Braća po rukometu

03.04.2017 10:14

Junaci naše priče su Željko i Jovan Peić Tukuljac, rukometaši subotičkog superligaša Spartak Vojputa

Da se ljubav prema sportu prenese na više članova jedne obitelji nije rijedak slučaj. Tako se često događa da se istim sportom bave braća, sestre, roditelji i dijeca, a junaci naše priče su Željko i Jovan Peić Tukuljac, rukometaši subotičkog superligaša Spartak Vojputa.

Željko, rođen 1998. godine, malko je stariji od Jovana, rođenog 2000. godine. Igraju trenutno u različitim timovima, ali ih zajednički put često dovede na isti trening. A o govoru o rukometu unutar obitelji ne treba mnogo trošiti riječi – on je svakodnevno na »meniju« u ovoj obitelji.

Željko: razvojni put strijelca

Pripovijetku o braći Peić Tukuljac počet ćemo sa starijim Željkom. Rukometom se, kako kaže, bavi već deset godina, mada se u prvi mah činilo da će postati nogometaš.

»Upravo tako, u jednom momentu se činilo da ću poći nogometnim stazama, ali sam u jednom trenutku odlučio prijeći na rukomet. U Osnovnoj školi Sveti Sava, koju smo pohađali brat i ja, počela je s radom sekcija rukometa. To me je privuklo, počeo sam dolaziti na treninge i zavolio sam ovaj sport. Tek sada, kada sam na pragu svoje seniorske karijere, ta ljubav buja.«

I zaista, karijera našeg sugovornika krenula je ubrzo uzlaznom putanjom. Paralelno je radio i s drugim timom, nastupao je u Bačkoj ligi, u kojoj je prošle sezone bio i najbolji strijelac, a ove sezone igra na »dvojnu« registraciju u Crvenki. Takva registracija mu omogućuje da se stavi, kada je god to potrebno, na raspolaganje treneru prve momčadi Slaviši Lakoviću. Svjestan je i sam da će mu period »kaljenja« itekako dobro doći.

»Bilo je malo čudno u početku igrati za neki drugi klub, ali sada sam se navikao i sve je O. K.. I dalje sam član Spartak Vojputa, s momcima sam na treninzima, a kada god zatreba, tu sam. Poslije titule najboljeg strijelca u Bačkoj ligi (Treća liga), bilo je vrijeme za novi izazov u Crvenki, u Prvoj ligi«, nastavlja Željko.

Istovremeno, njegovi suigrači guraju u Super ligi. Upravo je završen prvi dio natjecanja, a predstoji play-off, u okviru kojega će Spartak Vojput prvi odmjeriti snage protiv Crvene zvezde iz Beograda. Na tablici play-offa izdvojila se Vojvodina sa 17 bodova, po 10 imaju Crvena zvezda i Dinamo, Spartak i Sloga po 8, a Šamot 7 bodova.

»Mislim da smo sve iznenadili dobrim igrama, jer je Spartak ove godine značajano pomladio tim. Kreće play-off, bilo bi najljepše da ga osvojimo, ali se bojim da je to malo nerealno, jer Vojvodina ima devet bodova prednosti u odnosu na nas. No, borba za drugo mjesto je sasvim realna«, dodaje Željko.

Jovan: savjetima do prvog tima

Daljnji tijek razgovora vodi nas do mlađeg Peić Tukuljca – Jovana. Odmah saznajemo zanimljivu činjenicu.

»Iako sam mlađi, ja sam se prvi počeo baviti rukometom. Bilo je to upravo u toj školskoj sekciji, a kasnije smo i brat i ja prešli u Spartak. Od početne zainteresiranosti sve se brzo pretvorilo u ljubav prema rukometu. Posebno mi se sviđa osjećaj kada počne utakmica, kada krene borba. Čini mi se da je to u stvari ono što me drži i dalje«, priznaje Jovan.

Jovan igra na poziciji srednjeg lijevog beka, Željko je lijevi bek, a bez obzira na nešto drugčija mjesta u timu često jedan drugog savjetuju.

»Normalno je da u našim međusobnim razgovorima veliki dio odlazi na rukomet. Pogotovo pričamo poslije utakmica, dosta analitički. Nađemo savjet koji bi onom drugom pomogao u igri, komentiramo stvari koje su se događale na utakmici, našu igru...«, objašnjava Jovan.

Na pitanje što jedan drugom kažu u kritikama, Jovan odgovara:

»Kako bismo bili još bolji igrači, ja moram prvo poraditi na šutu, a on vjerojatno na brzini i 'finti'.«

Jovan je bio u zapisniku utakmice prve ekipe, prošle sezone u play-offu protiv Metaloplastike, ali još nije doživio da čuje pljesak gledališta kada uđe u igru.

»Skidao« sam se za prvi tim, a još uvijek čekam prve minute. No, bez obzira na to, dragocjen mi je svaki trening s prvim timom. Momci su u redu, dobri su igrači, poznaju rukomet, a radi su uvijek nas, mlađe, nešto i naučiti. Značilo mi je i što je Spartak Vojput igrao prošle godine SEHA ligu, prošle su kroz Suboticu neke zaista odlične ekipe, sam vrh europskog rukometa. Nekako mi je najveći dojam ostavio Pavel Atman, član Meškova iz Bresta, inače i ruski reprezentativac«, kaže sugovornik.

Kao i njegov brat, i on se nada da će popularni subotički putari skinuti s rukometnog trona elitne srbijanske lige momčad Vojvodine. Ove godine je to teško očekivati, ali narednih, tko zna...

»Ima u Subotici odličnih mladih igrača, dugogodišnji sistematski rad daje rezultate, dobijamo sve više šansi u prvom timu i vjerujem da će uskoro doći vreme da podnesemo značajniji teret u igri«, zaključuje Jovan

D. Vuković

Nastupio i u SEHA ligi

Željko Peić Tukuljac se može pohvaliti da je zabilježio i nastupe u izuzetno jakom regionalnom takmičenju – SEHA ligi, u kojem je igrala momčad rukometaša iz Subotice.

»Igrao sam protiv Tatrana iz Prešova u Subotici, a potom i na gostovanjima u Veszprému, Našicama, Brestu... Sjećam se da je bilo mnogo treme u prvom meču, tresao sam se pred svim tim čuvenim igračima i timovima, ali svaki nastup potom bio je lakši. Bila je to sjajna prilika da vidimo gdje se nalazimo u odnosu na europski rukomet.«