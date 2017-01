Mrak i tišina u eteru

HRT skinut iz osnovnog paketa kabelskih operatera SBB-a i Telekoma-a

Od prvog siječnja dva najveća kabelska operatera u Srbiji SBB i Telekom iz programa su izbacili kanale Hrvatske radiotelevizije. Da će biti nekih promjena u ponudi TV programa koji su pretplatnicima dostupni prethodne obavijesti nije bilo pa su mnogi gledatelji Hrvatske radiotelevizije bili zatečeni što od kraja prošle godine nisu mogli pratiti HRT 1 i HRT 2 preko kabelskog operatera SBB, odnosno od početka ove godine HRT 1 preko Telekomove kabelske televizije. Obavijest zašto su ovi programi ukinuti iz osnovnog paketa nije korisnicima stigla ni poslije desetak dana, a do zaključenja ovog teksta odgovor na to pitanje nije dobila ni naša redakcija.

Promjene u osnovnom paketu

Obitelj Paštrović iz salaškog naselja kraj Sombora novogodišnju noć provela je uz TV prijamnik prateći program Hrvatske radio televizije. »Mijenjali smo kanale i emisija Lijepom našom s obiljem tamburaške glazbe bila je naš izbor za doček Nove godine. Neprijatno smo bili iznenađeni kada sutradan HRT-a 1 više nije bilo. To je bio jedini hrvatski kanal koji smo mogli pratiti preko mts-ove kabelske. Primijetili smo da osim HRT-a više nema ni državne crnogorske televizije. Dobili smo kao zamjenu za ova dva programa RTL Croatia World, no nije to neka zamjena, jer je riječ o pretežito zabavnom programu«, kaže Ivan Paštrović. Korisnici SBB-ove kabelske televizije bez prvog i drugog programa Hrvatske radio televizije ostali su još krajem 2016. godine. Također bez objašnjenja i obrazloženja. Umjesto HRT-a 1 dobili su Novu TV, a HRT 2 zamijenjen je kanalom aMC. Korisnici osnovnog paketa SBB-a i dalje mogu gledati hrvatski RTL. »Imamo hrvatske programe i baš volim pratiti vijesti na RTL-u , a od kada imamo i Novu TV gledam i njihov program. Vidim da su nešto mijenjali krajem prosinca i ukinuli su nam HRT 1 i HRT 2. Sada navodno to se može gledati nekako drugačije, ali za mene je to prekomplicirano. Pratio sam na HRT-u vijesti, emisije Nedjeljom u 2, Lijepom našom, jutarnji program, filmove, a sada smo ostali uskraćeni za te programe. Što je razlog tomu ne znam, ali s obzirom na to da na ovim prostorima živi dosta Hrvata mogli su ipak ostaviti kanale hrvatske državne televizije kada smo ih već imali. Neki prijatelji su mi rekli da se HRT može gledati i dalje, ali na neki drugačiji način. Ne znam jesam li dobro razumio i što to znači i kako se prebacuje na to. Pokušao sam se raspitati putem korisničkog servisa, ali se javlja samo automat«, kaže Matija Vuković.

»Imala sam SBB-ovu kabelsku televiziju, ali veći dio tih programa mene uopće ne zanima pa sam je otkazala. Sada programe pratim preko obične antene. I mogu birati tridesetak kanala. Između ostalog tu su HRT 1 i 2. Nova TV, RTL, Vinkovačka TV, Osječka televizija, Slavonska televizija, subotička Yu eco... Ne moram više mjesečno plaćati 1.200 dinara i još da pri tome nemam nikakav utjecaj na to koje kanale će nam skinuti, a koje ubaciti«, kaže Margita Pekanović.

