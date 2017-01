Ispod granice dostojanstva

27.01.2017 10:37

Kako se sa siromaštvom bore obitelji u Srijemu?

U Centru za socijalni rad su mi rekli da nemam prava na pomoć jer mi majka prima mirovinu u iznosu od 4.000 dinara

Tragom glasa o obitelji koja živi na rubu egzistencije u uvjetima koji se ne mogu ni zamisliti u 21. stoljeću put nas je odveo u Beočin. U trošnoj kući, gdje je smješteno više siromašnih obitelji, u prostoru nekadašnje biciklane, od nepunih 10 četvornih metara, već 24 godine živi obitelj Straka, majka Katica i sin Goran. Bez struje, vode i grijanja niti mogućnosti da sebi pripreme topli obrok ova obitelj provodi ove hladne zimske dane, snalazeći se kako zna i umije. Do sada su se više puta obraćali državnim institucijama za pomoć, tražeći barem zaposlenje za Gorana koji se brine o svojoj bolesnoj majci. Međutim, zbog mirovine koju Katica dobiva, nemaju pravo ostvariti bilo kakav vid pomoći.

Pomoć dobrih ljudi

Prije 24 godine, uz pomoć kćeri i vlasnika biciklane, dobili su prostor za stanovanje. Od tada do danas u više navrata su se obraćali za pomoć mnogima. Međutim, odgovor je uvijek bio isti – ne može se, pa su se vremenom pomirili da život provedu u takvim uvjetima:

»Nemamo struje, vode godinama. Spavamo na ova dva ležaja, pokrijemo se i tako se nekako zagrijemo. Do sada sam se obraćao raznim državnim službama. U Centru za socijalni rad su mi rekli da nemam prava na pomoć jer mi majka prima mirovinu u iznosu od 4.000 dinara. Od toga se ne može živjeti. Pokušavao sam naći posao ali nisam uspio. Obećavali su mi ali nikada nisam pozvan niti na jedan razgovor. Snalazim se i uglavnom radim fizičke poslove, cijepam drva, kosim travu, tovarim gnojivo ali je nekada teško naći i takav posao. Do sada nam nitko nije otvorio vrata i pružio pomoć, osim dobrih ljudi koji su nam donijeli toplu odjeću i posteljinu«, kaže Goran.

Često je Goran prinuđen ostaviti bolesnu majku samu:

»Kada mi je jako hladno,odem kod susjede popijem kavu i malo se ugrijem. Kako ne mogu kuhati često odem kod kćeri na ručak, ali i ona je siromašna tako da ne mogu očekivati ni od nje neku veliku pomoć«, priča Katica.

Nužan socijalni angažman

Do saznanja da obitelj Straka živi u veoma lošim uvjetima aktivisti župnog Caritasa iz Beočina došli su sasvim slučajno:

»Odmah smo došli i imali smo što vidjeti. Iziritarala nas je činjenica da pomaka u životu ovih ljudi nema toliki niz godina i da im nitko do sada nije pružio pomoć. Otišao sam kod socijalnog radnika gdje sam zatražio pomoć za njih, a isto tako i u Nacionalnu službu za zapošljavanje gdje sam prijavio Gorana na listu nezaposlenih osoba. Ovi ljudi su heroji, jer izdržavaju ovakvu zimu u ovakvim uvjetima. Lokalna samouprava, kao i državne institucije, moraju imati sluha za ovakve slučajeve i shvatiti da je to zaista problem našeg društva. Mi ćemo se, i pored toga što raspolažemo skromnim mogućnostima, potruditi i prikupiti pomoć za ovu obitelj i naći ćemo način i model da im pomognemo. Vjerujem da ćemo uspjeti u tome i nećemo dozvoliti da ne reagiramo na ovu nesreću i zlo ovih ljudi«, tvrdi aktivist Caritasa Ivan Verner.

Nažalost, socijalnih slučajeva koji žive u nehumanim uvjetima, kako u Beočinu tako i u drugim mjestima, veći je nego što se može zamisliti. Jedini način za rješenje njihovih problema, vidi se u boljoj suradnji župa, Caritasa, humanitarnih organizacija i državnih institucija:

»Beočin obiluje teškim socijalnim slučajevima i često pronalazimo takve obitelji. Socijalni angažman je nužan što se tiče naše Crkve i kršćanskih zajednica, jer po tome će nas prepoznati da smo Kristovi učenici. Dobro surađujemo s općinskim vlastima. Iznijet ćemo im neke naše ideje koje se mogu pretočiti u stvarnost. Pokušat ćemo što samostalnije djelovati tako da se senzibiliraju mnoga katolička kućanstva, kao i drugi kršćani koji su voljni stati uz nezaštićene«, ističe župnik u Beočinu vlč. Zdravko Čabrajac.

Kako protiv bijede?

Obitelj Straka samo je jedna od obitelji koja danas živi u nehumanim uvjetima, bez sredstava za život. Uz pomoć župe, Caritasa, socijalnih službi i ljudi spremnih da pomognu, ovoj obitelji bit će pružena pomoć kako bi lakše podnijeli ove hladne zimske dane. No, i dalje ostaje apel da se više pozornosti pokloni onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zimsko razdoblje najteže podnose upravo socijalno ugrožene obitelji, pa se oni i najčešće obraćaju Centru za pomoć. No, i oni koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, uz naknadu od nekih 14.000 dinara, teško da u današnjim uvjetima mogu sastaviti kraj s krajem. Međutim, naknada za socijalnu pomoć može biti i znatno manja, a neki uopće ni ne ostvare to pravo. Prilikom utvrđivanja njene visine najviše se gleda na to koliko pojedinac ima mogućnosti da pronađe zaposlenje na crnom tržištu. Kako ističu u Centru za socijalni rad, zdrav čovjek od 30 godina može nekoliko puta mjesečno ostvariti prihod na razne načine, dok je radna sposobnost čovjeka od 50-ak godina starosti umanjena i zbog toga on ima šanse da dobije veći iznos socijalne pomoći. Također, u Centru za socijalni rad navode da su gužve u njihovim prostorijama iz godine u godinu sve veće i da imaju sve teže slučajeve. Poražavajući podatak je i da danas više od 30 posto djece u Srbiji živi na granici siromaštva, a posebno osjetljive grupe su grupe djece sa smetnjama u razvoju, teško bolesna djeca, potom djeca koja žive u ruralnim sredinama i djeca koja žive i rade na ulici. Najviše zabrinjava činjenica da društvo u ovom trenutku nema adekvatan odgovor na probleme s kojima se oni suočavaju, pa su iz tog razloga mnoge obitelji poput obitelji Straka iz Beočina prinuđene snalaziti se kako znaju i umiju.

Suzana Darabašić

Okvir 1:

Srbija po siromaštvu prva u Europi

Riziku od siromaštva u Srbiji izložena je četvrtina stanovništva, dok trećina građana smatra da teško živi, upozorio je Ured Europske mreže protiv siromaštva u Srbiji u povodu Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Sa stopom rizika od siromaštva Srbija je prva u Europi. Europska mreža protiv siromaštva pozvala je zbog toga Vladu da kao prioritet postavi borbu protiv siromaštva i hitno unaprijedi politike zapošljavanja i socijalne zaštite.