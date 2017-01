Sve manje novca – pretnja kontinuitetu

Prošla godina iz kuta hrvatskih udruga s područja Grada Subotice

Nakon Grada Sombora, Srijema, Podunavlja i Novog Sada, naš tjednik nastavlja serijal razgovora s predstavnicima hrvatskih udruga a s ciljem sumiranja njihova rada u prošloj, 2016. godini. Evo što o navdenoj temi kažu predstavnici triju hrvatskih udruga s područja Grada Subotice...

Relativno zadovoljni iznosima

Hrvatska čitaonica Subotica je udruga prepoznatljiva po organizaciji nekoliko velikih manifestacija republičke i pokrajinske razine, nakladništvu, te radu s djecom. U udruzi ističu kako su zadovoljni proteklom 2016. godinom. »Aplicirali smo na sve natječaje na svim razinama, čak i na natječaje pokrajinskog tajništva i ministarstva za kulturu koji nisu 'specijalizirano' namijenjeni manjinama, kako bismo osigurali sredstva za naše manifestacije i njihovu zahtjevnu organizaciju. Potporu smo dobili i od nekoliko privatnih i javnih poduzeća te privatnih lica«, kaže predsjednica udruge Bernadica Ivanković. »Uvijek se vodimo mišlju da će svaki, pa i najmanji iznos, puno značiti. I znače, ali da ih je više takvih. Relativno smo bili zadovoljni iznosima koje smo osigurali putem natječaja, ali smo nezadovoljni što odobrena sredstva još uvijek nisu u potpunosti isplaćena iako su projekti u cijelosti realizirani. U pitanju su značajni iznosi a to nas dovodi u nezavidnu situaciju i težak početak nove kalendarske godine kada nemamo potrebna sredstva za nastavak rada. Naime, Hrvatska čitaonica uvijek početkom godine, u veljači organizira Književno prelo kada obilježava svoj rođendan. Ove godine proslavit ćemo 15. obljetnicu postojanja ali ćemo centralnu proslavu morati prirediti kasnije tijekom godine kada se za to ostvare potrebni financijski uvjeti. «.

Suradnjom do veće kvalitete

U 2016. Hrvatska čitaonica je organizirala XV. Dane Balinta Vujkova koji su tijekom tri dana, kako organizatori ističu, okupili više od 600 osoba različite dobi. Tu je također još nekoliko većih manifestacija. »Pokrajinski susret pučkih pjesnika Lira naiva održali smo četrnaesti put, a Pokrajinsku smotru recitatora petnaesti put. Osim toga priredili smo i IX. Etno kamp, koji je okupio stotinjak djece i oko 50 volontera kao i X. Književno prelo. Iznimno smo ponosni na svoju nakladničku djelatnost jer smo tijekom 2016. godine tiskali čak 6 knjiga, što je zavidan broj i za profesionalne ustanove. Naše je iskustvo da se suradnjom s drugima na kulturnoj sceni može postići više i kvalitetnije prezentirati kultura, što je i prošle godine bilo u praksi ostvareno s brojnim udrugama i institucijama. Na taj način svi imamo bolje rezultate, na korist svih nas. Smatramo da smo održali kontinuitet i kvalitetu ali imamo i strahove kako će se odvijati 2017. godina s obzirom na to da su i u prethodnoj sredstva smanjena, napose imamo u vidu pokrajinska tajništva. No, Hrvatska čitaonica ovu godinu smatra važnom jer će petnaestu obljetnicu djelovanja obilježavati kroz sve svoje manifestacije«, navodi Ivanković.

Udruga iz male sredine

HKUD Ljutovo je mala udruga s trenutno 12 aktivnih članova, u kojoj djeluje samo jedna – tamburaška sekcija. Dopredsjednik i voditelj tamburaške sekcije te udruge Marinko Šimić kaže kako su zadovoljni postignućima u 2016. godini, s obzirom na uvjete rada te veličinu zajednice u kojoj žive i rade.

»Naša glavna manifestacija je Smotra hrvatskih tamburaških sastava, prošle godine je održana po osmi put i zadovoljni smo njezinom realizacijom. Bio je dobar odaziv sastava kako iz naše zemlje, tako i Mađarske te Hrvatske. Naime, smotra je jednodnevna što je dosta naporno za goste koji dolaze iz veće udaljenosti jer mi nismo u mogućnosti osigurati spavanje za veći broj sudionika na manifestaciji. Pored Smotre, sudjelovali smo i u organizaciji lokalne dužijance u Ljutovu i Božićnog koncerta u Domu kulture u Mirgešu. Svake godine se odazovemo na jedno ili dva gostovanja, u ovisnosti od financijskih mogućnosti, pa smo ove godine gostovali u Novom Sadu na poziv HKPD-a Jelačić iz Petrovaradina«, kaže Šimić.

Govoreći o financijskom konstrukciji s kojom su lani raspolagali, Šimić kaže: »Ranijih godina smo konkurirali na natječajima – pokrajinskim, Grada Subotice i HNV-a – ali protekle godine nismo to učinili iz razloga zauzetosti drugim, privatnim obvezama, te smo kompletne troškove pokrili iz sponzorskih i vlastitih, privatnih izvora. Kako vrijeme odmiče, mijenjaju se sve više pravila i propisi oko financiranja udruga te nam to počinje biti ozbiljan problem. Do sada smo samostalno rješavali sve te probleme i pisali projekte ali sada nam je već potrebna pomoć stručnijih u tom poslu. Prethodnih godina smo dobivali sredstva po projektima, ali ona uglavnom nisu bila dovoljna da u cijelosti pokriju troškove koje smo imali«.

Gašenje kao opcija?

Mirgeška udruga nema mnogo članova, ali je to, kako ističe naš sugovornik, realna cifra sukladna veličini sredine u kojoj djeluju. Ipak, bez potpore, njihova je budućnost upitna. »Svi smo volonteri i amateri, ali imamo pomoć oko notnog materijala pa se trudimo držati neku zadovoljavajuću kvalitetu u tamburaškom muziciranju. Što se nas tiče, mi bismo željeli nastaviti s radom, međutim, nailazimo na prepreke koje vjerojatno nećemo moći rešiti u budućnosti. To su uglavnom knjigovodstveni i ostali administrativni troškovi koji znaju preći iznose sredstava koje dobivamo na natječajima. Stoga, tražit ćemo pomoć HNV-a ili ZKVH-a u pisanju projekata te oko knjigovodstvenih usluga. Mislim da zajednica nema dovoljan uvid u pravo stanje u udrugama i da podaci kod mnogih udruga nisu realno prikazani. Ako nam HNV ili ZKVH ne pomognu mislim da će nestati naša udruga, ali i mnoga druga mala seoska društva«, navodi Marinko Šimić.

Smanjivanje obujma

Hrvatska likovna udruga CroArt broji četrdesetak članova, među kojima dvadesetak likovnih stvaralaca. U udruzi prošlu godinu ocjenjuju uspješnom. »Uz velike napore uspjeli smo realizirati planirane aktivnosti, istina, pojedine u manjem obujmu, a neke i značajno reducirane«, kaže predsjednik udruge Josip Horvat. »Najznačajnija manifestacija udruge – međunarodna Umjetnička kolonija Stipan Šabić je u 2016 održana s manjim brojem dana trajanja i s manjim brojem sudionika. Druga naša značajna manifestacija Umjetnička kolonija Panon-Subotica uspješno je realizirana, sa slikarima gostima iz Hrvatske i Mađarske, uz odricanje primanja slikarskog materijala sviju slikara članova CroArt-a«.

Suradnja CroArt-a s drugim hrvatskim udrugama diljem Vojvodine značajno se smanjila u 2016. godini »jer se sve naše udruge nalaze u sličnom ili ti istom problemu čiji je zajednički imenitelj – nedostatak financijskih sredstava«.

»Iskorak je napravljen u segmentu suradnje sa sličnim udrugama u inozemstvu. Pored već postojeće suradnje s udrugama iz Vinkovaca, Belišća i Vugrovca, u 2016 uspostavili smo suradnju, a koja se nastavlja i u 2017., s Udrugom Hrvata iz Koljnofa u Mađarskoj, kao i s Likovnom udrugom Panon-Art iz Dušnoka i tamošnjom Hrvatskom manjinskom samoupravom«, kaže Horvat.

Okašnjela sredstva

Udruga aplicira na sve njima dostupne natječaje: lokalna samouprava, pokrajinska tajništva, Ministarstvo kulture i informiranja, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Srbiji, HNV, ZKVH. Jedne godine aplicirala je i na natječaj Državnog ureda za Hrvate izvan RH. Kako nisu prošli, odustali su od ovog natječaja.

»Cjelokupno poslovanje CroArt-a u 2016. godini je bilo na razini od oko 400.000 dinara od čega je oko polovice osigurano apliciranjem na natječaje, a ostatak su sredstva sponzora-pojedinaca i gospodarskih subjekata. U udruzi postoje članovi sposobni za pisanje projekata i to nam nije problem, više problem postaje motivacija, sve te zahtjeve iz natječaja ispuniti i obrazložiti. Osim što su odobrena sredstva nedostatna, ona su svake godine sve manja za isti projekt i isplaćuju se vrlo kasno, najčešće nakon što je manifestacija održana. Svjedoci smo da smo neka sredstva dobili u zadnjim danima 2016. godine. Raste bojazan da se ovakvim odnosom prema kulturi, pa i kulturi nacionalnih manjina, neće moći dugo izdržati, niti uspješno čuvati i njegovati kulturna baština«, navodi Horvat.

Članstvo CroArt-u se godinama kreće oko broja 40. »Normalno je da nakon šest godina rada udruge, neki članovi odlaze, neki svojom voljom, zbog zamora i gubljenja entuzijazma, a neko božijim pozivom. Ponosni smo što su nam se u 2016. godini priključila tri mlada akademski obrazovana člana. Članstvo je motivirano jer smo skoro čitave godine aktivni, kako oko naših manifestacija tako i na gostovanjima. U tom smislu, budućnost udruge nije upitna. Želimo vjerovati da je 'stvarati lijepo' uvijek lijepo i da tomu nema kraja«, ističe Horvat.

