Podredio poziciju timu

18.04.2017 12:10

Unatoč pomlađivanju, nogometaši Bačke 1901 su vrlo dobri u proljetnom dijelu natjecanja Srpske lige, skupina Vojvodina

Nakon promjena u igračkom kadru između jesenskog i proljetnog dijela natjecanja u Srpskoj nogometnoj ligi, skupina Vojvodina, Nogomentni klub Bačka 1901 iz Subotice bio je nepoznanica za sve. Učinjen je riskantan potez, iskusniji nogometaši više nisu bili članovi crveno-bijelog tima, a šansa je ukazana mahom tek punoljetnim igračima.

Zimske pripreme su nagovijestile da takav potez, ipak, neće dovesti do kraha rezultata. Nogometaši Bačke odigrali su niz kontrolnih susreta, a učinak je bio vrlo dobar. Naravno, prijateljske i natjecateljske utakmice su »nebo i zemlja«, a početak borbe za bodove donio je malko glavobolje najvatrenijim ljubiteljima subotičkih crveno-bijelih boja. Na premijeri pred domaćim gledateljima poraženi su s 0:1 od Radničkog iz Šida, momčadi iz donjeg dijela tablice.

Prva natjecateljska utakmica

»Tijekom priprema smo nagovijestili da smo fizički spremni i da možemo igrati bez mnogo problema i sa starijim i iskusnijim ekipama. S momčadima iz našeg ranga smo se dobro nosili u prijeteljskim susretima, a također i s ekipama iz višeg ranga natjecanja, što nas je svakako ohrabrilo. No, stigla je ubrzo i prva natjecateljska utakmica i prvi poraz koji nije godio. Većini je to bila i prva seniorska utakmica, tako da se osjetilo prisustvo treme među nama. Uz tremu, bila je tu i velika želja za učinkovitim nastupom, i čini mi se da smo u toj želji svi malo 'izgorijeli'. Htjeli smo opravdati povjerenje koje nam je stručni štab ukazao, nismo uspijeli u tome, a mora se priznati da nam je nedostajalo i malo sportske sreće u toj utakmici«, prisjeća se Luka Sili, jedan od najtalentiranijih mladih nogometaša Subotice, koji je mlađe kategorije proveo u Bačkoj i Spartaku, a sada seniorski staž gradi u Bačkoj.

Unatoč porazu u prvom nastupu, Bačka je ubrzo počela bilježiti bolje rezultate. Bilo je tu pobjeda, neodlučenih ishoda, trijumfa u Kupu na teritoriju Područnog nogometnog saveza Subotice. Bačka je počela ličiti na ekipu koja može mnogo.

»Čini mi se da je preokret nakon te prve utakmice donijela naša mladost. Nismo se mnogo opterećivali porazom na startu. Borbenost nam nije splasnula, također ni želja za pobjedom. Volimo igrati nogomet, dobro se poznajemo, s većinom igrača se znam iz mlađih kategorija Spartaka i Bačke. To je jedan od preduvjeta za neki učinak, naravno uz dobar rad, te uz potporu rukovodećih struktura tima.«

Niz dobrih rezultata

Uslijedio je potom remi bez zgoditaka protiv Sloge u Temerinu, a potom i pobjeda pred domaćim gledateljima protiv Cementa iz Beočina. Uslijedio je novi trijumf, ovoga puta na gostovanju vrlo dobroj momčadi Vršca, a proteklog vikenda Bačka je remizirala protiv rivala iz vrha tablice, ekipe Dunava iz Starih Banovaca. Ne smije se zaboraviti ni pobjeda u polufinalu Kupa PFS-a, u kojem je crveno-bijeli tim svladao rivala iz Bačke Topole, momčad TSC-a. Kako kaže naš sugovornik, niz dobrih rezultata nije sve što on i njegovi suigrači mogu pokazati.

»Kako smo to već i rekli, Bačka je mlada ekipa pred kojom je budućnost. Za sada nam je cilj da ostanemo u gornjem dijelu tablice, da stičemo neophodno iskustvo za naredno razdoblje, te da pokažemo da ovo što mi radimo itekako ima smisla.«

Ono što je u Bačkoj dobro jeste njegovanje timskog duha, a u skladu s tim nije neobično da se osobno zadovoljstvo stavi iza koristi momčadi. Upravo to vidimo i na primjeru našeg sugovornika. Naime, Luka Sili je do sada uvijek bio opasan po golove rivala, uvijek se nalazio u navali, a u Bačkoj igra na poziciji braniča.

»Stjecajem okolnosti i nakon reorganizacije, odnosno zbog pomlađivanja ekipe, u Bačkoj je došlo do deficita obrambenih nogometaša. Odluka stručnog štaba je bila da me prebaci na poziciju braniča. Smatrali su da svojim karakteristikama mogu odgovoriti i zahtjevima te pozicije. Za mene, kao mladog igrača, sada je najvažnije da igram, da imam priliku da se pokažem na utakmicama i da napredujem. Zato mi i nije bilo teško promijeniti mjesto u timu. Trudim se da odigram što bolje mogu, bez obzira na to što sam po prirodi napadač i što sam u svim selekcijama mlađih kategorija igrao u navali. Naravno, i sada imam veliku želju da igram bliže golu rivala, a nadam se da će mi se u nekom narednom razdoblju i pružiti prilika da ponovno igram na svojoj prirodnoj poziciji«, zaključio je naš sugovornik.

D. Vuković