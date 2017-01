Partneri se međusobno – jedu!

03.01.2017 09:13

Izjava Saše Jankovića o kandidaturi za predsjednika Srbije otkrila odnose unutar vladajuće koalicije:

Jedna obična izjava pučkog pravobranitelja Saše Jankovića, dana u razgovoru za subotički portal Magločistač, digla je u ponedjeljak na noge cijeli državni vrh. Riječ je – kao što sigurno znate – o tome da se Janković u petak u Subotici usudio javno obznaniti da će se kandidirati za predsjednika Srbije čim izbori budu raspisani, što će reći najkasnije u ožujku sljedeće godine.

U zbor, u zbor – za mandat svoj!

Ovu najavu s Magločistača, a koju su prenijeli svi nacionalni mediji – iako uobičajeno nervozno – spremno su dočekale sve utjecajnije ili manje utjecajne stranke vladajuće koalicije, uključujući i predsjednika i premijera osobno. I dok je predsjednik Srpske napredne stranke i Vlade Aleksandar Vučić sarkastično čestitao Jankoviću izbornu pobjedu koju je »osvojio« tako što je »zloupotrijebio svoju sadašnju funkciju« dotle je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić skromno, ali zato mudro i objektivno procijenio da u proteklom mandatu nije napravio nijednu grešku, te da se – s obzirom na to da u Srbiji ne poznaje čovjeka koji bi tu dužnost obavljao bolje od Njega – i on ima namjeru kandidirati na mjesto koje će uskoro uprazniti. S obzirom na najavu kandidature, koja je uslijedila nakon autoanalize svoga lika i djela, i više nego čudno djeluju njegove naknadne riječi da će odluku o tome donijeti do pravoslavnog Badnjeg dana kada će, onako usput, – iako toga nesvjestan – Nikolić napraviti prvu grešku kao predsjednik, jer će, prema vlastitim riječima, toga dana u njegove odaje na Andrićevom vijencu unijeti badnjak što se debelo kosi s Ustavom i svim zakonima koji iz njega proizlaze (nije, naime, ured predsjednika crkva ili privatan stan pa da se u njemu moli, klanja ili obavlja bilo koji drugi vjerski obred!).

Ništa manje glasni i jasni nisu bili ni ostali visokopozicionirani dužnosnici aktualne vlasti. Nestranački, kako i priliči potpredsjedniku Vlade i ministru policije, potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović ocijenio je kako Janković ne obavlja dužnost pučkog pravobranitelja nego se bavi politikom, te da zbog toga i ne zastupa interese svih građana Srbje. Mnogo konkretniji od njega bili su potpredsjednica Vlade i članica Predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović, šef Kluba zastupnika Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević i predsjednik Pokreta socijalista i ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin, koji su, svi redom, što izravno što neizravno, zatražili da zbog objavljene kandidature za predsjednika Srbije Janković podnese ostavku na dužnost koju obavlja.

Zlatko Romić

