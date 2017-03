Trkački zalet

27.03.2017 13:25

Maratonski niz: psiholog, DJ, košarkašica, polumaratonka, maratonka, ultramaratonka

Ožujak je mjesec kada trkači hvataju ozbiljan zalet za predstojeću sezonu. Polumaratonom na Malti i Novosadskim krosom – za dječji osmjeh, koji je istrčala kao ozbiljnije treninge za polumaraton u travnju, sezonu je otvorila i Tijana Kabić, trkačica iz Sombora.

»U životu me ispunjavaju različite stvari kojima se bavim: po profesiji sam psiholog, ali ništa manje nisam ni DJ i maratonac.«

Tijana Kabić je trenutno najbolja somaratonka, a grad Sombor je proglasio za najbolju rekreativku za 2016. godinu.

Kada psiholog potrči

»Trčanje sam uvela u svoj život psihološki, kao vid terapije, ispušnog ventila, a ozbiljnije sam mu pristupila iz želje da se oprobam kao triatlonka. Još uvijek nisam stigla do triatlonske discipline jer nikako da postignem zadovoljavajući plivački nivo ali se zato ispostavilo da postižem odlične rezultate u trčanju, te sam se u potpunosti usmjerila na ovaj sport i rezultate u njemu. Prvi polumaraton sam istrčala u Apatinu, 2015. godine. Nakon mjesec dana od Apatinskog, trčala sam u Odžacima i tu utrku volim izdvojiti kao značajnu jer sam nakon nje pokazala sebi, a i ostalima, da ozbiljno ulazim u trkačke vode. Taj polumaraton sam istrčala za 1:44:45. Najbolje vrijeme koje sam do sada postigla u polumaratonu je 1:28:43, dok mi je najbrži maraton onaj koji sam trčala u Ljubljani za 3:17:05.«

Tijana do sada ima istrčanih 11 polumaratona, 3 maratona i jedan ultramaraton na 50 km. Trčala je u Somboru, Apatinu, Odžacima, Novom Sadu, Osijeku, Sarajevu, Hvaru, Ljubljani i postizala zapažene rezultate. Stekavši dobru reputaciju među trkačima u zemlji planira da poradi na plasmanu u regiji, prije svega u Hrvatskoj jer je tamo jača konkurencija, a konkurencija je nešto što je privlači.

Profesionalni pristup rekreativnom

Po svim kriterijima Tijana je trkačica rekreativka, ali se svojim rezultatima u tablicima odlično kotira i među profesionalcima. U prethodnoj 2016.godini, u kategoriji polumaratona je istrčala jedanaesto najbolje vrijeme u ženskoj konkurenciji, a u kategoriji maratonki deveto u generalnom plasmanu trkačica. Ako izuzmemo činjenicu da Tijana od trčanja ne zarađuje, svaki drugi odnos nje i ovog sporta je profesionalan.

»Treniram šest puta tjedno i trenutno ostale životne aktivnosti podređujem treninzima. Treninge mi pravi klupski drug Petar Šuša kojeg smatram svojim osobnim trenerom. Članica sam ARK Somaratona iz Sombora, ali državna prvenstva trčim pod zastavom bratskog kluba AK Hajduk – maraton tim iz Kule.«

Prva sportska ljubav – košarka

»Uz trčanje se ozbiljnije bavim i košarkom, koja je moja prva sportska ljubav i njom sam se bavila sedam godina. Prošle godine sam s još jednom bivšom suigračicom okupila igračice kako bismo se rekreativno loptale, da bi na kraju iz te priče bila formirana somborska ženska seniorska ekipa. Sezona u drugoj ženskoj ligi Srbije je upravo završena, a mi smo ponosne jer smo pokazale da kvalitete ne blijede. Ovo je ujedno bio i veliki doprinos za žensku košarku Sombora. Iako mi mnogi skreću pažnju na to da me košarka usporava u trkačkom svijetu, ne uspijevam joj odoliti tako da planiram igrati i narednu sezonu.«

Ciljevi

»Za ovu godinu sam sebi zacrtala da poboljšam sve sportske rezultate, kao i da se oprobam na ozbiljnijim ultrama, onim koje se trče 6 i više sati. Što se tiče nekog dugoročnijeg cilja, on je definitivno vezan za moju želju da istrčim maraton za vrijeme manje od tri sata. Voljela bih i sudjelovati u nekim prestižnijim i atraktivnijim utrkama koje organiziraju Berlin, London, Chicago, New York i Tokio. To su utrke o kojima mašta većina trkača.»

Antrfile

Tijana Kabić je diplomirana psihologinja. Rođena je 14. ožujka 1984. godine. Dio djetinjstva je provela u Osijeku, danas živi i radi u Somboru, a njena velika ljubav, hobi i način na koji velikim dijelom financira svoje utrke je njen DJ poziv. Nastupala je u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Italiji, Makedoniji, na Kosovu i Malti, a dijelila je pult s imenima poput Nastie i Deborah De Luca, ali i s regionalnim snagama poput Dejana Miličevića, Marka Nastića, Petra Dundova, Vladimira Ačića i drugih. Njena glazba je deep, tech i minimal. Nedavno je portal za elektronsku glazbu Mimag uvrstio Tijanu u 15 sjajnih DJ-ica regionalne scene.

Gorana Koporan