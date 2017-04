Na challengeru sa Suzanom

10.04.2017 10:15

Na posljednjem odigranom bowling challengeru, od ukupno 50 prijavljenih igrača, pobjedu je odnijela Suzana Đanić. Riječ je o pojedinačnom bowling natjecanju koje organizira Bowling Stones Sombor. Ovo je drugi po redu challenger, od četiri, koliko će ih biti odigrano ove godine, a interesantno je da je Suzana pobijedila i na prvom.

Suzana se aktivno bavi bowlingom devet godina, uspješno sudjeluje u bowling Biznis ligi već osmu sezonu, a nerijetko sudjeluje i na pojedinačnim natjecanjima i raznim turnirima.

»U bowling centar dolazim od kada je otvoren u Somboru. Sjećam se da sam te prve godine sudjelovala na turniru povodom 8. ožujka i pobijedila. Tada je uslijedio poziv da se priključim jednom timu u Biznis ligi Bowling Stones i od tada ne prestajem bacati kuglu«, kaže Suzana Đanić.

Uz navedene osvojene challengere Suzani je posebno drago prvo mjesto na prvenstvu Vojvodine u parovima, kao i nagrada za najboljeg igrača Biznis lige Bowling Stones za prošlu sezonu.

Sve je u broju izbačenih kugli

»U Somboru ne postoje bowling treneri, bar ne službeni, i uglavnom se sve svodi na savjete iskusnijih igrača i na što veći broj izbačenih kugli. Gledam da što češće odem u kuglanu. Minimalno tri puta tjedno treniram, a u vrijeme trajanja Biznis lige imamo i utakmice svake nedjelje, tako da su to neka četiri treninga na tjednom nivou. Naravno, vježbam i u teretani«, nastavlja sugovornica i dodaje: »Ovo mi je osma sezona kako igram Biznis ligu Bowling Stones i treća ekipa do sada. Prve dvije sezone sam igrala za druge, a od treće do prošle sezone sam ja pravila ekipu za Gradsku upravu. Moram priznati da mi je možda najinteresantnija ekipa ova u kojoj sada igram, jer nju čine samo žene i to žene koje odlično pariraju muškim natjecateljima. U prvom dijelu sezone bile smo plasirane među prve tri ekipe ali nam je onda jedna igračica otišla u inozemstvo i teško nadoknađujemo njen izostanak. No, mi ne odustajemo, ostalo je još malo do kraja ove sezone i dat ćemo sve od sebe.«

Prva liga na čekanju

»Što se tiče planova vezanih za bowling, trenutno im se ne mogu prepustiti, jer sam se posvetila doškolovanju i to mi je, uz obitelj, prioritet. Već drugu sezonu za redom morala sam odbiti ponudu Bowling Stones ekipe da igram za njih prvu bowling ligu Srbije, ali im se svakako namjeravam pridružiti kada završim s ispitima.«

Na kraju, Suzana je dodala da planira nastaviti s bowlingom u okviru Biznis lige, da pobijedi na što više pojedinačnih turnira i uživa u čarima koje bowling donosi.

Gorana Koporan