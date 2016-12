Iznimno dinamičan ritam rada

26.12.2016 08:09

Slaven Bačić, predsjednik HNV-a

Ova godina je na svom kalendarskom izmaku, što je bio dovoljan razlog za razgovor sa Slavenom Bačićem, predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća o radu ove instiuticje u protekloj godini, jer je posla bilo mnogo.

HR: Kako ocjenjujete rad HNV-a u protekloj godini – kao uspješan ili zadovoljavajući?

Mislim da godinu iza nas uglavnom možemo ocijeniti uspješnom po više osnova. S jedne strane, nastavili smo niz procesa započetih prije 6 godina, a s druge strane, osobito smo uspješno odgovorili na izazove koji su stavljeni pred nas još prošle godine s intenziviranjem pristupa Srbije Europskoj uniji, konkretno u svezi s otvaranjem pregovaračkoga poglavlja 23 i usvajanjem Akcijskoga plana za poglavlje 23 i izradu Akcijskoga plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, odnosno provedbom ovih dokumenata. Naravno, rezultati bi uvijek mogli biti i bolji, pa tako vrijedi i za Vijeće, ali smo zahvaljujući pomlađenom sastavu u uredu HNV-a, kao rezultat procesa kadrovskoga snaženja kojega je podržao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ipak uspjeli odgovoriti na većinu izazova, koji je nametao iznimno dinamičan ritam vezan za provedbu navedenih akcijskih planova, ali i otvoriti neke nove procese.

HR: Jedno od postignuća HNV-a u ovoj godini je i donošenje Strategije obrazovanja na hrvatskome jeziku za razdoblje od 2017. – 2021. godine. Zbog čega je taj dokument važan i na što ukazuje?

Da, upravo je to jedan od otvorenih procesa. Naime, poznato je da su manjinska vijeća krovna tijela manjinske samouprave u četiri oblasti. No, nisu nas samo zakonske nadležnosti nagnale na donošenje ove strategije, već HNV mora po naravi svojega djelovanja donositi strateške dokumente o osnovnim pravcima djelovanja u budućem razdoblju, pa tako i u obrazovanju. Planiramo tijekom slijedeće godine usvojiti i strategije za kulturu, informiranje i službenu uporabu jezika, no one će biti skromnije od obrazovne, jer je opseg i multidisciplinarnost Strategije obrazovanja omogućila Fondacija za otvoreno društvo, kod koje smo uspješno konkurirali za ovaj projekt.