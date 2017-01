Najperspektivnija mlada sutkinja Nogometnog saveza općine Apatin

Viktoria Nikolić, nogometna sutkinja u Sonti

Stručna organizacija nogometnih sudaca nogometnog saveza općine Apatin održala je na samom završetku 2016. tradicionalni godišnji susret članova, Sudačku večer. U nazočnosti skoro svih članova organizacije i gostiju iz Sombora, Bačke Palanke, Kule i Odžaka, sumirani su rezultati rada u prethodnoj godini. Proglašeni su najbolji pojedinci, primljeni novi članovi i uručene diplome i zahvalnice zaslužnim nogometnim radnicima. Za najperspektivnijeg suca proglašena je mlada sutkinja Viktoria Nikolić iz Sonte, a od proljetnog dijela prvenstva ova visprena djevojka sudit će utakmice Područne lige Sombor.

U nogometu od malih nogu

Od malih nogu Nikolić čvrsto korača stazom uspona na nogometnim travnjacima. Nije ju, poput ostalih djevojčica, privlačilo igranje s barbikama, već je vječito s dječacima iz kraja pikala nogometnu loptu. Polaskom u 1. razred OŠ Ivan Goran Kovačić upisala se i u Nogometni klub Dinamo. Ljubav prema ovom muškom sportu prepoznao je i dodatno joj učvrstio trener Goran Matić.

»Osim mene, nogomet je treniralo još nekoliko djevojčica, no, vremenom su odustajale. Ja sam ostala uporna, a roditelji, majka Jasmina i otac Darko, u početku ne baš oduševljeni mojim često izudaranim potkoljenicama i masnicama, kad su vidjeli da je nogomet jedino ono što me osim škole zanima, podržali su me. Podržavaju me i dalje i vrlo su ponosni na sve moje uspjehe«, kaže Nikolić.

