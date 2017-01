Gotovi prvi autorski udžbenici

23.01.2017 10:19

Predstavnici Zavoda za udžbenike na sastanku u HNV-u

Udžbenici glazbene kulture na hrvatskom jeziku za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole trebali bi se naći u rukama đaka za desetak dana. Realizacija tih udžbenika završena je nakon što je u utorak tim autora uradio korekturno čitanje pred puštanje u tisak. Tim povodom u Hrvatskom nacionalnom vijeću boravili su i djelatnici Zavoda za udžbenike, koji je nakladnik ovih knjiga.

Voditeljica Odjela Zavoda u Novom Sadu Romanca Jovanović kaže kako su ovi udžbenici rezultat realizacije memorandumom definirane suradnje o izradi udžbenika za potrebe nastave na jezicima manjina.

»Kada je u pitanju nastava na hrvatskom jeziku, za početak ove školske godine uradili smo udžbenike matematike od 1. do 4. razreda s radnim bilježnicama. To su prijevodi udžbenika sa srpskog jezika, onako kako smo to radili i za druge nacionalne manjine u Vojvodini. Trenutno radimo udžbenike glazbene kulture od 1. do 4. razreda, koji su u završnoj fazi. Udžbenici su prošli sve procedure, dobivena je suglasnost Pokrajinskog tajništva za obrazovanje. S obzirom da su se autori usuglasili s posljednjom verzijom koja im je donijeta na uvid i da nema većih izmjena što se tiče sadržaja i likovno-grafičkog oblikovanja, ovaj set udžbenika se već sutra pušta u tisak«, kaže Jovanović.

Ona dodaje kako su rukopisi udžbenika glazbene kulture za 5. i 6. razred u završnoj fazi i za nekoliko dana će biti poslani na odobrenje kod meritornih tijela. »Očekujemo da će ti udžbenici jednom ubrzanom procedurom biti uzeti u razmatranje. Udžbenici iz istog predmeta za 7. i 8. razred su također u fazi izrade, na njima se intenzivno radi, te očekujemo da ih, uz naše maksimalno angažiranje, što prije izradimo«, dodaje ona.

Jasna Vojnić iz Hrvatskog nacionalnog vijeća ističe kako su udžbenici glazbene kulture koji će se uskoro naći u uporabi, prvi udžbenici u potpunosti realizirani sukladno potrebama manjinske nastave. »Ovo su prvi udžbenici u kojima se nalaze nacionalni sadržaji vezani za Hrvate u Srbiji, a da ti sadržaji nisu u formi separata. Ujedno, ovo su i prvi udžbenici čiji su autori stručnjaci iz hrvatske zajednice. Realizacija je trajala devet mjeseci, a suradnja sa Zavodom je bila dobra i konstruktivna. Držimo da je ovo važno iskustvo za našu zajednicu, jer smo se ohrabrili prijeći prvi stepenik u izradi autorskih udžbenika. Nedostaje nam još 18 udžbenika za osnovne škole, trebamo prevesti udžbenik likovne kulture, izraditi nacionalne dodatke za svijet oko nas, prirodu i društvo, likovnu kulturu, geografiju, povijest i četiri udžbenika za hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. Tim povodom, sljedećeg tjedna ćemo imati sastanak s novim autorima, prevoditeljima, lektorima i ilustratorima. Ovi bi udžbenici trebali biti završeni do početka sljedeće školske godine«, kaže Jasna Vojnić.

Tim za glazbenu kulturu

Autoski tim koji izrađuje udžbenike glazbene kulture čine: profesori Vojislav Temunović, Mira Temunović i Tamara Štricki Seg te pedagoginja Margareta Uršal.

D. B. P.