Europska unija je najveći i najznačajniji donator Srbije

16.01.2017 08:44

Maja Bobić, generalna tajnica Europskog pokreta u Srbiji

Pri kraju prošle godina Hrvatska je dala »zeleno svjetlo« za otvaranje poglavlja 26 u pregovorima o pristupanju Srbije EU. No, ovo je tek jedna stuba od ukupno 35 koliko Srbija treba prijeći prije nego što stekne uvjete za članstvo u velikoj europskoj obitelji. Trebat će za to još godine. Vjerojatno mnogo duži period od spominjane 2019. I suštinski, koliko je ovo društvo spremno za korjenite promjene? I hoće li će tada EU biti ista kao i danas? Odgovore na ta pitanja zna Maja Bobić, generalna tajnica Europskog pokreta u Srbiji, organizacije koja se četvrt stoljeća u Srbiji bori za europske ideje.

HR: Ovo što je proteklih tjedana bila vijest u pregovorima Srbije o pristupanju Europskoj uniji jest blokada Hrvatske zbog neispunjenih obveza vezanih za obrazovanje i osiguranje udžbenika za nastavu na hrvatskom. U međuvremenu Hrvatska je odblokirala pregovore. Bila je to u Srbiji politička tema, koja je posebno osjetljiva zbog krhkih odnosa Srbije i Hrvatske. Koliko su zapravo uobičajene ovakve situacije da zemlje članice EU u pregovorima pokušavaju riješiti probleme koji se tiču bilateralnih odnosa i koliko, bez obzira kako se to tumačilo kod nas, ovakav potez Hrvatske nije ništa novo?

Nažalost nije više toliko neuobičajeno da su europske integracije polje za rješavanje bilateralnih pitanja. Ipak, to nam najprije govori o slabostima i EU i zemalja članica i o krizi europskih vrijednosti, kao i o smanjenom značaju proširenja EU. Proces sam po sebi jest politički i uvijek je to bio, ali moraju se znati jasni kriteriji oko kojih se svi slažu – i zemlje članice i zemlje u procesu pristupanja – i oni se moraju poštivati. To je značajno zbog kredibiliteta same EU i povjerenja u proces i vrijednosti koje on podrazumijeva. Naravno da postoje brojni načini da se unaprijedi položaj nacionalnih manjina, ali to se rješava prije svega u okviru Poglavlja 23 i u okviru bilateralnih odnosa. S druge strane, naravno da je Srbiji u interesu da svi njeni građani imaju pristup svim pravima. Kao što je u interesu Srbije kao zemlje kandidata, da uloži više napora u izgradnju boljih odnosa zasnovanih na povjerenju i iskrenosti s hrvatskom vladom, koliko god to nekada izgledalo izazovno, ne samo zbog EU i naših integracija već brojnih političkih, gospodarskih, kulturnih i drugih razloga i interesa koje imamo i mi i Hrvatska.

HR: Hrvatska je skinula rezervu, što znači da je Srbija dobila »zeleno svjetlo« za otvaranje poglavlja 26. Kada će to poglavlje moći biti otvoreno, kakva je sada procedura?

Sada nema prepreka da se ovo Poglavlje brzo otvori, a po svoj prilici i privremeno zatvori, jer se inače smatra jednim od »lakših« poglavlja u kome nema previše europskih zakona i obveza s kojima je potrebno usklađivanje. Potrebno je samo da se organizira međuvladina konferencija u Bruxellesu, ali vidjet ćemo hoće li se sačekati još neko poglavlje u prvoj polovici 2017. godine ili ćemo imati konferenciju posvećenu samo ovom pitanju.

Zlata Vasiljević

