Jugoslavije, a koji je potekao iz Zagreba.

Spojiti poduzetnike

Sama ideja o konceptu Business Cafea potekla je prije šest godina u Hrvatskoj, kada je prvi put organiziran na inicijativu Kristine Ercegović iz Hrvatske, s ciljem da spaja poduzetnike i da kasnije razvija njihove poslove:

»Kristina i ja smo se sasvim spontano upoznale na konferenciji Nova energija. U početku sam prisustvovala na nekolika cafea da bih prošle godine otkupila prvu franšizu za Vojvodinu, a u siječnju i za cijelu Srbiju. Suradnja se nastavlja, širi i prostire i mi za sada lijepo surađujemo i sa Slovenijom, BiH i Makedonijom«, ističe Marija: »Sada se mi srećemo već 700. put na teritoriju raznih gradova. U Srbiji je do sada Business Cafe održan u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Zrenjaninu i interesantno je da iz tih druženja poduzetnika stoji 20 milijuna eura sklopljenih poslova. Uvijek imamo po tri gosta koje ja intervjuiram u Srbiji, kolegica Kristina u Hrvatskoj i ostale kolege u regiji. Intervjuiramo ih i oni pričaju svoje uspješne poslovne priče iz kojih saznajemo kako poduzetništvo funkcionira na Balkanu. Iz njihovih priča se vidi da je sve to nekako realno i moguće. Ujedno, imamo razmjenu kontakata i uvijek primjenjujemo različite metode kojom se ljudi upoznaju i sklapaju poslove. To je ujedno i prigoda za degustaciju naših proizvoda (vina, sireva), tako da je to prilika da se, osim što razgovaramo, možemo i osobno uvjeriti u ono čime se oni bave, a ukoliko je hrana u pitanju, to i da probamo«.

Za sada Business Cafe funkcionira u sedam zemalja, a uskoro će se početi organizirati i u Beču: »Interesantno je da prilikom naših druženja možemo dogovoriti i izvoz za ljude, jer je to danas najteži korak. Ima mnogo kvalitetnih proizvodnji i malih proizvođača, koji nemaju uvjete da se izbore na tržištu. Kod nas sigurno dobiju taj feed back i to im mnogo znači u daljem razvoju.«

Obiteljske tvrtke su budućnost

U Jasku Marijina obitelj proizvodi nadaleko poznat friški jazački sir. Inicijativa je potekla od Marijinog mlađeg brata Petra, koji je oduvijek volio životinje, pa je riješio da napravi svoj posao. U početku je to bilo samo dvije krave. Danas ih je 16. Od mlijeka ova obitelj proizvodi svoje prepoznatljive sireve, na tradicionalan način.:

»Smatram da su u današnjim uvjetima obiteljske tvrtke budućnost kojoj se trebamo okrenuti. Mi proizvodimo i hranu za ta grla, a od mlijeka pravimo sireve. Danas imamo 14 vrsta sireva koje radimo po tradicionalnoj recepturi, kao što su nekada još naše prabake radile. No, imamo jednu inovativnost. U tvrde sireve dodajemo razne dodatke i to tržište i ljudi vole. Mi želimo da naši kupci budu zadovoljni. Ono što nas izdvaja od ostalih to je što imamo proizvodnju za koju možemo u potpunosti garantirati. Od hrane koju životinje jedu, do konačnog proizvoda. S druge strane, imamo tradicionalan pristup u proizvodnji.«

Mjesečno proizvedu oko tonu sireva, a kupci ih kupuju direktno kod njih:

»Ako mislite ostati autentični, da vam se kupci vraćaju, morate imati konstantnu komunikaciju s njima. Mi nismo preveliki proizvođači. Još uvijek možemo iskontrolirati cijelu priču do kupca, s kojima izravno komuniciramo. Nekada im sireve isporučimo na kućnu adresu, a mnogi dolaze kod nas i kupuju i uvijek nam se vraćaju«.

Kako navodi, imaju suradnju i sa zemljama u regiji i često prijatelji dolaze i redovno kupuju sireve. Što se tiče izvoza, za sada još uvijek nisu stvoreni uvjeti:

»Imali smo ponudu na jednoj tržnici u Zagrebu gdje samo mali proizvođači izlažu svoje proizvode. Međutim, to su za sada još uvijek koraci koji zahtijevaju dodatni certifikat zbog Europske unije i mi još uvijek nismo spremni za to. To je sigurno nešto čime ćemo se baviti u budućnosti. Imamo lijepu suradnju s Hrvatskom, gdje često boravim; koristimo bundevino ulje koje nabavljamo u Osijeku, kao i druge vidove suradnje koje planiramo proširiti.«

Pokazati najbolji dio sebe

O položaju malih poduzeća u regiji, Marija kaže:

»Problem malih poduzeća je svugdje jednak i to je definitivno. Mali proizvođači nisu svjesni da moraju 3 posto svog proračuna ulagati u marketing. Mnogi smatraju da je to nepotrebno i često im je to nedostižno. Ali, moramo to u sebi osvijestiti, prvenstveno zarad postizanja većih cijena i boljeg plasmana na tržištu.«

I pored svih teškoća u privatnom poslu, ljudi danas sve više iz javnog sektora zbog obezvrijeđenog rada odlaze u privatni:

»Ljudi su danas sve svjesniji da trebaju nešto raditi kako bi mogli iskazati svoju kreativnost i da mogu imati svoju slobodu. Ali, moraju mnogo raditi. I zato svi ovi događaji koje mi organiziramo imaju za cilj da pokrenu u ljudima to što je najbolje. Jer ja mislim da kroz poduzetništvo ljudi mogu pokazati najbolji dio sebe. Ako zanemarimo birokraciju i naš neuređen sustav, biti poduzetnik znači i biti kreativac i neka vrsta umjetnika, jer iz ničega morate stvoriti nešto. A to je danas prava umjetnost.«

Suzana Darabašić