Želja mi je izboriti plasman među 25 najboljih

20.03.2017 11:26

Prvi puta u povijesti Subotica će imati predstavnicu na summitu najboljih juniorki

Svjetsko juniorsko prvenstvo u umjetničkom klizanju održava se od 15. do 19. ožujka u Kineskom Taipeju (nekadašnji Taiwan), a prvi puta u svojoj klizačkoj povijesti Subotica će imati predstavnicu, klizačicu Spartaka Leonu Rogić. Natjecanje u Taipei Cityju upriličeno je za sve kategorije umjetničkog klizanja (juniori, juniorke, sportski i plesni parovi), a nešto više kazat će nam sama njegova sudionica koju smo za razgovor zamolili neposredno prije njezinog odlaska na daleki put.

»U kategoriji juniorki je pravo nastupa izborilo oko 50 klizačica iz 40-tak zemalja, a neke klizačke super sile, poput Rusije, Japana i SAD-a, koje su u prethodnim prvenstvima bile plasirane u prvih 10 imaju pravo na 2-3 natjecateljice. Konkurencija je veoma jaka, to su djevojčice od 14 do 18 i pol godina s fantastičnim uvjetima za treninge, a ja sam među najmlađima (14 godina) i po godinama i po klizačkom stažu, a s uvjerljivo najgorim uvjetima za treninge«, nasmijala se Leona, istinska heroina subotičkog umjetničkog klizanja na ledu.

Rezultat za pamćenje

Izborenim plasmanom na summit najboljih svjetskih juniorki mlada subotička klizačica je ostvarila najveći uspjeh svoje dosadašnje karijere.

»Očekivanja su bila da se ove godine plasiram u elitu koja će sudjelovati na Prvenstvu svijeta i to sam uspjela sakupivši dovoljan broj bodova u oba programa uz nacionalni rekord od 118.72 boda. Pripreme su bile iste kao i za svako drugo natjecanje, jer su uvjeti u Srbiji veoma skromni. Pokušala sam zadržati dobru formu i na prethodna dva natjecanja, u Sofiji i Prvenstvu Vojvodine u Novom Sadu, sam uvodila nove elemente. Uspjela sam u kratki program uvesti i trostruki salhov s dvostrukom kombinacijom. Cilj mi je bio da se što bolje plasiram i pokušam ostaviti što bolji dojam. Nažalost, nedavno sam pri skoku imala peh i uganula skočni zglob doskočne noge. Morala sam pauzirati do odlaska, a tata mi je radio terapiju. Sad se osjećam bolje, ali ne znam kako će se to odraziti na moju prezentaciju na SP-u. Vidjet ću na prvom treningu«, slegnula je ramenima naša sugovornica, nastavljajući razgovor:

»U svakom slučaju, nastup na SP-u će mi biti veliki podstrek za dalje i očekujem da već u rujnu ove godine ponovim dobar rezultat i ponovno se plasiram na naredno Svjetsko prvenstvo 2018. Želje i cilj su mi da se plasiram među najboljih 25 i time izborim pravo na izvođenje oba programa«.

Mediji

Leonin veliki uspjeh nije ostao neprimjećen, pa je protekla dva mjeseca često bila gost brojnih medija u Srbiji.

»Od siječnja sam bila gost na puno medija, skoro sam svakodnevno gostovala negdje, puno novinskih članaka je izašlo o meni, sudjelovala sam i u snimanju glazbenog spota s jednom od najpopularnijih grupa iz Srbije, očekuje se premijera na regionalnom MTV-ju od 20. ožujka. Drago mi je da sam uspjela nametnuti se i promovirati ovaj sport, za koji u Srbiji definitivno postoji interesiranje, ali koji živi potpuno marginalni život u odnosu na druge sportove. Nekad mi je samo teško uskladiti sve obveze: treninge, školu, ples, i medije, ali moj dan je zaista dugačak s obzirom na to da mi počinje gotovo uvijek u pet sati ujutro. Često se sjetim Subotice, i dalje sam članica Klizačkog kluba Spartak, i svojih treninga s drugaricama po snijegu, kiši, suncu, magli... Nadam se da će se uskoro pokriti klizalište i time povećati broj trenažnih dana bez atmosferskih utjecaja. Zahvalna sam Gradu koji me podržava u mojoj namjeri da što više napredujem u klizanju, gradonačelniku Bogdanu Labanu i Nemanji Simoviću, članu Gradskog vijeća; zahvalna sam svim subotičkim medijima, a napose Hrvatskoj riječi za praćenje svih ovih godina, od mog početka u pionirskoj selekciji pa do ulaska u juniorsku reprezentaciju i odlaska na SP«, istaknula je na koncu razgovora Leona Rogić.

Dražen Prćić