Šah-mat

06.03.2017 09:53

Obojica su članovi Somborskog šahovskog kluba i pobjednici šahovskih turnira i natjecanja

U Hrvatsko kulturno-umjetničkom društvu Vladimir Nazor iz Sombora u tjeku je 26. Memorijal Profesor Franja Matarić. Ove godine turnir je okupio čak 30 sudionika, a najmlađi su braća Nenad i Nemanja Paštrović. Nenadu je 10, a Nemanji sedam godina, ali to nije prepreka da budu ravnopravni protivnici starijim i iskusnijim šahistima. To i ne čudi, jer su obojica članovi Somborskog šahovskog kluba i pobjednici šahovskih turnira i natjecanja.

Od rođendanskog poklona do šahovskih natjecanja

Nenadova i Nemanjina šahovska priča počela je prije nekoliko godina kada je Nenad za šesti rođendan dobio jedan običan kartonski šah. Toliko ga je taj poklon mamio da je danima oca Nikolu molio da mu pokaže kako se slažu šahovske figure i da mu pokaže kako se te figure kreću po šahovskom polju.

»Šah igram samo amaterski i moja procjena bila je da je još mali da bi se udubljivao u šah, ali sam popustio pred njegovom upornošću i pokazao mu. Na moje izeneđenje on je vrlo brozo sve shvatio«, priča Nikola.

Onda je stvar u svoje ruke preuzeo djed Ivan, i sam šahist, koji je iskoristio svoje poznanstvo s trenerom Somborskog šahovskog kluba Josipom Dekićem i Nenada odveo u šahovski klub. I tu je početak ove šahovske priče koja obećava, jer se Nenad pokazao kao šahist pred kojim stoji uspješna karijera. Posljednje tri godine redoviti je sudionik Prvenstva Vojvodine i Prvenstva Srbije. Najveći uspjeh na tim natjecanjima je peto mjesto na Prvenstvu Vojvodine. Sudjeluje Nenad i na šahovskom turniru u Subotici koji organizira časopis Jó Pajtás i u kategoriji sudionika od prvog do osmog razreda Nenad je osvojio drugo mjesto, a aktualni je i šampion turnira u Aleksi Šantiću.

U vrijeme kada ovaj tekst bude pred čitateljima iza Nenada, ali i njegovog brata Nemanje bit će i općinsko natjecanje u šahu, na koje su se Paštrovići plasirali kao pobjednici šahovskog natjecanja u svojoj osnovnoj školi, svatko u svojoj uzrasnoj kategoriji. Nenad se na ovom školskom šahovskom natjecanju, koje se odvja pod motom »Šah u škole« prošle godine poslije općinskog i zonskog natjecanja izborio i za republičko. U konkurenciji sedamdesetak mladih šahista njegovog uzrasta i godinu dana starijih osvojio je šesto mjesto. Stopama starijeg Nenada ubrzo je krenuo i mlađi Nemanja.

»Isto kao i kod Nenada smatrao sam da je još rano za šah, ali trener Dekić primijetio je i kod njega talent za šah i tako je i Nemanja krenuo u šahovski klub«, kaže otac Nikola i dodaje da Nenad sada već igra nivo šaha koji on kao šahist amater više ne može pratiti.

Djedovim stopama

Na šahovski turnir u Nazoru Nenad i Nemanja došli su po pozivu. Poziv ne samo da su prihvatili već su i ravnoprvani sudionici ovog turnira. Svake srijede sjedaju preko puta šahista koji iza sebe imaju nebrojeno odigranih partija i turnira. Treme i straha nema i ozbiljno se razmišlja o sljedećem potezu.

»Igram šah četiri godine i za te četiri godine sudjelovao sam i na jačim i na slabijim turnirima. Tri puta sam na školskom bio prvi, dva puta na općinskom«, kaže Nenad koji na naše pitanje zašto voli šah odgovara kratko – »volim mozgati«.

I nije Nenad samo dobar šahist već i matematičar i još ponešto. Osim na općinskom najtejacju u šahu, sudjelovao je i na općinskom natjecanju iz matematike i recitiranja.

»Šah igram dvije godine, treniram u šahovskom klubu utorkom, srijedom i subotom. Nije mi teško, jer ja šah volim. Prvo su me učili djed i tata, a sada trener. Jeste šah malo težak. Ponekad doma igram i s bratom i obično on mene pobijedi. Sudjelovao sam do sada na školskom natjecanju. Bio sam prvi, nije bilo teško, jer sam pobijedio sve svoje protivnike«, kaže Nemanja.

I za kraj zanimljivo je reći da je Nenadov i Nemanjin djed Ivan Paštrović također bio sudionik šahoskih turnira u Nazoru i čak tri puta pobjednik. A djed ima i važnu ulogu u šahovskom putu svojih unuka. Nikada im ne popušta u partiji, čak ni kada im je rođendan. I kada su tužni, popuštanja nema.

Z. Vasiljević